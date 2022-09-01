Лучшая шаурма города: обозреватель НГС рискнул желудком в самых популярных точках города — изучаем рейтинг

Вытяжка слабенькая, поэтому внутри довольно тяжелый воздух, так что сотрудников можно только пожалеть. С непривычки хочется выйти на свежий воздух уже через минут пять.



Работают ребята вроде споро, но спрос превышает возможности трех сотрудников за стойкой. Двое крутят шаурму на заднем плане, один принимает и выдает заказы, а также укладывает готовые свертки в двухсторонний гриль.

