Лучшая шаурма города: обозреватель НГС рискнул желудком в самых популярных точках города — изучаем рейтинг

Шаурма — самое часто встречающееся блюдо уличной еды в Новосибирске (да и по всей России в целом). 2ГИС знает о почти 600 точках, где делают это мясо в лаваше. Обозреватель НГС Стас Соколов собрал информацию о самых любимых народом заведениях и проверил их своим желудком. При выборе он руководствовался рейтингом в 2ГИС, результатами опроса в группе НГС в соцсети «ВКонтакте», а также собственным опытом. Доесть творения местных шаурмье получилось не всегда. Но нашлись и достойные представители жанра.
Выбор народа
«Шаурма на углях» (рейтинг 2ГИС — 4,5: 522 отзыва)
Дуси Ковальчук, 398а
Культовая точка с более чем 500 отзывами в 2ГИС. Люди сюда едут специально, и популярность видна невооруженным глазом: все посадочные места внутри заняты не едоками, а теми, кто ждет заказ. А ждать можно долго, потому что кроме них есть еще и те, кто приходит за заказом, сделанным по телефону или онлайн. Шаурма есть трех видов (классическая, острая и с сыром) и двух размеров. Цены начинаются с 249 рублей.
Мясо — курица, которую жарят действительно на углях в обычных раскрывающихся решетках, которые периодически приносят из кухни за стеной. После жарки мясо отправляется в большую гастроемкость, что, конечно, несколько развеивает это шашлычное очарование.
Вытяжка слабенькая, поэтому внутри довольно тяжелый воздух, так что сотрудников можно только пожалеть. С непривычки хочется выйти на свежий воздух уже через минут пять.
Работают ребята вроде споро, но спрос превышает возможности трех сотрудников за стойкой. Двое крутят шаурму на заднем плане, один принимает и выдает заказы, а также укладывает готовые свертки в двухсторонний гриль.
От готового свертка действительно пахнет костром, но угли тут, похоже, ни при чём — это чуток подгорел лаваш. И вообще, шаурма, кажется, перележала в гриле, внутри всё немного сварилось — и помидор, и огурцы, и размякшая картошка.
Но самое грустное — это майонезный соус, он делает начинку тяжелой, несмотря на обилие томатов и огурцов. Правда, шаурма большая, и, если вы видите в ней прежде всего топливо, а уж потом — источник гастрономических радостей, то это нормальный вариант. Но я не доел.
«Шаурмишная» (рейтинг 2ГИС — 4,8: 122 отзыва)
Кошурникова, 45
Точка с подозрительно высоким рейтингом в 2ГИС (4,8) и массой восторженных отзывов. За подобными вещами может скрываться как жемчужина, так и пустышка. Внешне это просто окно на задворках маленького ТЦ на Золотой Ниве. Внутри треугольной коморки видны многочисленные автомобильные номерные знаки с указанием штатов США. Видно, что люди поездили, посмотрели мир. Правда, мяса на вертеле не видно совсем. Возможно, он используется, но это был не мой день. Шаурма есть разных видов, но один вид от другого отличается, как правило, только соусом. Размеров три, причем даже самый маленький начинается от 200 рублей. Это уже претензия на что-то крафтовое.
«Барбекю» за 250 рублей — небольшой сверток, залитый внутри этим самым соусом барбекю, в котором не разглядеть ни мяса, ни овощей. Содержимое свертка успело свариться, а после нескольких укусов начинает течь.
Вывод: цена совершенно не соответствует качеству.
Mgrill (рейтинг 2ГИС — от 2,5 до 4,7)
Сеть, которая работает по всему Новосибирску
Уже довольно крупная сеть, но некоторые точки настолько любимы народом, что входят в первую десятку по отзывам. Поэтому в отдельных точках может быть пустовато. Зачем ехать куда-то, если всегда можно найти точку рядом. Я выбрал павильон на Дуси Ковальчук, 378а — он просто был по дороге. Шаурма здесь не единственное блюдо, но ее можно заказать в шести видах (есть даже вегетарианская) и разных размерах (от двух до трех в зависимости от вида). Цены начинаются от 149 рублей.
Внутри было пусто, в углу пара ждала заказ — и всё. Едой практически не пахло, хотя на вертеле жарилось мясо. Приняв заказ, немногословная женщина за стойкой отправилась срезать мясо с вертела. Вышло это у нее не особенно изящно, какими-то крупными кусками, но уже сам по себе факт, что курятину не достали из гастроемкости, заслуживает горячего одобрения. Так происходит далеко не всегда. Как и везде, сверток прошел перед подачей через двухсторонний гриль, но в начинке осталось ощущение свежести. Порадовал легкий соус. Единственный минус — в основном зеленью оказалась капуста. Но за 150 рублей ждать чего-то большего было вряд ли разумно.
Вывод: не выдающийся, но добротный продукт за свои деньги.
Gorilla Grill (рейтинг 2ГИС — 4,7: 209 отзывов)
Орджоникидзе, 30а, к. 1
Яркий киоск, который бросается в глаза издалека. По крайней мере это необычно. В меню — аж восемь видов шаурмы, включая «Том ям» (с креветками и острым соусом). Отличия не всегда существенны, но у каждой есть какие-то особенности: где-то — маринованные огурцы, где-то — свежие, где-то — красный лук, а где-то — пекинская капуста. На выбор предлагается три размера, самый крупный из которых весит полкило и больше. Цены начинаются со 159 рублей за маленькую шарму весом 330 граммов. Самая дорогая («Том ям») стоит 309 рублей, но ее единственную крутят здесь в двух размерах — маленьком и среднем.
Кроме яркого облика и некоторой креативности в рецептах, здесь есть свое маленькое ноу-хау (в Новосибирске такого не видел). Курицу жарят в небольшом устройстве с сетками, которые крутятся рядом с нагревателем. Эдакая домашняя машинка для куры гриль. Всю курицу туда, конечно, не засунуть, приходится резать на части. Но на выходе получаются аппетитные кусочки с корочкой.
В целом действительно неплохо. Начинка не перегрета, соусы поддерживают, а не забивают вкус мяса. Есть реальное разнообразие вкусов, которого шаурме зачастую не хватает.
Вывод: интересная попытка освежить привычный формат при неплохом качестве.
Высшая лига
«Дёнер Стамбул» (рейтинг 2ГИС — 4,8: 23 отзыва)
Настоящий турецкий кебаб, открытый турками на гастрокорте Центрального рынка. Цены выше, чем обычно в таких точках. Самая доступная позиция, аналог привычной шаурмы в лаваше дёнер ролл, стоит 279 рублей. А дёнер лахмаджун — и вовсе все 520 рублей. Но это уже другой продукт.
Во-первых, на вертеле здесь говядина. Причем насажена она как нужно, тонкими слоями, а не какими-то кусками, как это нередко бывает. Мясо с вертела срезают только для конкретного заказа, ничего не лежит ни в емкости, ни даже под вертелом. Лепешка более толстая, в ней есть вкус хлеба, ее не зажаривают до хруста, так что начинка не успевает дополнительно нагреться. Вы чувствуете жареную говядину, чувствуете маринованные овощи, чувствуете свежесть помидора. Хотя людям, привыкшим к хрустящим «поленьям» из массовых шаурмячных, наверное, будет непривычно. Но попробовать стоит.
Вывод: недешево, но стоит своих денег, если вам важнее вкус, а не просто калории.
Kebab Hub (рейтинг 2ГИС — 4,7: 130 отзывов)
Красный проспект, 157/1
Придуманный заново в Москве выходцами из Новосибирска кебаб, вернувшийся в родной город в виде авторизованной копии. В столице это называлось Food Rec, и его создатели не хотели продавать привычную франшизу, но готовы (за деньги) учить желающих делать не хуже. Но уже под своим именем.
Блюда здесь готовят в двух форм-факторах: собственно дюрюм (сверток в тонком лаваше) и донер (плоская булка). Доступны курица, фалафель (300 рублей) и говядина (340).
Мясо здесь жарят не на вертеле, а на гриле — тонкими лепестками. Это удлиняет выполнение заказа, зато вы получаете его еще горячим и ароматным. В составе начинки — зеленый салат, сыр фета, маринованный лук. Всё это куда ближе к турецкому оригиналу, пусть и технологически докрученное с учетом российской специфики. Упаковать всё это могут и в сверток тонкого лаваша, но лучше отдать предпочтение лепешке. Она куда живописней, хотя на ходу есть ее непросто. Хотя не сложнее бургера, если вдуматься.
Вывод: необычно и вкусно.
KUZU (рейтинг 2ГИС — 4,3: 40 отзывов)
Красный проспект, 45
Небольшое кафе в подвале на Красном проспекте. Работает, к сожалению, местами непредсказуемо, потому что в нём всё держится на создателе и шеф-поваре в одном лице — Даниэле. Главная фишка — баранина. В Новосибирске шаурму из баранины не готовят больше нигде, да и в других местах в России мне лично такого не приходилось видеть.
Богатая начинка, где есть и нежный чуть кисловатый сыр, и сладкие томаты, и хрустящий салат. И всё это — с насыщенным вкусом сочной баранины. Так же как и в случае с точкой на гастрокорте, чувствуешь, что имеешь дело с какой-то иной гастрономической культурой.
Вывод: вкусно и необычно, но иногда закрыто.
В обзор попали или уже получившие широкую известность, или проверенные одиночные точки. Но это не значит, конечно, что за пределами этого списка не может быть каких-то локальных жемчужин. Если вы знаете о таких, обязательно напишите в комментариях.
Лето почти кончилось, но летняя еда — шашлыки — доступна в новосибирских заведениях круглогодично. Обозреватель НГС еще в мае обошел лучшие шашлычные города и поделился своими впечатлениями по этому поводу.