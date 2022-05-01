Журналист НГС съел 10 порций мяса, чтобы найти самый вкусный шашлык в Новосибирске — раскрываем секретное место

Сколько бы ни старались рестораторы приучить публику к рибаям и чак-ролам, но место старого доброго шашлыка в нашем сердце занять ничему еще не удалось. В этих кусочках мяса на шампуре есть что-то древнее или как минимум родное. И, положа руку на сердце, большинство из нас, выезжая на природу, до сих пор выбирает именно этот метод, а не выкладывает куски с модными названиями на решетку. Обозреватель НГС Стас Соколов обновил свои впечатления о лучших городских шашлычных, собрав вместе заведения, куда рекомендует пойти за недорогим, но качественным мясом, и проверил заведения с хорошими отзывами.
«Шашлычный домик» (4,7)
Фабричная, 55/3, корпус 2
Небольшой павильон рядом со строительным гипермаркетом «Леруа Мерлен». Здесь же работает еще несколько точек с едой — шаурма, манты. Публика заезжает преимущественно, чтобы забрать еду с собой, но в зале есть несколько столов и даже туалет с умывальником (мыла, правда, не оказалось). В 2ГИС у точки весьма высокая оценка — 4,7 из 5 возможных.
Уже нанизанный на шампуры шашлык ждет под стеклом в витрине. На выбор было три вида — свинина, курица и люля из баранины. Мангал стоит здесь же, можно понаблюдать за процессом приготовления. Цены написаны на красочном, но порядком потрепанном меню на стене. Но принимающий заказы армянин советует воспользоваться QR-кодом на витрине. Код ведет в магазин Google Play, где можно скачать приложение шашлычной и найти все актуальные цены.
Выбор невелик: свинина, курица, люля-кебаб. Свиная шея (300 рублей) сделана без помарок, но это стандартный шашлык на крепкую четверку, не более. Люля поинтересней — мясо в нем рубленое, а не просто мелкий фарш, с равномерно распределенными по всей длине кусочками жира. Жир этот целиком расходится над огнем, оставаясь в готовом люля сочностью и ароматом.
Вывод: неплохо, но ехать специально резона нет. Только если жажда шашлыка застала вас в этом районе. Ну, или вы приехали в «Леруа Мерлен», например.
«У Манвела» (4,7)
проспект Димитрова, 7, корпус 1
Многострадальный павильон на Димитрова, в котором чего только не было, но мясо на мангале задержалось здесь, похоже, надолго. Большой основательный мангал стоит в глубине за стойкой, рядом с ним фен для сушки волос (традиционный аксессуар шашлычных в Армении). Это уже не придорожная закусочная (в павильоне есть даже что-то вроде ВИП-зала для небольшой компании). Оценка на 2ГИС — 4,7 балла из 5.
Первое, что несколько напрягает, — на витрине (не под стеком) больше десятка уже готовых шашлыков. Но после заказа вас спросят «вам пожарить или разогреть». То есть выбор есть: можете подождать, можете забрать побыстрее (греют над мангалом).
Были доступны все позиции в меню. Шашлык из баранины оказался самым дорогим (500 рублей). Дороговато, но и размер внушает. На шпажке были куски антрекота с костью. Шашлык же чуток передержали над огнем, его можно было смело снимать минут пять назад. Так что результат был на троечку.
BBQ (4.8)
Владимировская, 16а
Небольшой павильон на Владимировской с очень высокими оценками и преданными поклонниками (средний балл в 2ГИС 4,8 при 350 отзывах). Уже на входе в нос ударяет аромат жареного мяса. Кухня закрыта, но самая важная ее часть видна, если подойти к стойке. Там стоит средних размеров мангал (он зажигается, когда есть поток) и гриль-яйцо, на котором жарят и стейки, и шашлыки в более спокойные часы. В зале всё просто, но чисто. Народ в основном заезжает забрать заказанное по телефону, но бывает, что приходят поесть и всей семьей.
Набор стандартный — свинина и курятина, из более или менее серьезного — только говяжий люля (280). Свиной шашлык стоит 370, но порция выглядит огромной. Люля сделан на твердую четверку с плюсом. В нем паприка и чеснок, которые делают вкус мяса ярче, не заслоняя его при этом. Он сочный, но не избыточно жирный. Да и цена за такой размер более чем разумна.
Вряд ли заведение может претендовать на звание места с лучшим шашлыком в принципе, но здесь безусловно хорошее соотношение сервиса, качества и цены. Оценки заслуженные.
«Сезам Кебаб» (3,8)
Гусинобродское шоссе, 8
Место, оставляющее противоречивые впечатления (скромная оценка в 2ГИС — 3,8 — это подтверждает). Это настоящая придорожная шашлычная — люди приезжают сюда специально и именно за шашлыком. Сами шашлыки ждут посетителей на холодной витрине в уже собранном виде, после заказа их уносят в маленькую пристройку, где стоит мангал. В том, как эти шашлыки подготовлены, тоже чувствуется основательный подход. Но, похоже, что дело тут несколько пустили на самотек.
Шашлык из говядины почти идеален — кусочки мяса в правильном соотношении чередовались с салом, которое почти полностью расходилось на сочность и аромат. Хотя в самом мясе чувствовался какой-то ядреный маринад, способный сделать мягкой и подошву. А вот шашлык из баранины уже был с парой плохо жующихся кусочков, да еще и мелкий осколок кости попался.
«Бишкек» на Никитина
Никитина, 53/1
Довольно большое кафе, которое неправильно назвать шашлычной, поскольку основном публика сюда ходит за мантами и лагманом. Большой зал, в котором чисто, вежливый персонал. В общем, сюда не страшно зайти с детьми, приехать просто на обед. Отзывов пока немного, так что они не особо показательны.
Кухни из зала не видно, где стоит мангал, непонятно. Да и сами шашлыки никак особо не афишируются, это просто позиции в меню. Их тем не менее здесь несколько видов (при этом ничего из свинины нет). Цена удивляет. Ну где еще вы видели последний раз шашлык из говядины за 250 рублей? Причем полновесный (граммов 200), а не три кусочка на короткой шпажке. Баранина ушла недалеко — 270, а люля и вовсе стоит 90 рублей (ну он, правда, действительно маленький — грамм 100).
Шашлык готовят долго (можно на всякий случай быть готовым подождать полчаса), но оно того стоит. Мясо безукоризненно отобрано и подготовлено — никаких жил, лишнего жира, пленок, нежное и сочное. Без маринада не обошлось, но он абсолютно не ощущается, всё сделано так, чтобы вы чувствовали только мясо и ничего кроме мяса.
Лучшие шашлыки из тех, что удалось пробовать в последние годы в Новосибирске вне ресторанов. А в сочетании с ценой они и вовсе выглядят настоящей находкой.
Другие
Стоит упоминания также «Славянский шашлык» на Большевистской. Стабильное качество, приличный выбор, но цена одной шпажки тут начинается с 500–600 рублей. На этой шпажке много мяса (так что в переводе на вес оно, может, и не так дорого). Но всё равно это тот случай, когда чек с напитком и легким салатом улетит у вас за тысячу, что ставит заведение в один ряд с ресторанами.
Сеть Grill Haus неплоха, но больше специализируется на шаурме. Шашлыки здесь как раз довольно средние, а части позиций в меню (даже если оно написано мелом на доске) может и вовсе не быть.
Неожиданно популярная точка с незамысловатым названием «Вкусные шашлыки» есть на Новогодней. Но я так и не понял, что влечет туда людей — нормальный средний уровень, не больше.
Тем, кто предпочитает крутить шампуры на мангале самостоятельно, может пригодиться список из десяти мест на природе, где шашлыки можно пожарить самостоятельно.