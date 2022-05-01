Журналист НГС съел 10 порций мяса, чтобы найти самый вкусный шашлык в Новосибирске — раскрываем секретное место

Набор стандартный — свинина и курятина, из более или менее серьезного — только говяжий люля (280). Свиной шашлык стоит 370, но порция выглядит огромной. Люля сделан на твердую четверку с плюсом. В нем паприка и чеснок, которые делают вкус мяса ярче, не заслоняя его при этом. Он сочный, но не избыточно жирный. Да и цена за такой размер более чем разумна.



Вряд ли заведение может претендовать на звание места с лучшим шашлыком в принципе, но здесь безусловно хорошее соотношение сервиса, качества и цены. Оценки заслуженные.