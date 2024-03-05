Роспотребнадзор нашел грубые нарушения в скандальном Nebar — а мэрия попросила клуб следить за гостями

Роспотребнадзор нашел грубые нарушения в скандальном заведении Nebar в Новосибирске, а мэрия попросила руководство клуба следить за поведением своих гостей и не допускать аморального поведения. Эта информация следует из ответов на официальное обращение одного из новосибирцев.
В распоряжении редакции НГС оказались ответы от Роспотребнадзора и мэрии Новосибирска на обращение обеспокоенного гражданина Ивана (имя изменено по его просьбе). Мужчина подавал жалобу на Nebar из-за того, что побывал там лично, почитал отзывы на заведение и новости об аморальном поведении, например, девушки топлес танцуют на барной стойке.
Роспотребнадзор региона сообщил, что 15 февраля специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» по требованию прокуратуры провели санитарно-эпидемиологическое обследование бара.
— В ходе проведения обследования бара Nebar выявлены грубые нарушения обязательных требований, — говорится в ответе Роспотребнадзора.
По результатам обследования специалисты Управления составили справку, которую 19 февраля направили в прокуратуру Центрального района для мер прокурорского реагирования на нарушение.
Федеральной сетью заведений Nebar, по данным сервиса «Контур.Фокус», владеет компания «Неайс». Генеральным директором числится Анастасия Майорова, учредителям в равных долях Иван Зыков и бизнесмен Денис Тимофеев. На конец 2022 года выручка организации составила 67,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 15,3 миллиона рублей.
Также Иван обратился в мэрию Новосибирска по вопросу норм морали, этики и правил поведения. Специалисты перенаправили обращение в МВД. При этом отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации ответил, что руководителю ночного клуба Nebar направили письмо о том, чтобы в заведении не допускали и пресекали непристойное поведение гостей и нарушения морально-нравственных устоев.
7 февраля бар уже проверяла прокуратура, причиной стали скандалы, связанные с гостями бара, и видео от посетителей. Недавно НГС поговорил с арт-директором заведения Севиль Сулаевой — она прокомментировала скандалы, вирусные видеоролики и рассказала о пределах допустимого для гостей в баре. Журналисты также сами побывали в скандальном заведении и узнали, зачем новосибирцы туда ходят, что там можно найти аморального и почему это более чем традиционный досуг.