Комплекс саун с 20-летней историей продают в Новосибирске — за них просят почти 100 миллионов

Одноэтажное здание, в котором располагаются заведения, находится на участке 724 квадратных метра, по словам продавца, в нем обустроили разноплановые номера.



— Сауны работают с 2000 года, то есть бизнесу 23 года, — уточняется в объявлении. — В каждом номере зал, парилка, бассейн, туалет, душ, раздевалка, камин, две комнаты отдыха, ТВ, караоке. Камины можно просто топить, можно готовить пищу.