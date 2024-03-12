Комплекс саун с 20-летней историей продают в Новосибирске — за них просят почти 100 миллионов

В Новосибирске выставили на продажу готовый бизнес, который работает в городе с 2000 года. Речь идет о «Тимирязевских саунах» в Заельцовском районе, сказано в опубликованном на сайте N1 объявлении.
Одноэтажное здание, в котором располагаются заведения, находится на участке 724 квадратных метра, по словам продавца, в нем обустроили разноплановые номера.
— Сауны работают с 2000 года, то есть бизнесу 23 года, — уточняется в объявлении. — В каждом номере зал, парилка, бассейн, туалет, душ, раздевалка, камин, две комнаты отдыха, ТВ, караоке. Камины можно просто топить, можно готовить пищу.
Здание имеет площадь 293,3 квадратных метра и возможность надстройки четырех этажей, в нем имеется постоянный арендатор. Стоимость готового бизнеса достигает 97 миллионов рублей — 330,7 тысячи рублей за квадратный метр.
НГС позвонил на номер телефона, который был указан в объявлении, чтобы узнать подробности предложения. Там рекомендовали обратиться к собственнику бизнеса и дали его контакт. Последний отказался отвечать на вопросы.
На сайте заведения сказано, что в нем имеются четыре номера, сауны работают круглосуточно. Цены на услуги составляют от 1,4 тысячи до 8,4 тысячи рублей в зависимости от времени посещения.
Осенью прошлого года в Новосибирске решили продать кафе, которое находится на Михайловской набережной. За готовый бизнес продавец попросил более 7 миллионов рублей.