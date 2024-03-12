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Комплекс саун с 20-летней историей продают в Новосибирске — за них просят почти 100 миллионов

«Тимирязевские сауны» находятся в Заельцовском районе

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Речь идет о «Тимирязевских саунах»

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В Новосибирске выставили на продажу готовый бизнес, который работает в городе с 2000 года. Речь идет о «Тимирязевских саунах» в Заельцовском районе, сказано в опубликованном на сайте N1 объявлении.

Одноэтажное здание, в котором располагаются заведения, находится на участке 724 квадратных метра, по словам продавца, в нем обустроили разноплановые номера.

— Сауны работают с 2000 года, то есть бизнесу 23 года, — уточняется в объявлении. — В каждом номере зал, парилка, бассейн, туалет, душ, раздевалка, камин, две комнаты отдыха, ТВ, караоке. Камины можно просто топить, можно готовить пищу.

Стоимость готового бизнеса достигает 97 миллионов рублей

Стоимость готового бизнеса достигает 97 миллионов рублей

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Здание имеет площадь 293,3 квадратных метра и возможность надстройки четырех этажей, в нем имеется постоянный арендатор. Стоимость готового бизнеса достигает 97 миллионов рублей — 330,7 тысячи рублей за квадратный метр.

НГС позвонил на номер телефона, который был указан в объявлении, чтобы узнать подробности предложения. Там рекомендовали обратиться к собственнику бизнеса и дали его контакт. Последний отказался отвечать на вопросы.

На сайте заведения сказано, что в нем имеются четыре номера, сауны работают круглосуточно. Цены на услуги составляют от 1,4 тысячи до 8,4 тысячи рублей в зависимости от времени посещения.

Осенью прошлого года в Новосибирске решили продать кафе, которое находится на Михайловской набережной. За готовый бизнес продавец попросил более 7 миллионов рублей.

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