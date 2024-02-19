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Братишка Гастрокорта: что сделала «Мария Ра» с Центральным рынком в родном Барнауле — сравниваем с Новосибирском

Алтайская компания сменила рынку название, но сохранила целый этаж для торговли

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В продуктовой части «Старого базара» редко бывает многолюдно

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Интервью с директором Центрального рынка Новосибирска вызвало традиционный поток возмущения у комментаторов, которые сетуют на то, что «барнаульцы испохабили рынок». Значительная часть этих комментариев заставляют усомниться, а бывали ли вообще их авторы на Центральном в последние пару лет, считает обозреватель НГС Стас Соколов.

Изменения, которые случились с Центральным рынком усилиями команды Алексея Виноградова, действительно могут вызывать сильные эмоции, уж больно они радикальны. Менее чем за два года фуд-корт, с помощью которого владельцы рынка хотели повысить доходы от своего ценного актива, вытеснил всю торговлю продуктами из основного продуктового павильона. Что до сих пор заставляет посетителей, не бывших здесь давно, с изумлением озираться на входе.

Так выглядел Центральный рынок Барнаула еще десять лет назад, в 2014 году

Так выглядел Центральный рынок Барнаула еще десять лет назад, в 2014 году

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Предсказуемо, что недовольных нынешним состоянием Центрального рынка раздражает алтайское происхождение его нынешних владельцев. Дескать, в своем Барнауле меняйте, что хотите.

До 2007 года собственником Центрального рынка была мэрия города в лице ОАО «Центральный рынок». Потом контрольный пакет акций ОАО «Центральный рынок» (56,4 %) на муниципальном аукционе купило ООО «Обь-3» за 182,23 миллиона рублей. «Обь-3» принадлежала предпринимателю Александру Ракшину, известному как владелец сети супермаркетов «Мария-Ра». В 2009 году «Обь-3» ликвидировали, нынешний владелец рынка — ООО «Рынок Центральный», которому, кстати, принадлежит товарный знак «Гастрокорт». Доли в этом ООО поделены между членами семьи Ракшиных: Александром, его женой Галиной и детьми Аллой и Евгением. Выручка за 2022 год составила более 415 миллионов рублей, чистая прибыль — 117,3 миллиона рублей.

В этом смысле интересно посмотреть на почти такой же объект в Барнауле, который тоже принадлежит «Марии-Ра». Сейчас он называется «Старый базар», но еще меньше десяти лет назад все знали его в столице Алтайского края, как Центральный рынок. Здание построено в 80-х годах прошлого века, имеет такой же большой купол, но вместо двух павильонов (как в Новосибирске), у него два этажа. Так же, как и в Новосибирске, за рынком здесь имеется довольно большой участок, где до сих пор торговля ведется под открытым небом (точнее, уже в рядах однотипных павильонов). Прилегающую же к «Старому базару» улицу Мало-Тобольская превратили в местный «Арбат» — пешеходную зону с магазинами, кафе и украшениями по сезону.

Мясные ряды на рынке во второй половине рабочего дня

Мясные ряды на рынке во второй половине рабочего дня

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Сам «Старый базар» выглядит довольно новым, нынешний вид он приобрел всего лет семь назад. И сейчас он именует себя «гастрономическим центром». Первый этаж отдан преимущественно под общепит, здесь работают штук шесть точек без собственного зала и пара отдельных заведений (включая новосибирский Tom Yum Bar). Мне не довелось бывать там в выходные, но даже в будни народ здесь есть, хотя по ощущениям и меньше, чем на Гастрокорте в сравнимое время.

Кто-то сидит с привычными пловом (он тут неплох) или мантами, кто-то пытается справиться с палочками, поедая рамен. Можно заказать пельмени, бургеры, пиццу или курятину в кляре. В общем, обычный фуд-корт без особенных преимуществ и фишек. И, судя по тому, что здесь всё еще работает какое-то количество магазинов (включая торгующий упаковкой), острого дефицита помещений под общепит «Старый базар» не испытывает. Пространство, отданное под фуд-корт, не меняется последние года три точно.

Лавка алтайской сыроварни на рынке

Лавка алтайской сыроварни на рынке

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Возможно, в этом причина того, что второй этаж с его большим куполом, под которым легко можно сделать дополнительный уровень с посадочными местами, до сих пор занимают только торговцы. Здесь чисто, видно, что вечером торговцы мясом отмывают свои открытые прилавки подведенной для этого водой, но это именно рынок. С тематическими отделами (сыры, колбасы, рыба, пекарня с тандыром). Причем есть и такие, которые торгуют товаром разных производителей, и фирменные отделы какой-нибудь конкретной сыроварни, коих на Алтае сейчас хватает.

Зимняя улица перед «Старым базаром»

Зимняя улица перед «Старым базаром»

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Одним словом, тот самый настоящий рынок, о потере которого так сокрушаются критики новосибирского «Центрального». И что же, он ломится от покупателей? Да нет, по словам местных жителей и самих торговцев, там стабильно довольно пустовато. В одной точке общепита с пловом этажом ниже клиентов точно не меньше, чем на всём пространстве выше. А вечером тут и вовсе, говорят, можно не застать ни одного покупателя.

Наглядным подтверждением этого можно считать наличие широченных проходов и пустого пространства, занимающего чуть ли не четверть всего этажа. Там, где продажи высоки, нет отбоя от новых арендаторов, которые тоже хотели бы заработать в популярном у покупателей месте. Есть, конечно, в «Старом базаре» свои специфические сложности, я, например, ни разу не видел там работающим ведущий наверх эскалатор. Но лифт функционирует, обычные лестницы тоже в рабочем состоянии. Было бы кому по ним подниматься.

Часть фуд-корта «Старого базара»

Часть фуд-корта «Старого базара»

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Видимо, так же, как и новосибирцам, большинству жителей Барнаула вполне достаточно работающих в городе гипермаркетов и супермаркетов (добавьте к этому доставку из любой сети). Что же до продуктов, выходящих за рамки товарных матриц сетей, то и здесь рынок не предлагает ничего особенно уникального. «Логовская сыроварня», у которой в «Старом базаре» довольно крупный фирменный отдел, имеет по всему городу еще 14 точек, у Алейского мясокомбината в Барнауле их больше сорока. Это не говоря десятках отдельных магазинов «фермерских продуктов».

Точка корейской еды на фуд-корте «Старого базара»

Точка корейской еды на фуд-корте «Старого базара»

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Справедливости ради нужно заметить, что кроме бывшего Центрального в Барнауле есть еще и довольно крупный Юбилейный рынок (он расположен даже ближе к районам с плотной жилой застройкой), работающий в прежнем формате. Ну так и в Новосибирске имеются и Ленинский, и Октябрьский рынки, продуктовая часть которых вовсе не выглядит супервостребованной у горожан. Скорее наоборот.

И вряд ли дело тут в старых, давно не ремонтировавшихся толком зданиях. За последние годы в Новосибирске заработали несколько проектов, которые пытались создать хотя бы небольшие базарчики в новых, только что построенных корпусах. В итоге один из них — ТЦ Федосеевский — известен больше тем, что там арендуют помещения сразу три сети дискаунтов («Маяк», Fix Price и «Чижик»), а «Кировский рынок» можно как-то выделить на общем фоне разве что готовящемся открытии здесь магазина с товарами IKEA, да гастропространством под названием «Вкусные точки».

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