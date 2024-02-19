Братишка Гастрокорта: что сделала «Мария Ра» с Центральным рынком в родном Барнауле — сравниваем с Новосибирском

В этом смысле интересно посмотреть на почти такой же объект в Барнауле, который тоже принадлежит «Марии-Ра». Сейчас он называется «Старый базар», но еще меньше десяти лет назад все знали его в столице Алтайского края, как Центральный рынок. Здание построено в 80-х годах прошлого века, имеет такой же большой купол, но вместо двух павильонов (как в Новосибирске), у него два этажа. Так же, как и в Новосибирске, за рынком здесь имеется довольно большой участок, где до сих пор торговля ведется под открытым небом (точнее, уже в рядах однотипных павильонов). Прилегающую же к «Старому базару» улицу Мало-Тобольская превратили в местный «Арбат» — пешеходную зону с магазинами, кафе и украшениями по сезону.