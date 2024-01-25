Нефть, золото, алмазы: на чём может заработать простой россиянин в 2024 году — изучаем фондовый рынок и советы финансистов

После регистрации брокер должен открыть счет и предоставить реквизиты для доступа к нему, после чего клиент может перевести деньги на него со своего банковского счета или внести наличные в офисе.

Важно помнить, что брокерские организации, как и банки, обязаны иметь лицензию Банка России. Если вам говорят, что в каких-то случаях это необязательно, а потом под разговоры о вкладах и инвестициях протягивают, например, договор займа, где внизу указан счет физического лица, разворачивайтесь и уходите. Это первый признак того, что с таким партнером работать не стоит ни в коем случае.

После открытия брокерского счета важно регулярно отслеживать состояние своих инвестиций и управлять ими. Следите за рынком, анализируйте свои инвестиции и принимайте решения о покупке и продаже активов. Но старайтесь не принимать опрометчивых решений.

