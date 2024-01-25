Нефть, золото, алмазы: на чём может заработать простой россиянин в 2024 году — изучаем фондовый рынок и советы финансистов

Большинство россиян считают самым надёжным вложением недвижимость или банковский депозит. И то, и другое сегодня и правда выглядит привлекательно: цены растут вместе со ставками. Но фондовый рынок в последние годы тоже стремится к простым инвесторам. Корреспондент НГС узнал у финансовых консультантов, что ждёт рынок российских ценных бумаг в 2024 году и на какие акции стоит обратить внимание, чтобы получить доход.
Пора инвестировать?
По оценке специалистов БКС, первое полугодие 2024-го окажется «нейтральным» из-за высокой ключевой ставки и, соответственно, дорогих кредитов, вместе с которыми банки предлагают и дорогие вклады.
Старший инвестицонный консультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин отметил, что для большинства инвесторов депозиты пока остаются единственным способом размещения активов. Им эксперт советует ориентироваться на длинные депозиты, чтобы надолго зафиксировать доходность, даже если ставки на коротких выше.
Во второй половине года рынок, по прогнозам БКС, оживет за счет смягчения политики Банка России и дивидендов — их доходность прогнозируют на уровне 11%.
— Фондовый рынок РФ сейчас характеризуется усиленным ростом. Капитализация всего фондового рынка на конец 2023 года составляла 70 триллионов рублей. При этом большая часть денег пришла за последние два года, — пишет финансовый консультант и автор Телеграм-канала «Кубышка» Евгений Марченко. — Если тенденция продолжится, к 2025 году сумма может достигнуть 100 триллионов рублей.
Как стать инвестором и выбрать брокера
Первым делом, решив открыть брокерский или инвестиционный счет, следует задать самому себе один вопрос: для чего мне это нужно? Чего я хочу — сберечь накопленные средства от инфляции или рискнуть, чтобы приумножить их? Или, может, просто накопить определенную сумму к определенному времени? Исходя из цели можно начать строить инвестиционную стратегию.
Сегодня на рынке достаточно много организаций предлагает брокерские услуги. Для одних это основной вид деятельности, другие работают в составе финансовых групп с крупными банками. Каждая такая организация предъявляет свои правила регистрации (обычно для этого нужно предъявить паспорт и справку о доходах или банковскую выписку, некоторые могут также потребовать налоговую декларацию или справку с места работы) и стоимость своих услуг.
Плата за услуги брокера, как правило, складывается из двух составляющих: фиксированной части (обычно речь идет о нескольких сотнях рублей в месяц) и процента от каждой сделки (сотые или тысячные доли процента). Впрочем, некоторые брокеры могут и отказаться от фиксированной части или, наоборот, только ей и ограничиться. Также стоит обратить внимание на комиссии, которые высчитывают от суммы на счете и суммы от прибыли — их тоже индексируют ежемесячно.
Выбрать брокера можно по рекомендации или обратившись к рейтингу (такие, например составляет «Банки.ру»). Тем, кто приходит на фондовый рынок впервые, проще всего будет начать с брокера, который, работает с банком, где у будущего инвестора открыт счет, а значит, они друг друга хорошо «знают». В этом случае брокер, во-первых, сможет открыть клиенту счет сразу, без предоставления документов и проверки данных (поскольку они уже есть у банка), во-вторых, предоставить выгодные тарифы вплоть до бесплатного обслуживания — в рамках банковской экосистемы. Клиенту может быть достаточно скачать приложение, выпущенное тем же банком, и зарегистрироваться в нем.
После регистрации брокер должен открыть счет и предоставить реквизиты для доступа к нему, после чего клиент может перевести деньги на него со своего банковского счета или внести наличные в офисе.
Важно помнить, что брокерские организации, как и банки, обязаны иметь лицензию Банка России. Если вам говорят, что в каких-то случаях это необязательно, а потом под разговоры о вкладах и инвестициях протягивают, например, договор займа, где внизу указан счет физического лица, разворачивайтесь и уходите. Это первый признак того, что с таким партнером работать не стоит ни в коем случае.
После открытия брокерского счета важно регулярно отслеживать состояние своих инвестиций и управлять ими. Следите за рынком, анализируйте свои инвестиции и принимайте решения о покупке и продаже активов. Но старайтесь не принимать опрометчивых решений.
Что покупать
— Есть принципы, которые актуальны в любом году. Это, например, принцип диверсификации, в первую очередь валютной, — комментирует эксперт валютного рынка «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. — В условиях санкционных рисков, возможно, стоит отдать предпочтение не самой валюте, а, например, замещающим облигациям в этой части. В связи с этим же интерес может сместиться в сторону акций.
Инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Алексей Корнилов предлагает в 2024 году обратить внимание на акции сырьевой отрасли. Он выделил минимум четыре недооцененные бумаги, имеющие высокий потенциал роста и способные поддержать инвестиционный портфель.
Один из способов найти недооцененную ценную бумагу — коэффициент EV/EBITDA (эти данные, как правило, есть в инвестиционных приложениях и у брокеров). Это соотношение между стоимостью всех активов и долговых обязательств и тем, сколько компания зарабатывает за год до вычета налогов. Средним для российского рынка значением этой формулы считается 6,0. Чем он ниже, тем выше шансы на то, что компания недооценена и ее акции будут расти.
«Лукойл». По оценке ВТБ, одна из крупнейших нефтяных компаний России принесет от 10% и выше только дивидендами, восстановление цены на нефть тоже поспособствует положительной динамике. EV/EBITDA «Лукойла» сегодня составляет 2,1 — это на треть ниже среднего значения по нефтегазовой отрасли. БКС относится к компании более нейтрально из-за возможного выкупа правительством до 25% акций у держателей из недружественных стран по сниженной цене — параметры сделки окажут значительное влияние на стоимость акций.
«Алроса». В ее пользу говорит возобновление экспорта и ожидаемый рост цен на алмазы в 2024 году на 10–15%. EV/EBITDA крупнейшей алмазодобывающей компании в России — 3,8.
«Южуралзолото». Глобальная инфляция играет в пользу всех золотодобывающих компаний, но именно эта выглядит более привлекательно благодаря EV/EBITDA на уровне 3,4.
«Северсталь», которая успешно переключилась на внутренний рынок и заложила на 2024 год «дивидендную бомбу». Сейчас акции сталеваров торгуются по EV/EBITDA около 2,9 — на 3,5 ниже среднего уровня. БКС, впрочем, отмечает серьезный риск: большая часть стали сегодня идет либо в «оборонку», либо в строительную отрасль. Если хотя бы одна из этих отраслей начнет притормаживать, это станет серьезным ударом по рынку.
Уже в двадцатых числах января аналитики ВТБ, помимо «сырьевиков», добавили в позитивный список компанию МТС, которая, продав башенный бизнес, снизила долговую нагрузку и готовится объявить рекомендацию по дивидендам. Это событие планируется на май.
— Исторически акции МТС начинают расти в цене примерно за 3 месяца до рекомендации. По нашим оценкам, дивидендная доходность акций компании может составить 13%, — отметил инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Станислав Клещев.
Что еще можно купить?
— Среди моих фаворитов значатся TCS Group, также известный под брендом «Тинькофф» — говорит Людмила Рокотянская. — Успешный переход под российскую юрисдикцию может привести к существенной переоценке этих бумаг.
В потребительском секторе, по ее оценке, интерес инвесторов сможет сместиться с акций «Магнита» (в этом месяце он уже выплатил дивиденты) на X5, который обгоняет конкурента по росту выручки в 2023 году, и, по прогнозам аналитиков, обгонит в 2024-м. Драйверами роста могут быть малый формат «Около» («Магнит» эту карту уже использовал) и растущая сеть дискаунтеров «Чижик».
В строительной отрасли БКС выделяет Etalon Group, которая может возобновить дивидендные выплаты. В секторе энергетики хороший потенциал для роста есть у акций «Юнипро». Также, по словам Людмилы Рокотанской, настоящий фурор могут произвести бумаги Yandex, но риски здесь остаются высокими.
На начало 2024 года «дивидендная» корзина от БКС включает в себя привилегированные акции «Сургутнефтегаза» и «Транснефти», обыкновенные акции «Татнефти» и «Лукойла», а также МТС.
Обыкновенные акции отличаются от привилегированных тем, что их владельцы имеют право голоса на собрании акционеров, но получают дивиденды в последнюю очередь. Выплаты по обыкновенным акциям небольшие, но стабильные, тогда как дивиденды по привилегированным бумагам сильно меняются от года к году, но никогда не могут опускаться ниже, чем по обыкновенным акциям.
А если без акций?
Тем, кто не хочет рисковать и ищет гарантированной доходности, эксперты предлагают воспользоваться «длинными» облигациями федерального займа (ОФЗ) с фиксированными купонами — желательно ближе к десяти годам.
В «защитных» портфелях, ориентированных на сбережение, доля таких бумаг может достигать 80%. В агрессивных и рискованных вариантах их обычно меньше и играют они, скорее, роль подушки безопасности на случай, если риск не оправдается. Впрочем, по словам Тимура Нигматуллина, грамотно собранный набор таких облигаций может дать даже большую прибыль, чем акции — особенно в условиях высоких банковских ставок.
— Сейчас мы видим двузначные доходности по ОФЗ — это редкая и привлекательная возможность, — говорит он. — Но такие портфели обязательно нужно хеджировать (предохранять) от инфляционных рисков, добавляя в них облигации, которые могут индексироваться по размеру инфляции (ОФЗ ИН) и облигации с переменным купоном (ОФЗ ПК). Такой портфель может обыграть даже довольно агрессивный пакет акций.
Ранее НГС рассказывал о состоянии рынка недвижимости, где цены продолжают расти как на первичном, так и на вторичном рынке, а также рассмотрел вариант сбережения средств в иностранной валюте.