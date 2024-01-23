«Рублю веры нет и быть не может». Почему россияне кинулись скупать валюту и как не потерять сбережения — отвечают экономисты

Зачем люди скупали валюту

Одной из причин повышенного спроса на валюту в декабре были новогодние поездки за рубеж, которые продолжались, несмотря на кризис и санкции, считает экономист Валерий Миронов.



— Многие россияне предпочитали путешествовать с наличными в долларах или евро, которые широко принимаются в разных странах, — сказал он в разговоре с MSK1.RU. — До этого некоторые граждане вывозили за границу золото в качестве валютного актива и там его продавали, но после того, как Минфин выступил против такой практики, они переключились на валюту.

