Доллар по 85 и недоступные кредиты: как приближающиеся выборы президента влияют на экономику и покупки россиян

Замедленный рост цен и не время для кредитов

Мнение экспертов на влияние президентских выборов на экономику и благосостояние россиян разделилось. Старший преподаватель кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ Анна Иноземцева, например, считает, что выборы могут повлиять на цены в магазинах. А особенно — их неопределенность, которая может вызвать снижение инвестиций и экономическую нестабильность.

— Относительно резкого роста цен на все товары нельзя давать однозначного ответа, но снижение цен для потребителей однозначно не предвидится. Динамика цен зависит от многих факторов, включая геополитическую и экономическую ситуацию, внешние факторы и действия правительства. В случае некоторого повышения цен это может быть связано с инфляцией, изменением стоимости импортируемых товаров или налоговой политикой, — рассуждает Анна Иноземцева.