Доллар по 85 и недоступные кредиты: как приближающиеся выборы президента влияют на экономику и покупки россиян

В марте 2024 года состоится одно из основных политических событий этого года — выборы президента России. Подготовку кандидаты начали еще несколько месяцев назад. Но выборы влияют даже на тех, кто «вне политики»: принимаемые решения о крупных покупках, курс доллара и рост цен — всё это связано, в том числе, с выборами. НГС поговорил с экспертами в области экономики, чтобы узнать, на что повлияют выборы и какие советы можно дать обычным людям, которые не хотят потерять деньги.
Замедленный рост цен и не время для кредитов
Мнение экспертов на влияние президентских выборов на экономику и благосостояние россиян разделилось. Старший преподаватель кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ Анна Иноземцева, например, считает, что выборы могут повлиять на цены в магазинах. А особенно — их неопределенность, которая может вызвать снижение инвестиций и экономическую нестабильность.
— Относительно резкого роста цен на все товары нельзя давать однозначного ответа, но снижение цен для потребителей однозначно не предвидится. Динамика цен зависит от многих факторов, включая геополитическую и экономическую ситуацию, внешние факторы и действия правительства. В случае некоторого повышения цен это может быть связано с инфляцией, изменением стоимости импортируемых товаров или налоговой политикой, — рассуждает Анна Иноземцева.
Преподаватель НГУЭУ отмечает, что если речь идет о крупных покупках, как гаджеты или техника, то нужно в первую очередь взвешивать свои возможности и планы на будущее. Но если деньги на покупку и необходимость в ней есть, то покупать стоит.
— Сегодня предпосылок того, что цена в будущем существенно снизится, нет. Но рост цен замедлится до марта, поэтому можно смело приобретать дорогостоящие товары, — добавила Анна Иноземцева.
Последние три года в российской экономике было много интересных явлений, связанных с поведением потребителей, и без выборов президента, отмечает начальник отдела дополнительного образования НГУЭУ, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Эдуард Коложвари.
— В дорогих сегментах — ажиотажная скупка автомобилей. В продуктовой линейке — медицинских масок, гречки и туалетной бумаги, даже яиц. В финансовой — массовое снятие денег с банковских вкладов и скупка доллара по 200 рублей. Чем еще удивит «народное инвестиционное творчество», даже трудно себе представить, — заметил он.
Эксперт также указал, что в эти три года власти вели себя профессионально, хорошо и бесперебойно снабжая население необходимыми товарами, а большинство инцидентов оперативно купировали. Тем не менее Эдуард Коложвари отмечает, что решение о крупных покупках нужно принимать взвешенно и лучше обойтись без кредитов.
— Экономика страны вошла в фазу высоких ставок, поэтому кредитование становится очень дорогостоящим инструментом. Продлится это не меньше года. Но именно сейчас лучшее время для среднесрочных (6–12 месяцев) вкладов в банках, — рассказал НГС доцент НГУЭУ.
Рынок недвижимости — стабильный
По мнению Эдуарда Коложвари, принципиально экономическая ситуация из-за выборов президента не изменится.
— Будет переназначено правительство, возможно, сменятся некоторые министры, но в целом направления политики останутся стабильными. Инфляция должна прийти к целевым показателям: крупнейшие экономики уже побороли инфляцию, теперь наша очередь, — считает эксперт.
Доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ Татьяна Гениберг также считает, что страна спокойно переживет выборы президента и для экономики значимых событий не будет.
— Выборы президента России, на мой взгляд, не окажут существенного влияния на цены на недвижимость — как жилую, так и коммерческую. Несмотря на осложнение политической ситуации в мире, выборы президента не выступят дестабилизирующим фактором на рынке недвижимости, — считает она.
По наблюдениям Татьяны Гениберг, цены на рынке недвижимости чаще всего растут по нескольким причинам: изменение ключевой ставки Банка России и последующее изменение ставок на ипотечные кредиты, кризис перепроизводства квартир на первичном рынке, сильнейшие экономические потрясения в стране, которые меняют потребительское поведение, мышление накопления средств населением и принципы инвестирования. Сейчас, по мнению эксперта, ничего из этого на рынке не наблюдается, и поведенческая ситуация ровная.
— Также следует отметить, что рынок недвижимости очень консервативен, и дельта изменений на нем очень длинная. Мы сегодня — в январе — не наблюдаем каких-либо колебаний, поэтому этот рынок сохранит статику в поведении, — полагает Татьяна Гениберг.
Эксперт также добавила, что динамика перед мартом, возможно, будет заметна на рынке продуктов питания. Рост может составить 4–8%, но Татьяна Гениберг считает его незначительным. А вот после окончания выборов цены на продукты, по мнению доцента НГУЭУ, вернутся на прежний уровень.
Доллар по 85–87 рублей
Банк России в январе 2024 года пытается сбить инфляционный накал и поднять статус рубля к предстоящим президентским выборам. Об этом рассказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. В такой ситуации к концу марта доллар может упасть до 85–87 рублей. Укрепление национальной валюты к выборам должно показать населению, что стабильность восстановлена.
— Но как мы знаем, власти будут удерживать рубль в стабильном состоянии как минимум до апреля 2024 года, пока действует указ об обязательной продаже валюты экспортерами. Если его действие не будет продлено, то курс рубля снова станет слабеть. Экономисты, опрошенные Reuters в начале года, считают, что к концу года доллар будет стоить 103 рубля, — объяснил Александр Потавин.
Аналитик «Финам» предполагает, что доллар можно покупать на среднесрочную перспективу, когда его стоимость опустится ниже 88 рублей. Полина Щукина, которая также является аналитиком ФГ «Финам», больше сосредотачивается на тяжелом положении рынка недвижимости из-за изменений в финансовых условиях банков. Сейчас банки настаивают, чтобы застройщики вносили дополнительную субсидию при покупке недвижимости через государственную льготную программу.
— Эта ситуация ставит как банки, так и застройщиков перед трудным выбором: без уплаты комиссий банки будут нести дополнительные издержки, а застройщики, принимая эти условия, столкнутся с падением доходности от продаж, — считает Полина Щукина.
По словам экспертов, рынок недвижимости уже к началу 2024 года находится в тяжелом положении из-за большого объема нераспроданной недвижимости и недостатка спроса. Как предполагает аналитик «Финам», покупателям, вероятно, предложат привлекательные скидки на приобретение недвижимости без использования ипотечных займов. А вот те, кто выберут ипотечное финансирование, могут столкнуться с увеличением стоимости покупки жилья.
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