«Должны воспринять как очередной вызов». Сколько денег потратят на медицину в 2024 году и почему этого недостаточно

Вместе с региональными бюджетами совокупные расходы на здравоохранение составят более 6,6 триллиона рублей (в 2023-м они составляли 6,2 триллиона). На 8% больше денег потратят на госпрограмму «Развитие здравоохранения» — 1,3 триллиона рублей. Также на 16% вырастет финансирование амбулаторной медицинской помощи — до 1,2 триллиона рублей.



На работу круглосуточных стационаров запланировали потратить 1,3 триллиона рублей, на работу дневных — более 339 миллиардов рублей. Траты на скорую помощь увеличатся до 184,5 миллиарда рублей (больше на 11,4%, чем в прошлом году). А вот финансирование системы первичной медико-санитарной помощи, наоборот, сократили.