Не хватает мигрантов и миллениалов. Эксперты — о кадровом дефиците в России

Ранее министр труда и соцзащиты России Антон Котяков заявил, что до 2030 года общий спрос на рабочую силу в стране будет только расти. Кадровая потребность экономики к тому моменту возрастет с 71,1 миллиона человек в конце 2022 года до 73,6 миллиона, сказал чиновник 21 сентября в ходе тематического заседания Госсовета. Дополнительные вакансии сформируются в обрабатывающей промышленности, логистике, здравоохранении и IT-секторе.



Наибольшая потребность сотрудников сформируется в обрабатывающем производстве, там появятся почти 800 тысяч мест. Еще 400 тысяч человек понадобятся компаниям, которые занимаются транспортировкой и владеют складами. Приток в 285 тысяч кадров будет необходим здравоохранению, а науке и IT-сектору — 430 тысяч. В 2026–2027 годах произойдет пик дефицита кадров в строительстве, он составит 360–400 тысяч человек, пояснил министр.