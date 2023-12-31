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Доллар по сто, яйца по сто двадцать и неподъемная ипотека: каким запомнился 2023 год
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Доллар по сто, яйца по сто двадцать и неподъемная ипотека: каким запомнился 2023 год

Составили топ-10 самых громких экономических событий за прошедший период

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Год был непростым и полным экономических потрясений

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Год был непростым... Без этой легендарной фразы сложно представить подведение итогов уходящего года. Фраза «год был непростым» стала таким же новогодним ритуалом, как и загадывание желаний на будущий год. Мы искренне надеемся, что все трудности останутся в прошлом и что наша жизнь станет чуточку легче.

Кстати, трудностей было предостаточно: MSK1.RU составил топ-10 самых значимых событий в российской экономике в 2023 году. Было ли хоть что-то хорошее? Читайте об этом в наших удобных карточках.

1

Зато удобно считать: доллар за сто рублей

2023 год запомнился нам драматическим падением курса рубля. Согласно данным Центробанка, в уходящем году за доллар просили от 67 до 101 рубля. Российская национальная валюта преодолевала психологическую отметку в 100 рублей за доллар аж два раза: в августе и в октябре. «Зато удобно считать», — шутили пользователи соцсетей.

Слабый курс рубля повлиял на то, что в России подорожало всё: от хлеба до айфонов. По мнению экономистов, высокий курс доллара лежит в основе увеличения себестоимости практически любого товара. Особенно болезненно он ощущается при покупке товаров, которые производятся исключительно за рубежом: электроники, автомобильных запчастей и брендовой одежды.

Стоит отметить, за прошедший год инфляция выросла до 7,48%. Именно на столько обесценился рубль.

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2

Волнует даже Путина: пугающе дорогие яйца

В 2023 году дорожало всё. Продукты питания — не исключение. Самым заметным стало подорожание яиц: под конец года самые дешевые варианты стоили в среднем около 120 рублей. В прошлом году цена на них была в районе 70–80 рублей. Причем и так подрожавшие яйца было еще и трудно достать: кадры с опустевшими полками в магазинах стали вирусными в социальных сетях.

Среди основных причин подорожания эксперты называли инфляцию из-за слабого курса рубля и дефицит, возникший из-за резкого спроса на яйца этой зимой. Дошло до того, что яйца стали ввозить из-за рубежа: «гуманитарную помощь» России оказали Турция и Азербайджан.

О высоких ценах на яйца узнал даже Путин. Он иронично затронул эту тему в ходе «Прямой линии».

— Недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них всё в порядке, — заявил президент.

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3

Куриный бульон дороже том яма? Рекордные цены на мясо птицы

Помимо яиц, Путина волновала и курятина. Он обращал внимание на высокие цены не только на «Прямой линии»: несколькими месяцами ранее он неожиданно спросил про дорогую курицу прямо в ходе рабочего совещания с членами правительства.

— Чего так курятина подорожала? Мясо птицы у нас выросло с начала года больше чем на 27%, — интересовался он.

В среднем к концу года килограмм куриного мяса стоил 230 рублей. Это на 30% больше, чем в начале года, когда оно стоило 181 рубль за килограмм.

По традиции, среди основных причин подорожания специалисты назвали высокий курс доллара, который спровоцировал увеличение себестоимости продукта. Интересно мнение самих владельцев мясокомбинатов: они сходятся в том, что возросший спрос на курицу как самый доступный белковый продукт вызвал дефицит мяса птицы и, соответственно, ее существенное подорожание.

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4

Золотые квартиры: как повышение ключевой ставки кошмарило рынок недвижимости

В 2023 году стремительно росли цены на недвижимость. В ряде российских городов, таких как Волгоград или Воронеж, цена за 1 квадратный метр выросла на треть и более. Цены росли как и на рынке первичного жилья, так и на рынке вторичного. Более того, неприятная тенденция коснулась и цен на съемное жилье: за второе полугодие уходящего года цена аренды выросла на 35%.

Среди основных причин подорожания жилья эксперты рынка недвижимости называют повышение ключевой ставки. За прошедший год Центробанк повышал ее аж 5 раз! Если в июле ключевая ставка была равна 7,5%, то в декабре она выросла до 16%.

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Центробанк дает деньги обычным коммерческим банкам. Неудивительно, что ее рост повлек за собой увеличение размера первоначального взноса и процентов по ипотеке, а следовательно, и рост цен на недвижимость.

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5

Как Россия залезла в долги, чтобы спасти экономику

В 2023 году рост государственного долга стал одним из самых значимых событий в российской экономике. В июле соотношение госдолга к ВВП составило 16,7% (25,1 триллиона рублей). По сравнению с прошлым годом оно увеличилось почти на 10%.

С помощью повышения госдолга Россия намеревалась компенсировать дефицит бюджета. Эксперты считают, что с помощью увеличения госдолга Россия сможет еще в течение многих лет справляться с опустением государственной казны.

Ситуация с госдолгом напоминает палку о двух концах. С одной стороны, гигантский госдолг США (33 триллиона долларов) не мешает им оставаться в числе крупнейших экономик мира. С другой стороны, специалисты не слишком верят в то, что нестабильная в экономическом плане Россия сможет «заплатить по счетам» и покрыть проценты по долговым облигациям.

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6

Выход из зерновой сделки и подорожание хлеба

Хлеб замыкает парад наиболее заметно подорожавших продуктов. В прошлом году Россия собрала рекордный урожай: 158 миллионов тонн зерна. Однако, несмотря на рекорды, цена на хлеб с начала года выросла на 15%, составив 87 рублей за килограмм. А ведь еще каких-то 10 лет назад пара буханок обходилась менее чем в 30 рублей.

Часть экспертов традиционно связала подорожание хлеба с высоким курсом доллара. Другие же обратили внимание на нашумевший выход России из зерновой сделки. По их мнению, возврат ограничений ООН на экспорт российского зерна повлиял на доходы отечественных сельхозпроизводителей, что, в свою очередь, вынудило их поднять цены.

— Скоро на лебеду перейдем, — сокрушались читатели MSK1.RU, комментируя рост цен на хлеб.

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7

Нечего заливать в бак: катастрофический рост цен на бензин

Рост цен на бензин стал одной из самых обсуждаемых тем в уходящем году. Люди удивлялись: почему в стране, которая является одним из мировых лидеров по запасам и добыче нефти, так сильно растут цены на топливо. К осени 2023 года бензин АИ-92 стал стоить в среднем столько же, сколько стоил бензин АИ-95 в начале года: 51 рубль 60 копеек за литр. Рост цен на дизельное топливо был еще более резким: с 58,8 рубля за литр в июле до 65 рублей в сентябре.

За счет того, что в октябре ввели запрет на экспорт топлива, бензин начал незначительно дешеветь. Однако, по мнению специалистов, это не дало стопроцентной гарантии на то, что цены на заправках будут «успокаиваться».

— Если судить по экономическим циклам, можно сказать, что стоимость бензина будет и дальше подниматься, — объясняли MSK1.RU экономисты.

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8

Стильно и молодежно: возвращение западных брендов в Россию

Были в уходящем году и позитивные события. К ним можно отнести возвращение в Россию известных западных брендов: Decathlon, Adidas, Zara и так далее. Конечно же, речь не идет о полноценном возвращении: антироссийские санкции никто не отменял. Однако благодаря параллельному импорту и перерегистрации активов на российских владельцев в магазины вновь стали завозить любимые товары.

Особенно это коснулось индустрии моды и дизайна. Ранее россияне были вынуждены покупать брендовую одежду и обувь у таких сомнительных перекупов, как Никита Ефремов. После же условного возвращения западных компаний стало возможным говорить о постепенной нормализации жизни для простого потребителя.

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9

Почем долговое ярмо? Неподъемные кредиты и ипотека

Из-за того, что в 2023 году рост цен на товары значительно опередил рост доходов населения, банки стали отказывать в выдаче потребительских кредитов и перестали одобрять ипотеку. Согласно статистике, осенью этого года более 80% заемщиков получили отказы от банков в оформлении кредитов.

Из-за того, что Центробанк повысил ключевую ставку до 16%, ипотека стала неподъемной для ощутимой части жителей России. Более того, в июле приняли закон, по которому минимальный размер первоначального взноса составил аж 20% от стоимости жилья. Дальше — больше: власти заявили об отмене льготной ипотеки для малоимущих и молодых семей.

В таких условиях россиянам оставалось только одно: жить по средствам и не надеяться на банковские деньги.

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10

Золотые мили: рекордно дорогие авиабилеты

В 2023 году цена на авиабилеты достигла исторического максимума: по данным Росстата, в среднем за перелет экономклассом по России просили почти 7 тысяч рублей за 1000 километров. Цены выросли даже у лоукостеров: из-за инфляции и роста стоимости топлива полеты на самолете «влетели в копеечку».

Ситуация с международными рейсами была не лучше: из-за ограничения воздушного пространства для российских судов полеты за границу стали настоящим квестом. В случае форс-мажора билеты могли и не вернуть: из-за отмены своего рейса в Стамбул москвич «попал» на 500 тысяч рублей.

Из-за колебания цен на авиабилеты россияне стали планировать путешествия сильно заранее. Актуальные предложения порой поражали своей «щедростью»: в декабре этого года нашему читателю предложили улететь из Москвы в Екатеринбург за 130 тысяч рублей.

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11

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ЭкономикаПодорожаниеЯйцаЗерновая сделкаХлебКлючевая ставкаДолларРубльПутинБизнесНовый год
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