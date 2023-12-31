Доллар по сто, яйца по сто двадцать и неподъемная ипотека: каким запомнился 2023 год

1
Зато удобно считать: доллар за сто рублей
2023 год запомнился нам драматическим падением курса рубля. Согласно данным Центробанка, в уходящем году за доллар просили от 67 до 101 рубля. Российская национальная валюта преодолевала психологическую отметку в 100 рублей за доллар аж два раза: в августе и в октябре. «Зато удобно считать», — шутили пользователи соцсетей.
Слабый курс рубля повлиял на то, что в России подорожало всё: от хлеба до айфонов. По мнению экономистов, высокий курс доллара лежит в основе увеличения себестоимости практически любого товара. Особенно болезненно он ощущается при покупке товаров, которые производятся исключительно за рубежом: электроники, автомобильных запчастей и брендовой одежды.
Стоит отметить, за прошедший год инфляция выросла до 7,48%. Именно на столько обесценился рубль.
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2
Волнует даже Путина: пугающе дорогие яйца
В 2023 году дорожало всё. Продукты питания — не исключение. Самым заметным стало подорожание яиц: под конец года самые дешевые варианты стоили в среднем около 120 рублей. В прошлом году цена на них была в районе 70–80 рублей. Причем и так подрожавшие яйца было еще и трудно достать: кадры с опустевшими полками в магазинах стали вирусными в социальных сетях.
Среди основных причин подорожания эксперты называли инфляцию из-за слабого курса рубля и дефицит, возникший из-за резкого спроса на яйца этой зимой. Дошло до того, что яйца стали ввозить из-за рубежа: «гуманитарную помощь» России оказали Турция и Азербайджан.
О высоких ценах на яйца узнал даже Путин. Он иронично затронул эту тему в ходе «Прямой линии».
— Недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них всё в порядке, — заявил президент.
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3
Куриный бульон дороже том яма? Рекордные цены на мясо птицы
Помимо яиц, Путина волновала и курятина. Он обращал внимание на высокие цены не только на «Прямой линии»: несколькими месяцами ранее он неожиданно спросил про дорогую курицу прямо в ходе рабочего совещания с членами правительства.
— Чего так курятина подорожала? Мясо птицы у нас выросло с начала года больше чем на 27%, — интересовался он.
В среднем к концу года килограмм куриного мяса стоил 230 рублей. Это на 30% больше, чем в начале года, когда оно стоило 181 рубль за килограмм.
По традиции, среди основных причин подорожания специалисты назвали высокий курс доллара, который спровоцировал увеличение себестоимости продукта. Интересно мнение самих владельцев мясокомбинатов: они сходятся в том, что возросший спрос на курицу как самый доступный белковый продукт вызвал дефицит мяса птицы и, соответственно, ее существенное подорожание.
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4
Золотые квартиры: как повышение ключевой ставки кошмарило рынок недвижимости
В 2023 году стремительно росли цены на недвижимость. В ряде российских городов, таких как Волгоград или Воронеж, цена за 1 квадратный метр выросла на треть и более. Цены росли как и на рынке первичного жилья, так и на рынке вторичного. Более того, неприятная тенденция коснулась и цен на съемное жилье: за второе полугодие уходящего года цена аренды выросла на 35%.
Среди основных причин подорожания жилья эксперты рынка недвижимости называют повышение ключевой ставки. За прошедший год Центробанк повышал ее аж 5 раз! Если в июле ключевая ставка была равна 7,5%, то в декабре она выросла до 16%.
Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Центробанк дает деньги обычным коммерческим банкам. Неудивительно, что ее рост повлек за собой увеличение размера первоначального взноса и процентов по ипотеке, а следовательно, и рост цен на недвижимость.
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5
Как Россия залезла в долги, чтобы спасти экономику
В 2023 году рост государственного долга стал одним из самых значимых событий в российской экономике. В июле соотношение госдолга к ВВП составило 16,7% (25,1 триллиона рублей). По сравнению с прошлым годом оно увеличилось почти на 10%.
С помощью повышения госдолга Россия намеревалась компенсировать дефицит бюджета. Эксперты считают, что с помощью увеличения госдолга Россия сможет еще в течение многих лет справляться с опустением государственной казны.
Ситуация с госдолгом напоминает палку о двух концах. С одной стороны, гигантский госдолг США (33 триллиона долларов) не мешает им оставаться в числе крупнейших экономик мира. С другой стороны, специалисты не слишком верят в то, что нестабильная в экономическом плане Россия сможет «заплатить по счетам» и покрыть проценты по долговым облигациям.
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6
Выход из зерновой сделки и подорожание хлеба
Хлеб замыкает парад наиболее заметно подорожавших продуктов. В прошлом году Россия собрала рекордный урожай: 158 миллионов тонн зерна. Однако, несмотря на рекорды, цена на хлеб с начала года выросла на 15%, составив 87 рублей за килограмм. А ведь еще каких-то 10 лет назад пара буханок обходилась менее чем в 30 рублей.
Часть экспертов традиционно связала подорожание хлеба с высоким курсом доллара. Другие же обратили внимание на нашумевший выход России из зерновой сделки. По их мнению, возврат ограничений ООН на экспорт российского зерна повлиял на доходы отечественных сельхозпроизводителей, что, в свою очередь, вынудило их поднять цены.
— Скоро на лебеду перейдем, — сокрушались читатели MSK1.RU, комментируя рост цен на хлеб.
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7
Нечего заливать в бак: катастрофический рост цен на бензин
Рост цен на бензин стал одной из самых обсуждаемых тем в уходящем году. Люди удивлялись: почему в стране, которая является одним из мировых лидеров по запасам и добыче нефти, так сильно растут цены на топливо. К осени 2023 года бензин АИ-92 стал стоить в среднем столько же, сколько стоил бензин АИ-95 в начале года: 51 рубль 60 копеек за литр. Рост цен на дизельное топливо был еще более резким: с 58,8 рубля за литр в июле до 65 рублей в сентябре.
За счет того, что в октябре ввели запрет на экспорт топлива, бензин начал незначительно дешеветь. Однако, по мнению специалистов, это не дало стопроцентной гарантии на то, что цены на заправках будут «успокаиваться».
— Если судить по экономическим циклам, можно сказать, что стоимость бензина будет и дальше подниматься, — объясняли MSK1.RU экономисты.
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8
Стильно и молодежно: возвращение западных брендов в Россию
Были в уходящем году и позитивные события. К ним можно отнести возвращение в Россию известных западных брендов: Decathlon, Adidas, Zara и так далее. Конечно же, речь не идет о полноценном возвращении: антироссийские санкции никто не отменял. Однако благодаря параллельному импорту и перерегистрации активов на российских владельцев в магазины вновь стали завозить любимые товары.
Особенно это коснулось индустрии моды и дизайна. Ранее россияне были вынуждены покупать брендовую одежду и обувь у таких сомнительных перекупов, как Никита Ефремов. После же условного возвращения западных компаний стало возможным говорить о постепенной нормализации жизни для простого потребителя.
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9
Почем долговое ярмо? Неподъемные кредиты и ипотека
Из-за того, что в 2023 году рост цен на товары значительно опередил рост доходов населения, банки стали отказывать в выдаче потребительских кредитов и перестали одобрять ипотеку. Согласно статистике, осенью этого года более 80% заемщиков получили отказы от банков в оформлении кредитов.
Из-за того, что Центробанк повысил ключевую ставку до 16%, ипотека стала неподъемной для ощутимой части жителей России. Более того, в июле приняли закон, по которому минимальный размер первоначального взноса составил аж 20% от стоимости жилья. Дальше — больше: власти заявили об отмене льготной ипотеки для малоимущих и молодых семей.
В таких условиях россиянам оставалось только одно: жить по средствам и не надеяться на банковские деньги.
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10
Золотые мили: рекордно дорогие авиабилеты
В 2023 году цена на авиабилеты достигла исторического максимума: по данным Росстата, в среднем за перелет экономклассом по России просили почти 7 тысяч рублей за 1000 километров. Цены выросли даже у лоукостеров: из-за инфляции и роста стоимости топлива полеты на самолете «влетели в копеечку».
Ситуация с международными рейсами была не лучше: из-за ограничения воздушного пространства для российских судов полеты за границу стали настоящим квестом. В случае форс-мажора билеты могли и не вернуть: из-за отмены своего рейса в Стамбул москвич «попал» на 500 тысяч рублей.
Из-за колебания цен на авиабилеты россияне стали планировать путешествия сильно заранее. Актуальные предложения порой поражали своей «щедростью»: в декабре этого года нашему читателю предложили улететь из Москвы в Екатеринбург за 130 тысяч рублей.
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11
Что еще почитать
- Вместо армянского коньяка появятся подделки? Что происходит на алкогольном рынке России;
- «Такого в нашей истории никогда прежде не было». Экономисты — о рекордном подорожании бананов;
- эксперты рассказали, почему дорожает шоколад и какие у него есть аналоги;
- как решение российского правительства привело к резкому росту цен на рыбу;
- «Для христиан ипотека без процентов не предусмотрена». Как работает исламский банкинг в России;
- «Это до хрена даже для Москвы». Сколько денег потратили на московскую подземку в 2023 году.
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