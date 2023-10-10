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В Новосибирске продают кафе на Михайловской набережной — сколько стоит заведение

За готовый бизнес продавец просит более 7 миллионов рублей

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Заведение находится на улице Добролюбова

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В Новосибирске выставили на продажу кафе на Михайловской набережной. Объявление о поиске покупателя опубликовало частное лицо на сайте Avito. Указано, что заведение находится на улице Добролюбова.

Площадь земельного участка, на котором находится кафе, составляет 54 квадратных метра, его аренда обходится в 90 тысяч рублей, указано в объявлении. Помещение заведения находится в собственности.

— Постройка в собственности, — сообщил продавец.

В материальные активы бизнеса вошли мебель, музыкальное оборудование, товарный остаток и другое, в нематериальных указано в том числе авторское меню. Стоимость кафе на набережной составляет 7,5 миллиона рублей, уточняется, что цену назначили с учетом «начала зимнего сезона».

По информации продавца, заведение находится на улице Добролюбова, 2Бк31. По данным 2ГИС, в здании расположено кафе «Еда DJ кофе». Его фотографии также имеются в объявлении.

На сайте «Яндекс.Еда» указано, что заведение зарегистрировано на индивидуального препринимателя Османа Мустафаева. По данным «Контур.Фокуса», ИП зарегистрировался в 2022 году, его основной вид деятельности — деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания. Осман Мустафаев ранее также числился директором и соучастником строительной компании «Восток».

В сентябре стало известно, что житель Новосибирска продает кофейню у метро Студенческая. Его стоимость составляет 2,35 миллиона рублей.

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Готовый бизнесКафеОбщепитМихайловская набережная
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