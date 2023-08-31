Глава Wildberries во второй раз стала самой богатой женщиной России. Что известно о ней и ее бизнесе

При этом, заявляет сама Бакальчук, она живет достаточно скромно: по ее словам, у нее нет ни квартир, ни каких-то «крутых» машин, а одевается её семья якобы на Wildberries. Хотя семейство Бакальчук достаточно большое: Татьяна с мужем Владиславом воспитывает семерых детей, самые младшие — двойня — появились на свет в 2021 году.