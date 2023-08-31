Глава Wildberries во второй раз стала самой богатой женщиной России. Что известно о ней и ее бизнесе

Главу маркетплейса Wildberries Татьяну Бакальчук признали самой богатой женщиной России по версии Forbes. Она уже занимала первое место в 2021 году. Тогда ее состояние оценили в 13 миллиардов долларов, сейчас оно составляет около 7 миллиардов.
При этом, заявляет сама Бакальчук, она живет достаточно скромно: по ее словам, у нее нет ни квартир, ни каких-то «крутых» машин, а одевается её семья якобы на Wildberries. Хотя семейство Бакальчук достаточно большое: Татьяна с мужем Владиславом воспитывает семерых детей, самые младшие — двойня — появились на свет в 2021 году.
Как Татьяна Бакальчук сделала свое миллиардное состояние и через какие скандалы ей пришлось пройти за последние годы — смотрите в коротком видео чуть выше.
Семья Бакальчук (она — учительница, он — предприниматель из Москвы) основали свой бизнес еще в 2004 году. Тогда они сами закупали и перепродавали товар из каталогов, а первыми сотрудниками компании были члены их семей.
Сейчас муж Татьяны Владислав отвечает за «математику» бизнеса.
— Аналитикой хозяйственной деятельности я никогда не занималась, потому что у Влада это получается лучше. Он шахматист, — рассказывала Бакальчук.
Не обошелся бурный рост компании и без скандалов. Так, негодование клиентов вызвало появление платы за возврат. Ее ввели в 2021 году для борьбы с нечестными поставщиками и для стимуляции осознанного потребления. Сама Бакальчук заявляла, что человек должен «немножко подумать, прежде чем заказывать десять юбок или десять пар обуви». Спустя два года суд признал эту меру незаконной.
Весной 2023 года произошла массовая забастовка в пунктах выдачи: сотрудники были недовольны новой системой штрафов. В конфликт даже пришлось вмешаться депутатам Госдумы.