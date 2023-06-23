Блогер-бровист взяла у подписчицы 350 тысяч за обучение бизнесу и пропала — какое решение вынес суд

Заельцовский районный суд Новосибирска 23 июня вынес решение по иску о неосновательном обогащении — именно в нем обвинила подписчица своего коуча Ирину Кесаеву. Арина Гайдай купила у блогера VIP-курс обучения бизнесу за 350 000 рублей, но мастер-бровист халатно отнеслась к своим обязательствам. Это удалось доказать в суде.

