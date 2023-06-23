Блогер-бровист взяла у подписчицы 350 тысяч за обучение бизнесу и пропала — какое решение вынес суд

Заельцовский районный суд Новосибирска 23 июня вынес решение по иску о неосновательном обогащении — именно в нем обвинила подписчица своего коуча Ирину Кесаеву. Арина Гайдай купила у блогера VIP-курс обучения бизнесу за
— Исковые требования удовлетворены в полном объеме, с ответчика
В марте НГС рассказал о том, как популярная коуч-блогер Ирина Кесаева в соцсетях обещала ученицам, что их доход вырастет в несколько раз, а если нет, то деньги за обучение можно вернуть.
Одна из ее подопечных Арина Гайдай потратила на VIP-наставничество 350 тысяч рублей, но после нескольких созвонов, уверяет она, коуч перестала отвечать на сообщения. Блогер парировала тем, что лежала в больнице с коронавирусом, а наставничество с Ариной к этому моменту уже завершилось.
23 июня Ирина Кесаева заявила НГС, что с решением Заельцовского районного суда не согласна и намерена его обжаловать.
В апреле бывшая сотрудница Кесаевой обвинила блогера в невыплате зарплаты.
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