freedom
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 8/10
usd 83.61
eur 91.94
Тема дняКакой будет погода на День города?
Все новости
Все новости

Блогер-бровист взяла у подписчицы 350 тысяч за обучение бизнесу и пропала — какое решение вынес суд

Ирина Кесаева в соцсетях обещала ученицам, что их доход вырастет в несколько раз

573

Доход этой красотки, по самым скромным подсчетам, измеряется миллионами

Поделиться

Заельцовский районный суд Новосибирска 23 июня вынес решение по иску о неосновательном обогащении — именно в нем обвинила подписчица своего коуча Ирину Кесаеву. Арина Гайдай купила у блогера VIP-курс обучения бизнесу за 350 000 рублей, но мастер-бровист халатно отнеслась к своим обязательствам. Это удалось доказать в суде.

— Исковые требования удовлетворены в полном объеме, с ответчика ИП Кесаевой И. С. в пользу истца Гайдай А. А. взыскана сумма неосновательного обогащения в размере 298 984 руб., а также расходы по уплате госпошлины в размере 6189,84 руб., — говорится на сайте суда.

В марте НГС рассказал о том, как популярная коуч-блогер Ирина Кесаева в соцсетях обещала ученицам, что их доход вырастет в несколько раз, а если нет, то деньги за обучение можно вернуть.

Одна из ее подопечных Арина Гайдай потратила на VIP-наставничество 350 тысяч рублей, но после нескольких созвонов, уверяет она, коуч перестала отвечать на сообщения. Блогер парировала тем, что лежала в больнице с коронавирусом, а наставничество с Ариной к этому моменту уже завершилось.

23 июня Ирина Кесаева заявила НГС, что с решением Заельцовского районного суда не согласна и намерена его обжаловать.

В апреле бывшая сотрудница Кесаевой обвинила блогера в невыплате зарплаты.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

По теме

БлогерыБлогерНаставничествоКурсы повышения квалификацииКоучи
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter