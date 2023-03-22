Сибирячка потратила 350 тысяч на VIP-наставничество от популярного блогера — ей не понравилось, и она пошла в суд

Популярная коуч-блогер Ирина Кесаева в соцсетях обещает ученицам, что их доход вырастет в несколько раз, а если нет, то деньги за обучение можно вернуть. Одна из ее подопечных потратила на VIP-наставничество 350 тысяч рублей, но после нескольких созвонов, уверяет она, коуч перестала отвечать на сообщения. Как мастер-бровист стала зарабатывать миллионы и как оказалась ответчицей в суде, разбиралась журналист НГС.
На странице в социальной сети Instagram* у 20-летней Ирины Кесаевой 16 тысяч подписчиков. Свою карьеру она начинала как бровист, но потом поняла, что ее талант — помогать девушкам зарабатывать большие деньги.
Наставничество Ирины стоит от 60 тысяч до 350 тысяч рублей. Коуч уверяет клиентов, что с ней они смогут в несколько раз увеличить свой доход, а истории успеха учеников выкладывает на свой странице в социальной сети. Например, одна девушка до наставничества зарабатывала не более 130 тысяч рублей и была «милым, услужливым мастером для всех», а после стала получать 300 тысяч рублей и начала проводить консультации по всему миру. Другая якобы благодаря Ирине смогла купить машину и квартиру.
«Девушка терялась на месяц»
Красивая картинка привлекла и Арину Гайдай: она купила самое дорогое VIP-обучение за 350 тысяч рублей. Но вскоре обвинила блогера в том, что та перестала выходить на связь и не давала домашние задания. Как объяснила сама Ирина Кесаева, за эту сумму она вместе с ученицей два месяца работает над улучшением знаний по маркетингу и над тем, чтобы увеличить доход. Арине предоставили доступ к платформе, где есть уроки и домашние задания, которые необходимо выполнять. Например, одно из них — анализ целевой аудитории.
По словам Ирины Кесаевой, работа с Ариной началась в июне 2022 года, и проходила тяжело, потому что она с трудом усваивала информацию.
— Арине приходилось объяснять дважды, она не выполняла домашние задания. Девушка зашла в программу в июне, но говорит, что не смотрела уроки и не проходила курс, обвиняет меня в мошенничестве и в том, что я ни за что взяла деньги, — возмущается блогер.
Арина Гайдай же заявила, что Ирина в период наставничества пропала: перестала отвечать на сообщения и проводить созвоны. Блогер парировала тем, что в августе лежала в больнице с коронавирусом, а наставничество с Ариной к этому моменту уже завершилось.
— Я должна проводить встречи каждые две недели. Арина за время работы не сделала ни одного домашнего задания. На платформе 96 уроков — к моменту завершения наставничества все уроки были просмотрены, а она говорит, что не получила услугу. Девушка терялась на месяц, — объяснила Ирина.
Но после обвинений Арины Гайдай претензии начали поступать и от других девушек, которые были на наставничестве. Как отметила блогер, ее подписчикам пришла рассылка, что она обманула людей на 2,5 миллиона рублей. При этом требований вернуть деньги блогеру не поступали. Гарантии для девушек, по словам Ирины Кесаевой, есть, но при условии, что они выполняют все домашние задания. Если же рекомендации не выполнены, то наставник не берет на себя ответственность за результат. Ирина отметила, что обучение прошли 575 человек, и это судебное разбирательство — первое.
По скромным подсчетам редакции, если все 575 человек взяли минимальный тариф за 60 тысяч рублей, блогер на наставничестве заработала более 34 миллионов рублей. При этом есть и те, кто покупает услугу по самому дорогому тарифу.
Журналист НГС связалась с пострадавшей ученицей, но на момент публикации предоставить исковое заявление и поговорить она не смогла.
Иск от Арины Гайдай к Ирине Кесаевой о взыскании неосновательного обогащения поступил в Заельцовский районный суд, заседание назначено на 23 марта. По делу, кроме блогера, ответчиком выступает финансовая компания ООО «Ритейл-Финанс» — как объяснила НГС блогер, через компанию оформляли рассрочку при покупке наставничества.
Из бровиста в успешного наставника
В профиле Ирины есть сохраненные истории о ее личном пути в мир наставничества. Там девушка рассказывает, как работала бровистом, к которому «невозможно было попасть без записи за месяц», принимала только постоянных клиентов и начала проводить обучения для желающих стать бровистами. Ее приглашали на конференции, где в зале было более 100 человек, узнавали на мероприятиях, благодарили ученики, а за возможность учиться мастер брала самую высокую цену в Сибири.
Но Ирина решила пойти дальше: запустила онлайн-школу, где продажи исчисляются миллионами, начала помогать предпринимателям и экспертам и ушла в онлайн. Сейчас девушка торгует своим временем: продает консультации и наставничества. По ее словам, даже не прогревая аудиторию, потому что ученицы сами советуют ее, как специалиста. В соцсети девушка показывает себя заботливой наставницей: помогает снимать видео, «упаковывает» профиль и дарит подарки после обучения.
При этом аудитория у Ирины относительно небольшая — 16 тысяч подписчиков, а число лайков на последних публикациях редко превышает сотню. В шапке профиля она сразу же призывает посмотреть актуальные истории в папке «разбор» — там восторженные отзывы учениц о бесплатной онлайн-встречи с Ириной. Одна ученица с помощью бесплатного созвона заработала 130 тысяч рублей, потому что наставник «притягивает деньги», другая смогла продать сразу пять обучений более чем за 60 тысяч рублей.
Под фотографиями и видео Ирина Кесаева пишет о заработке, раздает советы по маркетингу и рассказывает вдохновляющие истории из своей жизни. Например, показывает, как изменилась, развивая себя.
Как рассказала НГС блогер, у нее три бизнеса: маркетинговое агентство, салон красоты и наставничество.
По данным сервиса «Контур.Фокус» ИП Ирина Кесаева зарегистрировала в 2020 году. Вид деятельности — предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, торговля косметическими и парфюмерными товарами, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки. Данных о финансовых показателях ИП в открытых источниках нет. Информации о других юрлицах с участием Ирины Кесаевой в ЕГРЮЛ также нет.
Недавно мы рассказывали историю сибирячки, которая обвинила коуча в обмане и использовании своего образа в рекламе. Женщина вложила 100 тысяч, но не достигла ни одной из целей и осталась без денег. При этом блогер показала в интернете, что сибирячка зарабатывала больше 160 тысяч рублей и вполне довольна своей новой жизнью.
*Instagram принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.