Сибирячка потратила 350 тысяч на VIP-наставничество от популярного блогера — ей не понравилось, и она пошла в суд

На странице в социальной сети Instagram* у 20-летней Ирины Кесаевой 16 тысяч подписчиков. Свою карьеру она начинала как бровист, но потом поняла, что ее талант — помогать девушкам зарабатывать большие деньги.

Наставничество Ирины стоит от 60 тысяч до 350 тысяч рублей. Коуч уверяет клиентов, что с ней они смогут в несколько раз увеличить свой доход, а истории успеха учеников выкладывает на свой странице в социальной сети. Например, одна девушка до наставничества зарабатывала не более 130 тысяч рублей и была «милым, услужливым мастером для всех», а после стала получать 300 тысяч рублей и начала проводить консультации по всему миру. Другая якобы благодаря Ирине смогла купить машину и квартиру.