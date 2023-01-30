Сибирячка узнала, что зарабатывает 166 тысяч в месяц, из рекламы своего коуча — сама она таких денег не видела

«Я отдала ей больше 100 тысяч и чувствую себя обманутой»: версия Ирины Торосян

К Елене Хрипуновой Ирина Торосян обратилась, можно сказать, за чудом: женщина пыталась снова почувствовать уверенность в себе и хорошее настроение, чего собственными силами достигнуть никак не могла. Чудо не заставило себя ждать: позанимавшись с коучем всего месяц, она начала получать 166 тысяч рублей в месяц — правда, только в рекламном ролике, при помощи которого мотивационный тренер искала себе новых клиентов.

— У меня была затянувшаяся депрессия, я была в долгах. Продала квартиру, потому что думала, что долги закрою — и психика восстановится, — рассказала историю знакомства с тренером Ирина Торосян. — Закрыв долги, продав квартиру и уволившись с нелюбимой работы, я никаких изменений в своем состоянии не увидела. И вот в таком состоянии я увидела рекламу поездки [на тренинг] с Еленой Хрипуновой. Она воспользовалась моим состоянием. Я была в отчаянии, не знала, как дальше жить...