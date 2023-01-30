Сибирячка узнала, что зарабатывает 166 тысяч в месяц, из рекламы своего коуча — сама она таких денег не видела

Сибирячка Ирина Торосян обвинила коуча Елену Хрипунову в обмане и использовании своего образа в рекламе. Женщина, по ее словам, вложила больше
«Я отдала ей больше 100 тысяч и чувствую себя обманутой»: версия Ирины Торосян
К Елене Хрипуновой Ирина Торосян обратилась, можно сказать, за чудом: женщина пыталась снова почувствовать уверенность в себе и хорошее настроение, чего собственными силами достигнуть никак не могла. Чудо не заставило себя ждать: позанимавшись с коучем всего месяц, она начала получать
— У меня была затянувшаяся депрессия, я была в долгах. Продала квартиру, потому что думала, что долги закрою — и психика восстановится, — рассказала историю знакомства с тренером Ирина Торосян. — Закрыв долги, продав квартиру и уволившись с нелюбимой работы, я никаких изменений в своем состоянии не увидела. И вот в таком состоянии я увидела рекламу поездки [на тренинг] с Еленой Хрипуновой. Она воспользовалась моим состоянием. Я была в отчаянии, не знала, как дальше жить...
На вопрос «как» Ирине ответила Хрипунова: предложила пройти годовой курс наставничества за 120 тысяч рублей. После его прохождения Ирина рассчитывала, что начнет зарабатывать много денег и наконец почувствует себя уверенной и счастливой. В октябре 2022-го она заплатила наставнице половину суммы, и получила доступ к чату с заданиями в телеграме.
Правда, утверждает Торосян, задания сразу ее смутили: Елена предлагала смотреть фильмы с разбором психологов, писать, за что она благодарна [миру] и отчитываться о том, что произошло за день, а также подсчитывать свой доход... не самым обычным способом:
— Там достаточно интересная система: ты учитываешь все, что получил. Угостили тебя кофе — плюсуешь стоимость чашки кофе. Нашел рубль — пишешь «+ 1 рубль», — обрисовала методику Ирина. — Довольно странная система, и я подумала, что это фигня какая-то... но Елена меня убедила попробовать.
Надежда на чудесную помощь оказалась сильнее недоверия — и успех, кажется, не заставил себя ждать:
— Я решила, что мне это помогает, и у меня поднялось настроение. Я начала общаться, выполнять задания... Конечно, мне хотелось узнать, вдруг есть какие-то секретики, как деньги зарабатывать...
Спустя месяц до женщины начало доходить: благодарность миру и отчеты за прожитый день не слишком ей помогают. Она прекратила заниматься, а через пару неделю увидела в инстаграме* Хрипуновой бодрый видеоролик. Из которого с удивлением узнала, что зарабатывает в месяц 166 тысяч рублей.
— Технически так и получалось, если считать по ее системе, — признается Ирина. — Я в этот месяц занимала 60 тысяч, а то, что тебе дали в долг, нужно было тоже записать как свой доход. Но это же вранье! Я очень вежливо попросила ее удалить видео, а она просто скрыла его показы для меня.
Удалить видео удалось только после того, как Ирина обратилась к правозащитникам и журналистам — а затем в полицию:
— Подобные схемы были еще в 80-х. Когда людям приходили письма, и там было написано: «Хотите научиться зарабатывать? Пришлите мне рубль, и я пришлю инструкцию, как стать миллионером». Доверчивые граждане присылали рубль, а им в ответ: «Делай, как я, и будешь миллионером», — предполагает правозащитница Анна Тажеева, к которой Ирина Торосян обратилась за помощью. — У каждого разная степень внушаемости и разные обстоятельства, в которых человека могут ввести в заблуждение и «разуть-раздеть». Надеюсь, благодаря огласке СМИ пострадавшие откликнутся на публикации, и правоохранительные органы дадут оценку действиям Хрипуновой.
Попытка стать лучшей версией себя обошлась Ирине Торосян в значительную сумму — и этот урок финансовой грамотности ей совершенно не понравился:
— Обучение стоило 27 [тысяч рублей], еще 60 — наставничество, — подсчитала Ирина. — Плюс я ходила на платные мероприятия, которые стоили от 500 до полутора тысяч рублей. Так сразу и не подсчитаешь, сколько я ей отдала. Больше 100 тысяч рублей точно, и чувствую себя обманутой: того, чего я хотела, я естественно не получила. Сейчас я хочу найти других пострадавших, которые заплатили на это наставничество, но ничему так и не научились...
Женщина написала заявление в полицию, и в ближайшее время намерена встретиться с участковым уполномоченным, которому поручили разбираться в демотивирующей истории.
«Она не захотела двигаться дальше»: версия Елены Хрипуновой
В социальных сетях Елена Хрипунова представляется «трансформационным тренером международного уровня и организатором пространства «Место Силы»» в Новосибирске. В разговоре с журналистом сообщила, что является международным тренером школы «Access Consciousness», имеющей три лицензии на право преподавать и практикующей на протяжение трех лет.
«Access Consciousness» — система телесных и вербальных практик, направленная на избавление от стресса и разнообразных проблем, не имеющая доказанной медицинской и/или психологической эффективности, популярная в Америке и Европе в 90-х годах 20 века.
Своим ученикам она обещает помочь «распаковаться на энергетическом уровне, ПРОСТЫМИ словами и действиями» (орфография и пунктуация автора сохранены)». Женщина уверена, что ее услуги будут полезны тем, кто... (очень сильно устал) и желает получать все легче, веселее и динамичнее» и предлагает несколько программ со звучными, но не слишком понятными названиями «Вне контроля» (позволяет «впустить больше денег в жизнь», «Перепрошивка» и т.д.). Суть своей работы она описывает как «энергопрактики». В сохраненных сторис в соцсетях Хрипунова публикует отзывы клиентов, которым практики Елены якобы помогли — в неизменно восторженных тонах.
Историю Ирины Торосян Елена Хрипунова охотно комментирует: по ее словам, Ирина в действительности достигла того результата, к которому стремилась, но поленилась его закрепить — в результате откатилась на исходные позиции.
— Она не готова работать дальше и свалилась в свою очередную яму, и из нее не захотела выйти и двигаться дальше. Для нее это привычное состояние: обвинить кого-то, чтобы ничего не делать самой, — уверяет Елена Хрипунова. — Она оплатила 60 тысяч, половину, получила результат и дальше не пошла в его закрепление.
По словам Елены Хрипуновой, час ее работы стоит 15 тысяч рублей, с Ириной Торосян она в тесном взаимодействии проработала 2 месяца, начиная с 20 октября 2022 года, но ученица ленилась и не выполняла «домашние задания».
— Условие работы — еженедельные задания и ежедневная обратная связь, ежедневный отчёт — это является гарантией результата, — уверяет коуч. — Я отработала с ней [с Торосян] даже больше, чем мне заплатили. В эту сумму вошло получение международного сертификата, и я на 100% уверена, что она использует то, что я ей дала. Но ей по какой-то причине захотелось хайпа.
Как рассказала Елена, так разозлившее Ирину Торосян рекламное видео было снято как раз в тот момент, когда женщина достигла своих целей и еще не остановилась в дальнейшем развитии, публиковать получившийся материал она якобы имела полное право:
— Оговорено было, что все кейсы я могу выставлять. Это моя работа, и если я вижу, что у человека все получается, и все «прет», я могу это выставлять [в социальные сети]. Я выставила этот кейс чуть позже, чем он был сделан, но это мое право делать это, когда я хочу: выставлять в закрепах и так далее. Ирине вот это не понравилось, она сказала, что это ложь. Я ответила: тогда [когда было сделано видео] это ложью не было.
Также, по словам Елены Хрипуновой, ее бывшая ученица не была искренней с журналистами:
— Про какую сумму [ущерба] она вам говорила? Мне с полиции позвонили, [что она] на 27 тысяч заявление написала. Она международный сертификат получила и проводку в международной базе. Первый свой курс она прошла примерно год назад, — заявила Хрипунова.
Тренер заверила, что эта история скорее всего станет для нее рекламой, а на Ирине Торосян скажется плохо «в энергетическом смысле».
НГС направил запрос в пресс-службу областного главка МВД, чтобы узнать, обращались ли ученицы Елены Хрипуновой в полицию раньше, и как часто клиенты коучей и тренеров личностного роста вместо счастья и богатства получают финансовые убытки.
Ранее мы публиковали историю 26-летней красавицы, которая выдавала себя за финансового эксперта и устраивала «денежные медитации». Ее успешный бизнес оказался финансовой пирамидой.
*Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.