Обещала заработок в 200 тысяч. Экс-сотрудница обвинила новосибирского блогера в задержке зарплат и лжи

В социальной сети Instagram* на странице студии Ирины Кесаевой более 1,5 тысячи подписчиков, но последние посты не собирают и 50 лайков. В шапке профиля указано: «6 лет делаем лучшие брови и ресницы в Новосибирске». Бьюти-студия специализируется на уходовых процедурах для девушек: макияж, депиляция (только удаление усиков), ламинирование, окрашивание ресниц, бровей и еще несколько позиций. Процедуры стоят от 250 рублей до 2500 рублей.

Обещала золотые горы и зарплату 200 тысяч рублей

Ирина Стадник работала у популярного блогера в студии бровистом больше года, уволилась только в конце июня 2022 года. Девушка проходила двухдневный курс у Ирины Кесаевой по бровям, заняла у подруги 12 тысяч рублей, когда блогер понизила цену на 50%, а отучившись, получила приглашение в команду. Тогда в салоне работали администратор и три бровиста вместе с Ириной Стадник.