Обещала заработок в 200 тысяч. Экс-сотрудница обвинила новосибирского блогера в задержке зарплат и лжи

Популярная коуч-блогер, владелица бьюти-студии в центре Новосибирска Ирина Кесаева в соцсетях показывает шикарные работы своих мастеров: макияж, ресницы и брови. За красивой картинкой, заявила бывшая сотрудница, скрывается задержка зарплаты, штрафы и вранье блогера о заработке мастеров в 200 тысяч рублей. Как блогер обещала горы денег, не заключала договоры с мастерами и подарила одной из сотрудниц на день рождения сумку за 40 тысяч — читайте в материале.
В социальной сети Instagram* на странице студии Ирины Кесаевой более 1,5 тысячи подписчиков, но последние посты не собирают и 50 лайков. В шапке профиля указано: «6 лет делаем лучшие брови и ресницы в Новосибирске». Бьюти-студия специализируется на уходовых процедурах для девушек: макияж, депиляция (только удаление усиков), ламинирование, окрашивание ресниц, бровей и еще несколько позиций. Процедуры стоят от 250 рублей до 2500 рублей.
Обещала золотые горы и зарплату 200 тысяч рублей
Ирина Стадник работала у популярного блогера в студии бровистом больше года, уволилась только в конце июня 2022 года. Девушка проходила двухдневный курс у Ирины Кесаевой по бровям, заняла у подруги 12 тысяч рублей, когда блогер понизила цену на 50%, а отучившись, получила приглашение в команду. Тогда в салоне работали администратор и три бровиста вместе с Ириной Стадник.
— Когда меня взяли на работу, я прыгала до потолка, была счастлива. У меня был в голове образ, что это лучшая студия Новосибирска.
После приглашения, по словам девушки, она подписала некий договор, второй экземпляр владелица студии обещала отдать, но Ирина Стадник даже после увольнения не получила его. Бровист уверяет, что всё было на словах, а сама блогер часто обманывала: например, говорила, что платит налоги за сотрудников, но трудовой договор не заключала. Зачем-то каждый раз называла разные цифры своего возраста, сотрудница в недоумении отмечает, что блогеру было то 24 года, то 25 лет, то 26 лет, но спустя время она призналась, что родилась в 2002 году.
Как объяснила девушка, мастерам часто задерживали зарплату.
— У нас были задержки по зарплате, максимум неделя. Мы ждали, думали, что у всех в работе есть плюсы и минусы и нам надо перетерпеть. Ирина много выдумывала, говорила, что ее счета заблокировали в тот день, когда нам надо выдать зарплату.
По словам сотрудницы, спустя некоторое время Ирина Кесаева начала перегибать палку: заставляла бровистов вести социальные сети, хотя за это не доплачивали, но если сотрудники ничего не выкладывали, то их штрафовали. На памяти Ирины Стадник был один раз, когда владелица так оштрафовала сотрудников за неведение соцсетей, чаще всего она просто угрожала. Иногда деньги вычитали из зарплаты у тех, кто выполнил свою работу некачественно.
— Был момент, что мне приходилось пересчитывать зарплату, нам недоплачивали. Один раз не хватило примерно 5 тысяч рублей, якобы Ирина так посчитала по-особенному. Мы чувствовали, что с ней что-то не так.
На работе, чтобы получить 3600 за день, девушке приходилось принимать 10 клиентов, а это примерно 10 часов на ногах в разных не самых удобных позах. Максимальный заработок в бьюти-студии у бровиста был около 100 тысяч рублей. Ирина работала почти без выходных: принимала клиентов и обучала мастеров.
В студии была текучка сотрудников, уверяет бровист. Новым мастерам Ирина Кесаева обещала золотые горы, говорила, что ее сотрудник зарабатывает 150–200 тысяч в месяц, хотя Ирина-бровист столько не получала.
— У меня было 40% с клиента, 30% с обучения. Например, курс стоит 9 тысяч рублей, мои из них только 2700. За эти деньги я обучала человека 7–8 часов. Клиентов было много, потому что все шли на ее идеальный образ и рекламу.
Первое время сотрудники верили, что блогер действительно много зарабатывает, но потом сопоставили факты и решили, что миллионы коуч не получает. Ирина Стадник признаётся, что искренне восхищалась блогером, хотела соответствовать ее запросам, выходила на работу в свои выходные и помогала наставнику.
Спустя две недели после увольнения бровиста Ирину заблокировали в социальных сетях. Она предполагает, это сделали для того, чтобы клиенты не нашли ее через аккаунт студии.
Подарила сотруднице сумку за 40 тысяч
Журналист НГС пыталась связаться с владелицей бьюти-студии Ириной Кесаевой, но она передала номер некоему мужчине, который представился одним из юристов блогера Артуром Назаровым.
Юрист сообщил, что сотрудники действительно не работали по трудовому договору, между владелицей и мастерами были устные договоренности и агентский договор.
— Ирина оплачивала обучение сотрудников, суммарно более 100 тысяч рублей. Были условия, что это бесплатно для сотрудников, но если они решат уйти, то покрывают расходы за образование. Люди уходили, оставались должны, но Кесаева об этом не говорила.
По словам Артура, клиенты были часто недовольны работой Ирины Стадник, именно поэтому Ирина Кесаева ругалась. Но сама мастер-бровист отрицает это. Но при этом, как объяснил юрист, в коллективе была дружеская атмосфера, устраивали праздники.
— На день рождения сотруднице Ирина подарила сумку Michael Kors за 40 тысяч рублей. Если Кесаева такой плохой руководитель, то почему были дружеские отношения и такие проявления, как дорогой подарок.
Юрист уверен, что на блогера ополчились на фоне хайпа и высосали проблему из пальца. Факт задержки зарплаты мужчина подтвердил, но заявил, что такое могло произойти максимум на один-два дня.
Он также отметил, что Ирина Кесаева рассмеялась на вопросе о задержке денег, так как платила зарплату еженедельно и сверху еще премиальные, хотя по успеваемости и качеству работы сотрудники недотягивали.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ИП Ирина Кесаева зарегистрирована в 2020 году. Вид деятельности — предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, торговля косметическими и парфюмерными товарами, аренда и управление недвижимым имуществом, дополнительное образование детей и взрослых. Данных о финансовых показателях ИП в открытых источниках нет. Информации о других юрлицах с участием Ирины Кесаевой в ЕГРЮЛ также нет.
НГС уже писал о том, что на блогера Ирину Кесаеву подали в суд о взыскании неосновательного обогащения. Коуча обвиняют в продаже некачественного VIP-наставничества за 350 тысяч рублей. Как мастер-бровист стала зарабатывать миллионы и как оказалась ответчицей в суде — читайте в материале.
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