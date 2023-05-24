Один смог стать пилотом, другая — родила в 50: как новосибирские врачи меняют жизни своих пациентов — 9 вдохновляющих историй

У каждого медицинского центра есть свои интересные случаи и необычные истории, связанные с пациентами. Мы собрали для вас подборку из 10 таких историй. Подробности — в материале.
По данным 2ГИС, в Новосибирске работает 279 многопрофильных медицинских центров. Эти 10 медицинских центров вошли в шорт-лист «Народной премии НГС». На сайте вы можете проголосовать за один из них и 5 июня победитель получит приз — специальную статуэтку, обозначающую народную любовь новосибирцев.
Офтальмологическая клиника «Эксимер»
— «Эксимер» в Новосибирске принимает пациентов с 1998 года. Система клиник также представлена в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Со дня открытия новосибирской клиники мы провели более 100 тысяч операций, которые помогли людям снова хорошо видеть и жить полной жизнью.
Мы не задумываемся об этом, но ведь именно благодаря зрению мы работаем, занимаемся спортом, выбираем красивую одежду, путешествуем и даже влюбляемся! Это важнейший орган чувств.
Многие приходят к нам с проблемами зрения, но зачастую за желанием исправить близорукость или избавиться от катаракты кроется нечто большее. Однажды к нам пришел молодой человек, который с детства «горел» мечтой — стать пилотом. Рассказывал взахлеб, что после первого полета на пассажирском лайнере, услышав приветственную речь командира корабля, влюбился в профессию.
Но поступить в летное училище парню помешала близорукость. Наш офтальмохирург выполнил ему лазерную коррекцию зрения, и через несколько месяцев пациент вернулся с цветами и благодарностями: «Поступил в летное! Спасибо за то, что помогли исполнить мечту». Поздравляли будущего пилота всем коллективом.
А некоторое время назад студентка новосибирского вуза стала нашей стотысячной пациенткой. Девушка приходила на диагностику зрения и ушла принимать решение о лазерной коррекции. Звонок администратора клиники стал для нее приятной неожиданностью. Пациентка приняла решение исправить близорукость по одной технологии, а мы в честь круглой цифры предложили ей провести процедуру с помощью более современной и щадящей методики по той же стоимости. Девушка была счастлива избавиться от очков, даже совершила ритуал избавления от надоевшей оптики, «похоронив» очки в горах Кавказа.
Есть у нас еще одна интересная история. Пожилая женщина хотела заниматься бальными танцами с мужем, но воплотить мечту помешала катаракта — резкое ухудшение зрения не позволяло ходить в любимую студию. После операции и недолгого восстановления пациентка не только начала танцевать, но и благодаря современным хрусталикам сняла очки, которые носила много лет.
Невозможно остаться равнодушным, когда обретаешь отличное зрение и видишь мир в деталях, замечаешь то, чего раньше не замечал. Поэтому история каждого пациента для нас неповторима благодаря искренним эмоциям радости и благодарности людей, реализации их давних желаний, а часто и важным переменам в жизни пациентов. Врачи клиники каждый день добросовестно делают свое дело, потому что каждый человек заслуживает прекрасного зрения.
Сеть медицинских центров «Семейный доктор»
— За шесть лет клиника открыла семь филиалов, в которых помогли десяткам тысяч новосибирцев. Люди уже давно оценили высокий уровень оказания медицинской помощи и доступные цены на услуги.
В нашей клинике нет случайных людей. Врачи и медицинские сёстры пришли в профессию по призванию и являются продолжателями своих врачебных династий.
В женских чатах Новосибирска часто можно встретить восторженные отзывы о ведении беременности нашими специалистами. За шесть лет благодаря акушерам-гинекологам клиник, которые наблюдали беременных, население Новосибирска приросло более чем на 500 здоровых и крепких маленьких горожан.
Акушер-гинеколог филиалов Кошурникова и Дуси Ковальчук Наталия Вязникова, которая преподавала в Новосибирской медицинской академии, поделилась интересным случаем из своей практики.
Пациентка, 45 лет, обратилась на чекап перед беременностью: старший сын ушел в армию, и женщина решила родить девочку. При обследовании мы обнаружили раковые клетки. Кольпоскопия и УЗИ органов малого таза патологий не выявляли. Приняли решение отправить женщину на консультацию к онкологу, и при пересмотре стекла рак подтвердился. Онкологи удалили около 50% шейки матки.
Шансы забеременеть с таким анамнезом были минимальны. Но врач и пациентка не теряли надежды и в течение 5 лет курсами проводили терапию. В 50 лет пациентка забеременела и родила желанную девочку. Рак не вернулся.
Когда женщина выписывалась из онкологии, ей сказали: «У вас жадный гинеколог: забрал на стекло все раковые клетки и вам ни одной не оставил». По факту был рак на месте 0–1 стадии. Полное излечение.
Этот пример прежде всего о том, что необходимо регулярно проходить обследование. Ну и, конечно же, о том, что сейчас уровень медицины и профессионализм врачей позволяет родить ребенка даже в деликатном возрасте.
Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»
— Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» на Новогодней — часть крупной флебологической сети клиник России. На сегодняшний день насчитывается 58 клиник, работающих под этим брендом.
Мы знаем всё о диагностике и лечении варикоза любой сложности, являемся узкоспециализированной клиникой. Каждый день наши хирурги-флебологи принимают десятки пациентов, совершенствуя свою работу, постоянно обучаясь.
Однажды к нам обратился пациент с плохим самочувствием: одышка мучала мужчину в течение месяца. Он посетил много врачей — никто не мог понять, что конкретно происходит с организмом. Супруга записала его на прием к нашему флебологу.
На приеме врач посредством УЗИ обнаружил флотирующий тромб, который является угрозой жизни. Осмотр нашего врача спас жизнь человеку. После устранения опасности через некоторое время пациент пришел лечить варикозное расширение вен в нашу клинику — теперь его жизни ничего не угрожает, вены здоровы.
Клиника «Претор»
— Многопрофильная клиника «Претор» начала свою деятельность на новосибирском рынке медицинских услуг в 2001 году, специализируясь на ультразвуковой диагностике. С тех пор клиника проделала огромный путь и развилась до создания амбулаторно-диагностического и стационарного отделений. На сегодняшний день клиника имеет три филиала.
Сильной стороной клиники является ее собственный автопарк скорой медицинской помощи, который включает 13 специализированных машин, готовых к выезду в любое время суток. Это редкий случай для медицинских учреждений в России.
Для детей в клинике создана отдельная больница, расположенная на двух этажах. Здесь есть собственная поликлиника, стационар, амбулаторная служба и отделение медицинских комиссий.
Отделение высокотехнологичной медицинской помощи — одно из главных преимуществ клиники. Врачи используют HIFU-терапию для лечения доброкачественных и злокачественных опухолей. В России такие процедуры доступны только в двух клиниках, одна из которых находится именно в Новосибирске.
Иногда среди наших пациентов встречаются те, которые оставляют особенно яркие впечатления. Один раз к нам обратился пациент, участвовавший в СВО, с травмой кисти и стойким нарушением ее функции. Наш микрохирург Николай Колбасенко провел операцию, взяв трансплантат из бедренной кости и заменив им разрушенную минно-взрывным ранением кость. Этот необычный случай оперативного вмешательства запомнится нам на долгое время. Конечно же, особенно интригующим является этап восстановления функции кисти. После назначенной реабилитации нашему пациенту был проведен следующий этап операции, нацеленный на полное восстановление функциональности кисти.
Мы рады, что можем помочь своим пациентам в самых сложных ситуациях, и будем продолжать обеспечивать высокий уровень качественной медицинской помощи.
Клиника «Евромед»
— Мы рады снова быть включенными в топ-10 медицинских компаний города. Этот факт мы рассматриваем как большую ответственность перед всеми, кто доверяет и ценит нас, отдав свой голос за клинику «Евромед».
Центр восстановительной медицины Kinetiq
— Центр Kinetiq давно завоевал доверие не только горожан и пациентов со всей страны, но и известных спортсменов и артистов города. В центре помогают восстанавливаться после спортивных и профессиональных травм, подготавливаться к важным соревнованиям и получать самые высокие награды.
Амбассадорами центра стали уже более 10 выдающихся новосибирцев: чемпион России и призер чемпионата мира по спортивной борьбе Валерий Круглов, прима-балерина Анна Гермизеева, российский баскетболист, чемпион суперлиги, обладатель кубка России и самый высокий человек страны Павел Подкользин, чемпион Европы по самбо Айко Ри. Также среди наших известных клиентов — чемпионы по спортивным танцам, плаванию, триатлону, практической стрельбе. В центре оборудован стенд с наградами наших амбассадоров — мы гордимся их успехами, рады помочь в достижении высоких результатов.
Конечно же, центр в первую очередь создан для реабилитации и возвращения привычного активного образа жизни всем нашим любимым пациентам, вне зависимости от профессии. Мы помогаем избавиться от боли, вернуть свободу движений.
Клиника эстетической косметологии RED CLINIC
— Год назад к нам пришла пациентка после острого инфаркта миокарда и тяжелых препаратов, с большим недоверием к косметологии, но с большим желанием что-то изменить. В ней была видна необычайная сила, которая не давала протиснуться той самой легкой женской энергии. Но доверившись нашему доктору, она пошла по пути любви к самой себе. И жизнь заиграла новыми красками.
Преображение начало происходить не только внешнее, но и внутреннее. Прослушивание лекций по психологии. Полететь в Москву к стилисту на окрашивание? Запросто! Изменился образ жизни и мышления. Говорит: «Нужно жить в кайф. Наслаждаться моментом. Проще относиться к невзгодам».
Доктор Виктория Олеговна прокомментировала это так: «Мы с пациенткой наполняем друг друга. Кокетка стала, женская энергия прет просто через край. Реально люди меняются! И после 40 ты начинаешь жизнь заново: всё поменяла и наслаждаешься жизнью. И этот путь ты начинаешь с кабинета косметолога. Маленький шаг на пути к большим изменениям».
«Центр новых медицинских технологий»
— В ЦМНТ обратилась женщина с диагнозом «бесплодие». К 25 годам она перенесла более 10 циклов ЭКО, но ни использование собственных и донорских ооцитов, ни самостоятельное вынашивание, ни помощь суррогатной матери не привели к успешному зачатию. Команда наших репродуктологов и эмбриологов разработала эффективный план подготовки к программе нового цикла ЭКО.
Результат — успешная беременность с первого раза. Позже благодаря криопереносу эмбрионов на свет появилась еще двойня, а спустя время случилось настоящее чудо — женщина смогла забеременеть самостоятельно четвертым ребенком!
На базе клиники более 13 лет успешно работает Центр репродуктивного здоровья. Такие истории для центра — обычные рабочие будни, но для людей — настоящее чудо. Благодаря профессионализму врачей и соблюдению медицинских стандартов процент наступивших беременностей в свежих циклах ЭКО составляет 43% и 54% при криопереносах.
Клиника «Эксперт»
— Наша клиника за последний год пережила череду значимых изменений и трансформаций. Во-первых, мы сильно выросли. 10 лет назад в Новосибирске открылся наш первый диагностический центр, а еще через 5 лет — второй. Это были МРТ-томографы, кабинет УЗИ, прием вели врачи-неврологи.
Год назад мы открыли 4-этажный медицинский центр общей площадью 4200 квадратных метров. Здесь есть практически всё: от мощного томографа до круглосуточного стационара и современных операционных.
Во-вторых, миссия нашей клиники — сделать жизнь жителей города лучше, предлагая уникальные решения в области медицины. Это единственный частный круглосуточный стационар на левом берегу. Так как в нашем центре всё располагается под одной крышей, это позволяет предложить нашим пациентам полный чекап организма за 24 часа. Не выходя из центра, они могут пройти полный перечень диагностики за одни сутки, а по итогу получить заключение и консультацию специалиста, который даст комментарий по итогу исследований, а не просто оставит наедине с сухими заключениями и анализами.
В-третьих, это доступность медицинских услуг во всех проявлениях.
Важно понимать, что за 10 лет работы было много историй и всевозможные находки на МРТ стали уже рутиной. Пациенты приезжали к нам, ничего не подозревая, а у них находили инсульт. Своевременная помощь позволяла перенести его абсолютно незаметно, а еще пару дней или часов промедления, возможно, оставили бы человека инвалидом, и вернуться к обычной жизни было бы сложно.
Одна история не смогла оставить ни одного из сотрудников равнодушным. Мама обратилась со своим 7-летним ребенком на МРТ: у девочки после затяжной перенесенной болезни появились боли в голове при поворотах, боли усиливались. И в определенный момент она не смогла поворачивать голову в одну из сторон. Решили сделать МРТ.
Диагноз был неутешительный — злокачественное новообразование. Наши врачи не могли отпустить пациента, а тем более ребенка с сухим диагнозом — «онкология». Нужно было искать решение.
По удачному стечению обстоятельств в нашем центре на Степной принимает врач-нейрохирург, который оперирует в областном нейрохирургическом центре. Но и здесь вердикт был неутешительный: локализация опухоли была в таком месте, что удалить в Новосибирске ее никто не мог. Но сказали, что это может сделать один нейрохирург во всей России — в Москве.
На помощь пришла вся мощь группы компаний, так как наши центры представлены по всей России, в том числе в Москве. Мы связались с коллегами из столицы и попросили найти контакт этого врача.
Контакт был найден, наша заведующая лучевой диагностикой связалась в срочном прядке с этим специалистом и договорилась о приеме для нашей маленькой пациентки. И уже через несколько дней мама с дочкой отправились на прием к этому доктору. А еще через некоторое время была проведена операция. И вот наш маленький пациент уже живет полноценной жизнью и ходит в школу вместе со сверстниками. Вот такая история со счастливым концом.
Лечебно-диагностический центр «АвисМед»
— Это многопрофильный медицинский центр, который был создан в 2010 году и более 13 лет считает своим призванием помощь людям в оказании медицинских услуг высокого уровня сервиса.
В нашей команде трудятся более 115 врачей, профессионалов своего дела — от докторов медицинских наук до врачей высшей квалификационной категории.
На каждом из четырех этажей представлено широкое направление деятельности и многообразие оказываемых услуг. Это обусловлено большим штатом высококвалифицированных врачей и передовым оборудованием, которым оснащен центр.
Приоритетные направления деятельности — диагностическое и консультативное отделение, общая хирургия и маммология, урология и онкология, педиатрия и лор-направление.
Основная гордость — это Сибирский центр пластической хирургии «АвисМед», вобравший в себя лучшие достижения мировой реконструктивной и эстетической хирургии. Он оснащен стационаром повышенной комфортности, где после операций проводятся реабилитационные мероприятия. Пациенты находятся под круглосуточным наблюдением и получают всё необходимое для быстрого восстановления.
Ранее мы рассказывали о том, какие еще новосибирские компании вошли в топ-100 «Народной премии НГС».