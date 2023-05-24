Один смог стать пилотом, другая — родила в 50: как новосибирские врачи меняют жизни своих пациентов — 9 вдохновляющих историй

— «Эксимер» в Новосибирске принимает пациентов с 1998 года. Система клиник также представлена в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Со дня открытия новосибирской клиники мы провели более 100 тысяч операций, которые помогли людям снова хорошо видеть и жить полной жизнью.



Мы не задумываемся об этом, но ведь именно благодаря зрению мы работаем, занимаемся спортом, выбираем красивую одежду, путешествуем и даже влюбляемся! Это важнейший орган чувств.



Многие приходят к нам с проблемами зрения, но зачастую за желанием исправить близорукость или избавиться от катаракты кроется нечто большее. Однажды к нам пришел молодой человек, который с детства «горел» мечтой — стать пилотом. Рассказывал взахлеб, что после первого полета на пассажирском лайнере, услышав приветственную речь командира корабля, влюбился в профессию.

