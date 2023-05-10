110 лучших компаний: новосибирцы выбрали номинантов «Народной премии НГС» — публикуем шорт-лист

Новосибирцы выбрали 110 номинантов на «Народную премию НГС» — это компании, которые точно можно назвать народными любимцами.



Жители города прислали более 55 тысяч предложений, из которых мы сформировали шорт-лист. 10 компаний в каждой номинации, получивших наибольшее количество голосов, попали в список лучших.

