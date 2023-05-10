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Народная премия НГСПодробности

110 лучших компаний: новосибирцы выбрали номинантов «Народной премии НГС» — публикуем шорт-лист

Победителя выбираете только вы — голосуйте за любимую компанию!

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Из 110 компаний новосибирцы выберут 11 лучших

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Новосибирцы выбрали 110 номинантов на «Народную премию НГС» — это компании, которые точно можно назвать народными любимцами.

Жители города прислали более 55 тысяч предложений, из которых мы сформировали шорт-лист. 10 компаний в каждой номинации, получивших наибольшее количество голосов, попали в список лучших.

Сегодня, 10 мая, начинается этап голосования. Вы можете выбрать только одну компанию в каждой из номинаций. Победитель получит статуэтку.

Знакомьтесь с сотней лучших компаний Новосибирска по версии горожан (приводим их в случайном порядке).

«Детский центр года»

  • Арена виртуальной реальности WARPOINT;
  • шоу «Два дивана»;
  • клуб плавания AquaSwim;
  • детский футбольный центр «Дриблер»;
  • детский развлекательный центр «Веселый Остров»;
  • центр детского и молодежного отдыха «МАГИСТР»;
  • благотворительный фонд «Завтра будет»;
  • спортивный клуб «Школа ихтиандров»;
  • сеть семейных развлекательных центров «Абрикоска»;
  • студия раннего развития «Сами с усами».

«Танцевальная студия года»

  • Танцевальная студия MyVibe;
  • студия танцев Ipanema;
  • школа танцев Flexx;
  • танцевальный центр Fraules Dance Centre;
  • танцевальная школа «Дети танцуют»;
  • школа танцев Avrora Reality;
  • эстрадный центр «Апельсин»;
  • студия эстрадного танца «Карамель»;
  • школа шоу-гимнастики «Драже»;
  • студия танца «Динамит».
Победителей на сцене будут награждать звезды и народные герои, о которых писал НГС

Победителей на сцене будут награждать звезды и народные герои, о которых писал НГС

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«Салон красоты года»

  • Ногтевая студия Alinail studio;
  • сеть салонов красоты NABS;
  • сеть студий депиляции EPILBAR;
  • салон красоты Relaks Me;
  • студия маникюра и педикюра Clipse;
  • салон массажа и красоты Antistress;
  • центр подологической практики PODOLOG;
  • студия маникюра и красоты NSKNAIL MAX;
  • моностудия бровей BREZHNEV;
  • салон красоты Kiss Me Beauty&Coffee.

«Медицинский центр года»

  • Клиника «Евромед»;
  • сеть медицинских центров «Семейный доктор»;
  • клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»;
  • клиника «Претор»;
  • офтальмологическая клиника «Эксимер»;
  • центр восстановительной медицины Kinetiq;
  • клиника эстетической косметологии RED CLINIC;
  • «Центр новых медицинских технологий»;
  • клиника «Эксперт»;
  • лечебно-диагностический центр «АвисМед».
Голосование продлится до начала июня

Голосование продлится до начала июня

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«Стоматологический центр года»


  • Стоматологическая клиника «СтильДент»;
  • стоматологическая клиника «ЭDEM»;
  • стоматологическая клиника «Эксперт»;
  • стоматологическая клиника «Зубная фея»;
  • стоматологическая клиника WHITE provenance;
  • сетская стоматологическая клиника MagicKids;
  • сеть клиник «Дентал-Сервис»;
  • сеть стоматологических клиник «Дента»;
  • сеть многопрофильных клиник «Смитра»;
  • клиника стоматологии Skydent.

«Бар и ресторан года»

  • Ирландский паб HARAT'S PUB;
  • пивной ресторан Brasserie Lambic;
  • SABAI BAR;
  • Lucky Pizza;
  • китайское бистро «Кухня Ли»;
  • мясной бар Meat Bar Beefy;
  • гастробар Poke Top;
  • Quince;
  • «РЮМКИBAR»;
  • азиатский бар NO SPICY PLEASE.
Все компании, попавшие в этот шорт-лист, получат дипломы

Все компании, попавшие в этот шорт-лист, получат дипломы

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«Жилой комплекс года»


  • Жилой комплекс «Легендарный-Северный»;
  • экоквартал Flora&Fauna;
  • микрорайон «Фламинго»;
  • город-парк «Ясный берег»;
  • жилой комплекс «Галактика»;
  • микрорайон «Европейский берег»;
  • микрорайон «Весенний»;
  • квартал INFINITY;
  • жилой комплекс «Тайгинский парк»;
  • жилой комплекс «Матрёшкин двор».

«Кофейня и кондитерская года»

  • Сеть кофеен «Академия Кофе»;
  • кофейня «Варежка»;
  • кондитерский дом «Куликовский»;
  • кондитерская «Винер Вальд»;
  • кафе-кондитерская KOOK;
  • NUTS CAFE;
  • кофебургерная «Процесс»;
  • кондитерская Mr.Konfetkin;
  • турецкая кондитерская Исмаил Йашар;
  • сеть кофеен Brewsell.

«Театр года»


  • Новосибирский государственный академический театр «Красный факел»;
  • Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус»;
  • Новосибирский музыкальный театр;
  • семейный театр «Торт на небе»;
  • театр-студия «Театральный яр»;
  • Новосибирский государственный академический театр оперы и балета;
  • Новосибирский государственный драматический театр «Старый дом»;
  • Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева;
  • Молодежный драматический театр «Первый театр»;
  • ГАУК НСО «Театр кукол».

«Образовательный центр года»


  • Языковая школа Liberty;
  • языковая школа «Президент»;
  • академия «Снегирята»;
  • центр восточных языков KJC;
  • международная школа «Эйн&Штейн»;
  • частный детский сад «Поле»;
  • музыкальная школа «Виртуозы»;
  • международная школа подологии BAUN PODOLOGY;
  • образовательный центр профессионального развития «Сфера»;
  • детский футбольный центр «Джуниор».

«Малый бизнес года»

В этой номинации победителя определит редакция НГС.

  • Производство нижнего белья Piliniabyloskutova;
  • производственная компания Lazzero;
  • пекарня Васильковых;
  • студия дизайна интерьера и архитектурного проектирования GUBIN’S FAMILY STUDIO;
  • мастерская декора из стекла Grani decor;
  • детский книжный магазин-клуб «Маленький бук»;
  • одежда для новорожденных Littleislandbaby;
  • ковры ручной работы NINE RUGS;
  • благотворительный магазин GUSTO;
  • «Оптик Мастер».

Голосуйте за любимую или понравившуюся компанию!

Если ваша компания вошла в топ-10 в своей номинации, напишите нам на awards@iportal.ru.

Ранее мы рассказывали о том, как победители «Народной премии НГС» живут после награды.

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