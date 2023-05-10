110 лучших компаний: новосибирцы выбрали номинантов «Народной премии НГС» — публикуем шорт-лист

Новосибирцы выбрали 110 номинантов на «Народную премию НГС» — это компании, которые точно можно назвать народными любимцами.
Жители города прислали более 55 тысяч предложений, из которых мы сформировали шорт-лист. 10 компаний в каждой номинации, получивших наибольшее количество голосов, попали в список лучших.
Сегодня, 10 мая, начинается этап голосования. Вы можете выбрать только одну компанию в каждой из номинаций. Победитель получит статуэтку.
Знакомьтесь с сотней лучших компаний Новосибирска по версии горожан (приводим их в случайном порядке).
«Детский центр года»
- Арена виртуальной реальности WARPOINT;
- шоу «Два дивана»;
- клуб плавания AquaSwim;
- детский футбольный центр «Дриблер»;
- детский развлекательный центр «Веселый Остров»;
- центр детского и молодежного отдыха «МАГИСТР»;
- благотворительный фонд «Завтра будет»;
- спортивный клуб «Школа ихтиандров»;
- сеть семейных развлекательных центров «Абрикоска»;
- студия раннего развития «Сами с усами».
«Танцевальная студия года»
- Танцевальная студия MyVibe;
- студия танцев Ipanema;
- школа танцев Flexx;
- танцевальный центр Fraules Dance Centre;
- танцевальная школа «Дети танцуют»;
- школа танцев Avrora Reality;
- эстрадный центр «Апельсин»;
- студия эстрадного танца «Карамель»;
- школа шоу-гимнастики «Драже»;
- студия танца «Динамит».
«Салон красоты года»
- Ногтевая студия Alinail studio;
- сеть салонов красоты NABS;
- сеть студий депиляции EPILBAR;
- салон красоты Relaks Me;
- студия маникюра и педикюра Clipse;
- салон массажа и красоты Antistress;
- центр подологической практики PODOLOG;
- студия маникюра и красоты NSKNAIL MAX;
- моностудия бровей BREZHNEV;
- салон красоты Kiss Me Beauty&Coffee.
- Клиника «Евромед»;
- сеть медицинских центров «Семейный доктор»;
- клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»;
- клиника «Претор»;
- офтальмологическая клиника «Эксимер»;
- центр восстановительной медицины Kinetiq;
- клиника эстетической косметологии RED CLINIC;
- «Центр новых медицинских технологий»;
- клиника «Эксперт»;
- лечебно-диагностический центр «АвисМед».
«Стоматологический центр года»
- Стоматологическая клиника «СтильДент»;
- стоматологическая клиника «ЭDEM»;
- стоматологическая клиника «Эксперт»;
- стоматологическая клиника «Зубная фея»;
- стоматологическая клиника WHITE provenance;
- сетская стоматологическая клиника MagicKids;
- сеть клиник «Дентал-Сервис»;
- сеть стоматологических клиник «Дента»;
- сеть многопрофильных клиник «Смитра»;
- клиника стоматологии Skydent.
- Ирландский паб HARAT'S PUB;
- пивной ресторан Brasserie Lambic;
- SABAI BAR;
- Lucky Pizza;
- китайское бистро «Кухня Ли»;
- мясной бар Meat Bar Beefy;
- гастробар Poke Top;
- Quince;
- «РЮМКИBAR»;
- азиатский бар NO SPICY PLEASE.
«Жилой комплекс года»
- Жилой комплекс «Легендарный-Северный»;
- экоквартал Flora&Fauna;
- микрорайон «Фламинго»;
- город-парк «Ясный берег»;
- жилой комплекс «Галактика»;
- микрорайон «Европейский берег»;
- микрорайон «Весенний»;
- квартал INFINITY;
- жилой комплекс «Тайгинский парк»;
- жилой комплекс «Матрёшкин двор».
«Кофейня и кондитерская года»
- Сеть кофеен «Академия Кофе»;
- кофейня «Варежка»;
- кондитерский дом «Куликовский»;
- кондитерская «Винер Вальд»;
- кафе-кондитерская KOOK;
- NUTS CAFE;
- кофебургерная «Процесс»;
- кондитерская Mr.Konfetkin;
- турецкая кондитерская Исмаил Йашар;
- сеть кофеен Brewsell.
- Новосибирский государственный академический театр «Красный факел»;
- Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус»;
- Новосибирский музыкальный театр;
- семейный театр «Торт на небе»;
- театр-студия «Театральный яр»;
- Новосибирский государственный академический театр оперы и балета;
- Новосибирский государственный драматический театр «Старый дом»;
- Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева;
- Молодежный драматический театр «Первый театр»;
- ГАУК НСО «Театр кукол».
- Языковая школа Liberty;
- языковая школа «Президент»;
- академия «Снегирята»;
- центр восточных языков KJC;
- международная школа «Эйн&Штейн»;
- частный детский сад «Поле»;
- музыкальная школа «Виртуозы»;
- международная школа подологии BAUN PODOLOGY;
- образовательный центр профессионального развития «Сфера»;
- детский футбольный центр «Джуниор».
«Малый бизнес года»
В этой номинации победителя определит редакция НГС.
- Производство нижнего белья Piliniabyloskutova;
- производственная компания Lazzero;
- пекарня Васильковых;
- студия дизайна интерьера и архитектурного проектирования GUBIN’S FAMILY STUDIO;
- мастерская декора из стекла Grani decor;
- детский книжный магазин-клуб «Маленький бук»;
- одежда для новорожденных Littleislandbaby;
- ковры ручной работы NINE RUGS;
- благотворительный магазин GUSTO;
- «Оптик Мастер».
Голосуйте за любимую или понравившуюся компанию!
Если ваша компания вошла в топ-10 в своей номинации, напишите нам на awards@iportal.ru.
Ранее мы рассказывали о том, как победители «Народной премии НГС» живут после награды.