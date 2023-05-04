«Через пару дней после премии узнали, что ждем третьего ребенка»: победители «Народной премии НГС» — о жизни после награды

По ее словам, премия — это всегда про радость команды, гордость за то место, в котором работают, и благодарность за тотальный труд.

— И конечно, особенный период единения с гостями, когда вы ощущаете какое большое целое. Сейчас вот, например, не каждый день можем производить свои фирменные макарон. Гости скучают, потеряли их, и то, что кажется обыденным, — становится ценным. Приходит осознание, что ничто не вечно и каждый укус любимого десерта в любимой кофейне — это кайф в моменте. Это ручной труд, и в один день его, хоп, и может не быть. Когда осознаешь — больше удовольствия получаешь от момента и в моменте, — делится Галина Печенина.