«Через пару дней после премии узнали, что ждем третьего ребенка»: победители «Народной премии НГС» — о жизни после награды

Победители «Народной премии НГС» 2022 года рассказали, как прошло время после получения награды.
На прошлой, четвертой премии в номинации «Кофейня и кондитерская года» победила семейная кондитерская BISCUIT HOUSE. Одна из ее создателей Галина Печенина рассказала журналисту НГС, как прошел год после победы:
— Год прошел плодовито. Через пару дней после премии мы узнали, что ждем третьего ребенка, и встреча вот-вот! Месяц назад родили пончиковую как логичное продолжение возникшей любви к пончикам в «Брекфаст хаус».
Кроме того, год прошел усиленно, добавляет Галина Печенина:
— Закончился марафон «День матери — Пасха», насыщенный на праздники, — это зачастую заканчивается тотальной усталостью и выгоранием команды. Наложилось еще и расширение количества проектов, штата. Поэтому сейчас в активном поиске сотрудников и переформатировании организационных процессов внутри компании. Весь фокус внутри, «на себе», так скажем.
По ее словам, премия — это всегда про радость команды, гордость за то место, в котором работают, и благодарность за тотальный труд.
— И конечно, особенный период единения с гостями, когда вы ощущаете какое большое целое. Сейчас вот, например, не каждый день можем производить свои фирменные макарон. Гости скучают, потеряли их, и то, что кажется обыденным, — становится ценным. Приходит осознание, что ничто не вечно и каждый укус любимого десерта в любимой кофейне — это кайф в моменте. Это ручной труд, и в один день его, хоп, и может не быть. Когда осознаешь — больше удовольствия получаешь от момента и в моменте, — делится Галина Печенина.
Она замечает, если гости снова выберут одно из их заведений в топ-10, то они участвуют в премии:
— Сейчас буквально на днях ждем рождения малыша — все мысли сейчас только об этом. И о том, как поскорее вернуть макарон на витрину.
Еще один победитель прошлого года — это клиника «Евромед», которая стала «Медицинским центром года».
— В этом году, как и прежде, «Евромед» стремится направлять все свои силы на благо наших пациентов. Мы работаем над непрерывным совершенствованием оказываемой медицинской услуги, стараемся улучшать условия пребывания в клинике для наших пациентов и использовать в работе современное оборудование, для чего непрерывно обновляем его парк, — рассказали НГС в пресс-службе компании.
Все сотрудники клиники проходят регулярное обучение как профессионального характера, так и обучение, направленное на повышение качества оказываемого сервиса. При этом в компании, по их словам, особое внимание уделяют корпусу администраторов.
— Важный аспект работы — гуманитарная деятельность, в рамках которой осуществляется сотрудничество с фондами «Солнечный город» и «Звезда надежды». Участие «Евромеда» в жизни подопечных фондов не ограничивается гуманитарной помощью и подарками. Травматологи консультируют маленьких пациентов с ДЦП и готовы оказать им при необходимости хирургическую помощь, — отметили в компании.
В этому году клиника информирует своих пациентов, что вновь собирается принять участие в премии НГС.
— Если они желают поддержать нас, подробно рассказываем, как это сделать, и благодарим их за поддержку, — объяснили в «Евромеде».
«Жилым комплексом года» в прошлый раз стал микрорайон Европейский берег от компании «Брусника». В пресс-службе компании рассказали, что праздник в Евробереге, который состоялся после победы в «Народной премии», собрал около 5000 человек — это был первый столь масштабный ивент на набережной района, после которого соседи еще долго делились фотографиями и обменивались впечатлениями.
— Кажется, у нас получилось поспособствовать добрососедству в районе. Будем рады снова участвовать и надеемся на победу. Поскольку участие в «Народной премии» инициировали сами жители Евроберега, то если в этом году у них будет желание представить свой район на премию — мы будем считать, что людям по-прежнему нравится жить здесь и они хотят, чтобы об этом узнали в Новосибирске и за его пределами.
Служба доставки «Самокат» в 2021 году получила награду в номинации «Открытие года», а в 2022-м — «Доставка года».
— Миссия «Самоката» — брать на себя часть рутины, чтобы сберечь время пользователей для по-настоящему важных дел. Для нас победы на «Народной премии НГС» особенно ценны, потому что лидера выбирают сами горожане — значит, у нас и правда получается делать полезный сервис, — отметили в пресс-службе компании.
Выдвижение номинантов на премию в этом году — в полном разгаре: если вы еще не предложили своего номинанта, то можете сделать это до 7 мая:
- «Детский центр года»;
- «Танцевальная студия года»;
- «Салон красоты года»;
- «Медицинский центр года»;
- «Стоматологический центр года»;
- «Бар и ресторан года»;
- «Жилой комплекс года»;
- «Кофейня и кондитерская года»;
- «Театр года»;
- «Образовательный центр года»;
- «Малый бизнес года».
Ранее мы рассказывали, как новосибирские компании агитируют выдвигать их на «Народную премию НГС» 2023 года.
Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? У вас есть бизнес с интересной историей создания? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону