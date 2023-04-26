«Если вы влюблены в продукцию, как и мы»: на что новосибирский бизнес идет, желая рассказать о себе городу

«Клиника Эксперт» тоже показывает свой коллектив в соцсетях и рассказывает, что для всех докторов, медсестер, администраторов наступает очень волнительный период. Поэтому они просят клиентов о поддержке в выдвижении на звание «Медицинский центр года».



Студия раннего развития «Элли» выложила для своих подписчиков очень подробную инструкцию, в которой объясняет, как им помочь:



— Достаточно выполнить несколько простых действий. Переходите на сайт премии по ссылке и нажимайте на кнопку «Предложить номинанта». Выбирайте нашу номинацию «Детский центр года». Нажимайте на кнопку «Войти», чтобы пройти регистрацию. Авторизируйтесь на сайте по номеру телефона, почте или через социальные сети. Заполняйте заявку и нажимайте «Предложить номинанта». Выполнив эти пункты и потратив на это не более 5 минут своего времени, вы получите нашу огромную благодарность.

