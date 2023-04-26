«Если вы влюблены в продукцию, как и мы»: на что новосибирский бизнес идет, желая рассказать о себе городу

Новосибирцы активно предлагают кандидатов на звание лучшего бизнеса города в разных номинациях «Народной премии НГС», а компании агитируют своих клиентов быть еще более активными. Как именно они призывают новосибирцев выдвигать их, рассказываем в этом материале.
Новосибирский планетарий решил поучаствовать в номинации «Образовательный центр года» и призывает горожан голосовать за него:
— В течение учебного года более 1400 школьников разных возрастов проходят обучение по образовательным программам планетария, а уроки-экскурсии посещает порядка
«Центр стоматологии» предлагает своим клиентам выдвинуть их в номинации «Стоматологический центр года»:
— Просим каждого, кто проходил лечение в нашем центре и любит его так же, как и мы, предложить нашу стоматологию в качестве номинанта на премию портала НГС и оценить нашу работу по заслугам.
«Клиника Эксперт» тоже показывает свой коллектив в соцсетях и рассказывает, что для всех докторов, медсестер, администраторов наступает очень волнительный период. Поэтому они просят клиентов о поддержке в выдвижении на звание «Медицинский центр года».
Студия раннего развития «Элли» выложила для своих подписчиков очень подробную инструкцию, в которой объясняет, как им помочь:
— Достаточно выполнить несколько простых действий. Переходите на сайт премии по ссылке и нажимайте на кнопку «Предложить номинанта». Выбирайте нашу номинацию «Детский центр года». Нажимайте на кнопку «Войти», чтобы пройти регистрацию. Авторизируйтесь на сайте по номеру телефона, почте или через социальные сети. Заполняйте заявку и нажимайте «Предложить номинанта». Выполнив эти пункты и потратив на это не более
Компания «ИЗКОЛЬЦОВО» выдвигается в номинации «Малый бизнес года» и сообщает об этом своей аудитории:
— Друзья, если вы, как и мы, влюблены в продукцию наукограда Кольцово и считаете, что сеть «ИЗКОЛЬЦОВО» достойна особой отметки, — поддержите нас, сделав номинантом «Народной премии НГС»!
В номинацию «Танцевальная школа года» хочет попасть школа show-гимнастики «Драже», которая рассказывает своим подписчикам в соцсетях, что их школа — это сплоченная и сильная команда, над результатом которой работают тренеры, родители и дети.
Своих кандидатов во всех номинациях вы можете предложить до
Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? У вас есть бизнес с интересной историей создания? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону