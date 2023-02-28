«Торговля встала, пока люди были в шоке». Новосибирские бизнесмены — о пережитом годе спецоперации

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции в Донбассе. После начала СВО предприниматели со всей страны столкнулись с серьезными изменениями: уход иностранных компаний, валютные ограничения, нарушение привычных путей поставок. НГС поговорил с представителями новосибирского бизнеса и узнал, как спецоперация повлияла на их деятельность.
Евгения Головкова, соучредитель сетей Kuzina и New York Pizza:
— Год был очень тяжелым, в общепите это связано с несколькими факторами. Во-первых, ограничения 2020-го и 2021 годов, связанные с коронавирусом. У нас кондитерские представлены не только в Новосибирске, но и в Москве, в городах были разные подходы к таким ограничениям. Нас это коснулось в двух регионах в разное время и в разной степени, в частности, в Новосибирской области они действовали до марта 2022 года. И только у нас началось восстановление после коронавируса, как появились новые события масштаба страны.
Я думаю, что все наши контрагенты испытали шок. В период ковида все пытались поддерживать друг друга, мы были в одинаковых условиях и понимали, что рано или поздно это вот-вот закончится. С февраля 2022 года стало очень трудно. Март и апрель были тяжелыми месяцами, все контрагенты пытались защитить финансовые интересы, многие перешли на работу по предоплате, банки изменили свою позицию. Было очень непросто.
Но, с одной стороны, на фоне 2020-го и 2021 годов мы выработали некий иммунитет, а с другой — приняли экстренные меры и в марте пересмотрели ценовую и ассортиментную политику. Мы убрали низкомаржинальные позиции, нам пришлось ввести в ассортимент более низкие по себестоимости продукты, потому что на наш стандартный ассортимент существенно повысились цены. И, конечно же, уровень доходов населения не позволяет выращивать средний чек бесконечно. Он вырос существенно, и по финансовому результату 2022 года мы потеряли большое количество чеков, но за счет роста его среднего значения нам удалось сохранить маржу.
В пандемийный период чек было увеличивать бесполезно, потому что в нём часть времени вообще не было выручки. В 2022 году нам пришлось его существенно поднять — основным триггером для этого послужило резкое повышение цен со стороны поставщиков. Так, в феврале и марте в стране резко изменился курс валют. Было какое-то безумие с поставками, цены на некоторые позиции выросли в 2–3 раза. В апреле и мае ситуация с курсом стабилизовалась, закупочные цены — тоже. Не могу сказать, что они опустились до уровня февраля, но пришли к более-менее разумным ставкам. Поэтому мы видим очень сильный отток по количеству чеков. С марта был один отток, с сентября — другой. Причем если в Москве мы не видели существенного уменьшения до сентября, то с момента объявления частичной мобилизации у нас случился резкий обвал — Москва опустела.
Между тем мобилизация не сильно повлияла на работу внутри компаний, у нас 90% сотрудников — женщины. В сфере общепита исторически сложилось так, что работает много женщин, но есть и определенное количество мужчин, в связи с чем мы всё же столкнулись с проблемой замены персонала. На предприятиях работает достаточно большое количество сотрудников, не имеющих гражданства и работающих по разрешениям, — их призыв не коснулся.
Я думаю, что на 2023 год мы делаем пессимистический прогноз. Инфляция, в супермаркетах цены выросли в среднем на 40%. Даже если человек остался на своей стабильной работе, вряд ли он начал получать на 40% больше, при этом потребительская корзина выросла. Поэтому мы понимаем, что доходы населения не растут, как цены, из-за чего люди будут в чём-то вынуждены себе отказывать. Есть мнение, что и расходы снизились — нельзя пойти в кинотеатр, слетать в отпуск, у людей появились свободные деньги. Но у нас средний уровень дохода у человека не такой высокий, чтобы он не знал, куда ему девать деньги. К тому же люди могут заниматься накоплениями, потому что в такой период им небезопасно тратить свободные средства.
В целом мы всё равно нормально закончили финансовый год и планируем размещаться на московской бирже, делаем второй выпуск облигаций. Мы оптимистично смотрим на развитие экономики. Понятно, что она имеет нисходящий тренд, но мы верим, что его курс изменится.
Екатерина Лисица, директор туристического агентства «Море рядом»:
— Перед туристическим бизнесом было много вызовов. Пандемийный год внес одни ограничения, 2022–2023 год — иные. В частности, ограничения по въезду россиян в некоторые страны, ограничения авиаотрасли. Ассортимент поездок, выбор стран, куда есть прямые рейсы, существенно сузился. Но остались страны, поездки в которые удалось сохранить.
Так, летом 2022 года из Новосибирска осуществлялись рейсы в Турцию, ОАЭ, люди отдыхали на курортах Краснодарского края, ездили через Адлер в Абхазию. В весенне-зимний период — в Египет. Зимой для путешественников открыли прямые рейсы из Новосибирска в Таиланд и Шри-Ланку, что стало большим праздником, ведь даже после пандемии туда еще не было запущено прямых чартерных программ. С пересадками в Москве или Дубае были доступны и другие направления — можно улететь на Мальдивы, Венесуэлу, Кубу, Тунис, Сейшелы и другие. Таким образом, хотя число туристических агентств на рынке сократилось, но сильнейшие сейчас чувствуют себя уверенно: несмотря на вызовы года, всё равно есть что предложить туристам.
Средний чек на поездки в течение года значительно вырос, особенно в первое время, когда наблюдались сильные проблемы в авиаотрасли: самолеты замораживали, отсутствовали чартерные программы. Путешествия возобновлялись с открытия регулярных рейсов, на которые были высокие цены, но потом туроператорам удалось ввести чартерные программы с более интересными для туристов ценами.
Кроме того, влияние на туристическую отрасль оказало и взаимодействие России с Казахстаном. Так, в частности, во время отсутствия прямых чартеров рейсы из Новосибирска в Таиланд организовывали через Казахстан. Мы и сейчас продолжаем бронировать такие программы, например полеты во Вьетнам через Астану или на Пхукет через Тараз. Такая практика и раньше была, но использовалась индивидуально, ведь в основном туристы предпочитали летать на прямых рейсах.
Между тем из-за увеличения стоимости зарубежных туров целевая аудитория для путешествий несколько поменялась. Кто-то, кто летал два раза в год, теперь может, например, полететь один раз. Кто-то выбрал другое направление для своего отдыха. Но желающие отдыхать всё равно есть, и их много. Пандемийный период для зарубежных туров был сложнее, чем текущий, как для туристов, так и для бизнеса. Сейчас путешественники всё равно имеют возможность выехать на море.
Нашей компании удалось сохранить выручку по истечении года. Конечно, была просадка первые месяцы. Но сейчас в финансовом плане мы твердо стоим на ногах. На 2023 год мы ждем улучшения. Потому что даже если посмотреть 2022–2023 годы, то динамика была, есть изменения с весны прошлого года. Сначала всё заморозилось, в феврале и марте была некая неопределенность, но с апреля мы поняли, куда можем летать, начали формироваться чартерные программы. Постепенно, страна за страной, туроператоры и авиакомпании искали возможности для открытия мест для путешествий. Я уверена, что и в этом году тенденция продолжится, что будут представлены новые направления отдыха для россиян.
Владимир Мартыненков, соучредитель Группы «Мета»:
— Первые два-три месяца мы, строители и девелоперы, бесконечно занимались обсуждением и предложением вариантов дальнейшего развития событий. По-прежнему федеральное правительство ставками на ипотечные кредиты поддерживает девелопмент в стране. Мы надеемся, что и на местном уровне ситуация улучшится.
Для Группы «Мета» это тоже вызов, больше расчетов, затрат на привлечение инвесторов, есть дефицит рекламных носителей. Хуже условия с банками — это у всех так, у нас еще неплохо, репутация помогает. Что касаемо кадров, ситуация по частичной мобилизации нас почти не коснулась, но сильно повысилась тревожность в обществе. Мы рассчитывали, что отрасль как драйвер может даже улучшить свои показатели за 2022 год. Такого не произошло.
У нас хороший регион. Если мы напряжемся все вместе, то я думаю, что ситуация может не ухудшиться. Все-таки инвестиционное строительство жилья предпочитает стабильно спокойную внешнюю и внутреннюю обстановку. Строительные проекты новых предприятий в связи с импортозамещением могут получить существенное развитие. Мы сами в одном из таких намерены участвовать.
Александр Бойко, основатель холдинга «Трансервис» (TS Group), девелопер, владелец отеля Grand Autograph:
— Если сравнивать с 2021 годом, то, конечно, год был значительно сложнее — он был очень похож на 2020-й, когда была пандемия. Но 2020 год весь был тяжелый, а здесь в конце мы потихоньку начали выравниваться, но всё равно не вышли на те плановые показатели, которые были заложены на конец года.
У нас ушли все авиакомпании — они бронировали около 30% номеров отеля, ушли иностранные компании, в том числе Pepsi, Coca-Cola и другие. Многие из них строились в Новосибирске, было много людей, которые у нас проживали. У нас летчики, иностранные компании — это до 50% заполняемости отеля. Поэтому, конечно, просадка очень большая. Но ушли не просто иностранцы. Иностранцев по большому счету и не было — это наши российские граждане, которые работали в компаниях.
В этом году мы впервые подошли к заполняемости в 98%, в некоторые дни 97% — такой показатель был на неделе, когда в Новосибирске проводили Сибирскую ярмарку строительства. И всё. Вообще не было ни одного дня, когда мы к 90% приближались. Между тем раньше у нас примерно 2–3 дня в неделю была 100% загрузка каждую неделю. В этом году такого не было, в 2022 году показатель был зафиксирован в январе и феврале, пока не начались все действия.
Кроме того, ситуация нанесла серьезный удар по корпоративному сектору и интенсивности корпоративных мероприятий. Как пандемия коронавируса началась, в 2021 году еще более-менее начали восстанавливаться, а сейчас очень тяжело. Но ничего, мы работаем. Меняем нашу ориентацию, портрет гостя, разрабатываем новые возможности заполнения бизнеса. Ничего страшного, всё проходит.
На 2023 год у нас нет никаких прогнозов. В наше время самое неблагодарное — это делать прогнозы. Если раньше, как говорилось, черный лебедь один раз в 10 лет прилетал, но сейчас у меня ощущение, что он сидит под кустом. И не один, а несколько. Каждую неделю что-то новенькое происходит.
Валерий Зеленов, создатель и руководитель сети магазинов одежды Bizzarro:
— Были ли изменения в лучшую сторону? Вы оптимисты. С точки зрения покупательского спроса в начале, месяца 3–4, у нас был провал до нуля, торговля встала, пока люди были в шоке. Потом вроде бы всё восстановилось, но не до прежних уровней. Вторая волна провала — объявление частичной мобилизации в стране. Между тем мобилизация не сильно отразилась на работе нашего бизнеса — коллектив женский. Но дефицит кадров есть, и очень серьезный. Это не связано со спецоперацией и зарплатой: я 30 лет занимаюсь швейным производством и 30 лет фиксирую дефицит. И это не только в швейном бизнесе, а во всей промышленности, где нужно работать руками.
Наш бизнес продолжает развиваться — планы есть, работаем. В ближайшие два месяца мы откроем пять новых магазинов по стране, в том числе в Тюмени, Самаре, Ижевске и Казани. Они будут расположены в основном в европейской части страны.
Наталья Пиунова, директор по маркетингу розничной сети «ЛАМА» (развивает магазины SPAR):
— Несомненно, события февраля 2022 года повлияли на работу всего ритейла. Розничные сети столкнулись с проблемами с поставками, уходом некоторых поставщиков с рынка. Наша компания не исключение, пришлось в срочном порядке пересмотреть ассортиментную матрицу. Мы всегда уделяли огромное внимание работе с местными производителями. Сегодня это направление стало одним из самых приоритетных.
Еще одна проблема, с которой мы столкнулись в первые месяцы, — неумеренный рост закупочных цен от некоторых недобросовестных поставщиков, которые решили воспользоваться сложившейся ситуацией в спекулятивных целях. Поэтому задачей компании также стало сдерживание роста цен на полках наших магазинов. Политика компании в этом отношении достаточно жесткая — с теми поставщиками, с которыми мы не смогли договориться об обоснованных ценах, нам пришлось расстаться. Для нас недопустима ситуация, когда в погоне за минимизацией рисков поставщика или же его спекулятивных намерений страдает покупатель.
Наша компания тесно сотрудничает с администрацией города, поэтому мы сразу же получили полную и достоверную информацию о правилах проведения частичной мобилизации и донесли ее до своих сотрудников. Это позволило нам в первые же дни избежать паники среди персонала.
Также руководством компании было принято решение разработать ряд мер поддержки сотрудников, подлежащих мобилизации, и их семей. Работники, которые были мобилизованы в рамках СВО, получили от компании дополнительные денежные выплаты. Также мы осуществляем отправку продуктов питания и необходимых вещей в зону СВО.
У руководства компании оптимистичный взгляд на будущее. В ближайших планах — открытие нового супермаркета SPAR на улице Спортивной в Новосибирске. Уже сейчас мы активно проводим торговые сессии с поставщиками и ведем переговоры о вводе новых товаров в ассортиментную матрицу, прорабатываем максимально комфортные условия по ценовой политике. В рамках корпоративной работы в ближайшие месяцы в компании пройдет индексация заработных плат сотрудников.
Мы адаптировались к текущим условиям, приняли все внешние вызовы и готовы расти и развиваться дальше. Покупатели могут не опасаться дефицита продуктов и значительного роста цен на них.