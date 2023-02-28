«Торговля встала, пока люди были в шоке». Новосибирские бизнесмены — о пережитом годе спецоперации

Я думаю, что все наши контрагенты испытали шок. В период ковида все пытались поддерживать друг друга, мы были в одинаковых условиях и понимали, что рано или поздно это вот-вот закончится. С февраля 2022 года стало очень трудно. Март и апрель были тяжелыми месяцами, все контрагенты пытались защитить финансовые интересы, многие перешли на работу по предоплате, банки изменили свою позицию. Было очень непросто.

Но, с одной стороны, на фоне 2020-го и 2021 годов мы выработали некий иммунитет, а с другой — приняли экстренные меры и в марте пересмотрели ценовую и ассортиментную политику. Мы убрали низкомаржинальные позиции, нам пришлось ввести в ассортимент более низкие по себестоимости продукты, потому что на наш стандартный ассортимент существенно повысились цены. И, конечно же, уровень доходов населения не позволяет выращивать средний чек бесконечно. Он вырос существенно, и по финансовому результату 2022 года мы потеряли большое количество чеков, но за счет роста его среднего значения нам удалось сохранить маржу.