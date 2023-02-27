«Будем сползать в застойные времена». Что ждет экономику России и наши доходы — прогнозы экономистов

Для российской экономики последний год (с февраля 2022-го) был непростым, а что ожидает ее дальше журналист НГС Мария Тищенко узнала у экспертов. Они поделились своими прогнозами и рассказали, какие отрасли пострадают больше, а какие меньше и что будет с доходами населения. Подробности — в нашем материале.
«Будем вспоминать про курорты Краснодарского края»
Ольга Валиева, старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН:
— Глобально ничего интересного с точки зрения экономики уже не будет. Будем сползать потихонечку в застойные времена. Сокращать потребление, привыкать с ограниченному выбору товаров и услуг, немного сберегать (если у кого получится), вспоминать про курорты Краснодарского края и путешествия поездами РЖД и самолетами «Аэрофлота». Ну вот такая злая ирония.
Лучше уж сказать, чего не ждать. Не ждать резких обвалов. Экономика постепенно приспосабливается к санкциям, к падению доходов бюджета и населения. Бизнес, видимо, будет ужиматься и начинать «делиться» с государством. Причем начали с запроса к крупнейшим корпорациям, а закончат — к средним и малым в регионах и городах.
На уровне личных домохозяйств уже происходит сокращение потребления, и это чревато тем, что сокращение доходов населения и его трат приведет к падению доходов бизнеса, а дальше — налогов и занятости в среднесрочном периоде. Экономика будет постепенно закрываться, стандарты качества снижаться, а ассортимент сокращаться. Технологии, в том числе на уровне рядовой бытовой электроники и сервисов, тоже будут менее доступны и никакой «параллельный импорт» не решит эту проблему.
Хорошо будет тем, кто имеет отношение к государственному заказу в сфере обороны и безопасности: тут расходы государства могут дойти до 30% ВВП, и мы это проходили. Плохо, как обычно, тем, чьи статьи бюджетных расходов финансировались и финансируются по остаточному принципу — культуре, образованию, здравоохранению. Есть риск сокращения федеральных бюджетных траснфертов регионам по национальным проектам и программам, и тут важно провести аудит и искать альтернативные источники финансирования.
«Иностранных инвестиций в экономику будет всё меньше»
Аяз Алиев Аладдин оглы, доцент кафедры финансов устойчивого развития Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова:
— Геополитика и конъюнктура на мировой арене привели к тому, что российская экономика уже не первый год ограничена санкциями. И в ближайшие годы с высокой вероятностью их не снимут. Поэтому в среднесрочной перспективе экономика продолжит жить в условиях санкций и ограничений.
Кроме того, иностранных инвестиций в экономику будет всё меньше. Это скажется на развитии не только экономики, но и затронет другие аспекты страны, такие как социальная сфера, образование, здравоохранение. В такой ситуации говорить об устойчивом росте доходов населения сложно.
Безусловно, государство будет индексировать доходы, соцвыплаты, но какими темпами — посмотрим. Далее, скорее всего, экономика будет всё больше переориентироваться на восточное направление.
«Экономика перестроились на восточное направление»
Эдуард Коложвари, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ):
— Прошедший год для экономики был менее драматичным, чем некоторые себе это представляли. Первая оценка Росстата: по ВВП минус 2,1%. Цифра должна немного уточниться в сторону улучшения, а когда учтут экономику четырех новых регионов, это добавит к ВВП страны 5–6%.
Кроме того, спад промышленного производства 0,6% (спад в производстве автомобилей компенсировали машиностроение и оборонные предприятия), доходы населения упали на 1%.
Картинка текущего года будет совершенно иная, так как заработали санкции к поставкам нефти. Это отрицательно влияет на наполняемость бюджета. Дефицит федерального бюджета будут компенсировать большими заимствованиями на внутреннем рынке под значительные проценты и легкой девальвацией курса валюты. Значит финансовая система будет в порядке! Кроме того, напрашивается увеличение акцизов и налога на прибыль организаций.
В целом экономика приспособилась к текущим геополитическим реалиям, перестроились на восточное направление снабжение и транспортные потоки, увеличиваются объемы внутреннего производства.
Понятно, что приоритет будет за финансированием военно-промышленного комплекса и довольствия военнослужащих, значительные расходы нас ждут на восстановление разрушенного на новых территориях.
Доходы населения должны увеличиваться, но темп будет невысоким в силу выравнивания доходов жителей новых территорий.
Год обещает быть непростым, у всех будет много трудной работы, но она должна привести к победам.
«Дефолта экономики мы избежали»
Тлеш Мамахатов, старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН и Центра исследований проблем безопасности РАН:
— В 2023 году экономический спад в России продолжится. Если в 2022 году было зафиксировано снижение ВВП на 2%, то в 2023-м диапазон прогноза снижения этого показателя варьируется от 3 до 6% — за счет сокращения внутреннего спроса населения на фоне миграционного оттока наиболее платежеспособного населения и снижения инвестиций в экономику в силу непредсказуемости ситуации в стране. Можно сказать, что всего Россия за 2022–2023 годы потеряет около 10% своего ВВП с учетом потерянных возможностей роста из-за санкций и СВО.
Если говорить о глобальных потрясениях вроде дефолта экономики, то мы его избежали во многом благодаря политике Центробанка и Правительства РФ. Обрушения валюты также удалось избежать, напротив, укрепив рубль, с ростом денежной массы, который сложился за счет прироста рублевых остатков на счетах предприятий.
Но надо понимать, что это был лишь первый раунд борьбы России с санкциями и их негативное влияние проявит себя позже. Адаптация экономики к санкциям и переход на самообеспечение приводит к деградации экономики. Это происходит за счет технологического упрощения, вызванного запретом на доступ к западным технологиям, и за счет бегства высококвалифицированных специалистов из страны, связанного с частичной мобилизацией.
В 2023 году все негативные тенденции прошлого года будут сохраняться, уровень благосостояния населения будет снижаться. Этому способствуют и инфляция, и дефицит бюджета, и ряд других не только экономических факторов. Следует ожидать дальнейшего углубления спада российской экономики, так как неопределенность и отсутствие гарантий является наиболее негативным фоном для экономического развития. Причина заключается как в политической ситуации в стране и мире, так и в действии санкций — как первичных, так и вторичных.
Последствия их введения только начинают давать эффект по нарастающей с каждым годом, и жители России это начинают чувствовать как в росте цен, так и в ассортименте. Доходы населения продолжат падение, в первую очередь за счет снижения реальных доходов.
Экспортная рента будет снижаться, сокращая ресурсную базу бюджета, возможности денежно-кредитной политики также ограничены. Сегодня инвестиции на более чем половину финансируются предприятиями самостоятельно, а привлеченные средства играют всё меньшую роль, так как доступность кредитов сильно сокращена.
Ограничения затронули финансовый сектор и фондовый рынок, экспорт и импорт, международные резервы. Можно сказать, что до уровня экономики начала 2020 года нам потребуется пять лет развития, и то при условии отсутствия больших потрясений как экономических, так и политических.
«Хуже других может себя чувствовать нефтегазовый сектор»
Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:
— Президент России в феврале предложил запустить программу льготного арендного жилья для работников ОПК, что будет стимулировать строительную отрасль. При этом программу льготной ипотеки ранее продлили до середины 2024 года, что также в 2023 году еще подталкивает застройщиков вводить новое жилье, хотя объемы его ввода будут снижаться. При высоких темпах и объемах строительства поддержку также получает и металлургический сектор, так как увеличиваются объемы заказов на внутреннем рынке.
Оборонно-промышленный комплекс выходит на первый план во времена геополитической напряженности, потому что резко возрастают количество и объемы заказов на производствах. В текущем году он также получит увеличение финансирования.
Логистические компании смогут увеличить свою прибыль на фоне переориентации экспортных потоков в восточном направлении. В частности, в выступлении 21 февраля Президент РФ указал на развитие и увеличение пропускной способности портов Черного и Азовского морей и о необходимости выстраивания логистических коридоров внутри страны.
Путин также говорил о привлечении капитала в IT-отрасль, для чего предусмотрена поддержка размещения акций на бирже, включая налоговые льготы для компаний и держателей этих акций. Было много сказано об увеличении инвестиций граждан в экономику страны, а налоговые льготы для держателей акций станут очень сильным стимулом для внутренних инвестиций в данной отрасли.
Хуже других в текущем году может себя чувствовать нефтегазовый сектор, так как пока, несмотря на все усилия властей по изменению расчетов налоговых отчислений от продажи нефти, дисконт на российское сырье на мировом рынке остается очень высоким. При этом производители сжиженного природного газа могут, наоборот, нарастить объемы экспорта и увеличить выручку, так как он не подпадает под санкционные ограничения.
«Остается рассчитывать на эффективность госуправления»
Геннадий Ляскин, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории НГУЭУ:
— На счет образа будущего и возможных сценариев и прогнозов нам всем нужно четко понимать, что страна находится в водовороте масштабного конфликта. В этом противостоянии западная коалиция готова идти до конца (можно посмотреть последние выступления американского президента).
Экономические рычаги разрушения нашей страны Запад рассматривает как наиболее эффективные после элитно-политических. Волны санкций ощутимо бьют по национальному хозяйству, хотя менее разрушительно, чем планировали их авторы. Пока россияне пользуются американскими и европейскими деньгами, пока работают на иностранном программном обеспечении, о безопасности говорить преждевременно.
В такой ситуации говорить о прогнозах приходится с осторожностью. Буквально на днях Росстат опубликовал горячую статистику о ВВП России за 2022 год. Результат национальной экономики сократился на 2,1%. Падение опять же ниже ожидаемого с учетом внешнеполитического форс-мажора.
По многим важным отраслям падение значительно ниже этого уровня, например, в маркетинге и рекламе. По отдельным отраслям даже отмечен быстрый рост, как в сельском хозяйстве.
В условиях турбулентности на устойчивую тенденцию роста могут повлиять санкции, резкое изменение ценообразования или условий торговли на мировом рынке.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Наиболее важное влияние на благосостояние будут оказывать две группы факторов — внешнеэкономические и внешнеполитические обстоятельства и политика правительства. Нам остается делать свое дело и рассчитывать на эффективность государственного управления.
Ранее мы рассказывали, какими экономисты прогнозировали в 2023 году курс доллара, цены на продукты и жилье.