«Будем сползать в застойные времена». Что ждет экономику России и наши доходы — прогнозы экономистов

Лучше уж сказать, чего не ждать. Не ждать резких обвалов. Экономика постепенно приспосабливается к санкциям, к падению доходов бюджета и населения. Бизнес, видимо, будет ужиматься и начинать «делиться» с государством. Причем начали с запроса к крупнейшим корпорациям, а закончат — к средним и малым в регионах и городах.



На уровне личных домохозяйств уже происходит сокращение потребления, и это чревато тем, что сокращение доходов населения и его трат приведет к падению доходов бизнеса, а дальше — налогов и занятости в среднесрочном периоде. Экономика будет постепенно закрываться, стандарты качества снижаться, а ассортимент сокращаться. Технологии, в том числе на уровне рядовой бытовой электроники и сервисов, тоже будут менее доступны и никакой «параллельный импорт» не решит эту проблему.

