«Из всех вариантов реалистичны только плохой и очень плохой»: экономисты — о курсе доллара, ценах на продукты и жилье

Несмотря на то, что в современных реалиях сложно делать прогнозы, мы узнали у экономистов, каким они видят 2023 год. О курсе доллара, ценах на продукты и жилье читайте в нашем материале.
Чего ждать от 2023 года
Старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН и Центра исследований проблем безопасности РАН Тлеш Мамахатов замечает, что в целом экономический и финансовый прогноз на следующий год оставляет желать лучшего:
— Можно сказать, что из всех вариантов сейчас реалистичны только плохой и очень плохой. Последствия санкций и ухода компаний в полной мере должны раскрыться именно в 2023 году. Уже сейчас можно видеть исчерпание запасов товаров широкого потребления по ряду позиций. Параллельный импорт приводит к закономерному падению качества, отсутствию сервиса, техподдержки клиентов и, конечно же, подорожанию товаров.
Тлеш Мамахатов заявляет, что это будет касаться почти всех товаров и продуктов. По его словам, по многим отраслям традиционное ежегодное поднятие тарифов в январе следующего года уже случилось в ноябре 2022 года.
Эксперт говорит, что социально-экономические показатели развития страны сейчас практически полностью зависят от решений, принятых в политической плоскости.
Что будет с рублем и долларом
Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им.
— По прогнозу социально-экономического развития Минэкономразвития России, до конца 2022 года ожидалось ослабление рубля, которое и произошло. Если не произойдет каких-либо глобальных событий, существенного изменения курса не будет в начале 2023 года. Среднегодовой курс составит 68,1 рубля за доллар США, а вот прогноз на будущую трехлетку более оптимистичен — около 66 рублей за доллар в период до 2025 года.
Доцент кафедры финансов устойчивого развития Высшей школы финансов РЭУ им.
— Мы прогнозируем снижение рубля в диапазон 72–80 за доллар уже в первом квартале 2023 года. А на протяжении всего года не исключаем выхода котировок за эти границы — снижение до 85 рублей за доллар в течение 2023 года тоже нельзя исключать. Евро так и будет стоить дороже доллара, пока на мировом валютном рынке нефть торгуется выше паритета. Китайский юань в течение года может подорожать до 11–12 рублей, — считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
В какой валюте можно хранить деньги тем, у кого они есть
Старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Валиева говорит, что с валютой сейчас всё очень сложно:
— Традиционные вложения населения в валюты теперь уже «недружественных стран» в качестве долгосрочных сбережений потеряли смысл. Их сложно хранить: необходимо в ряде случав платить проценты на открытых валютных счетах. Их сложно реализовать в необходимом количестве и в нужное время. Всегда есть риски замораживания валютных счетов. И именно эти факторы обусловили сегодня низкую привлекательность вложений в доллар и евро. Но остались валюты условной «тихой гавани», тот же юань, например.
Хотя, добавляет экономист, риски в этом случае не меньшие, а может, и большие — из-за политической и экономической неустойчивости Китая:
— Торговые войны США и Китая, антиковидные ограничения, которые тормозят экономическое развитие и спрос на ресурсы со стороны китайских корпораций, внутренние периодически обостряющиеся проблемы. Поэтому сценариев для вложения временно свободных средств граждан остается не так уж много — это традиционные депозиты, рынок ценных бумаг и рынок долговых обязательств (государственных облигаций).
Риски сохраняются везде, уверена Ольга Валиева, потому что страна проходит очередную фазу экономического кризиса, и что-либо делать без консультаций профессиональных брокеров она не советует.
Аяз Алиев Аладдин оглы уверен, что в любом случае нужно соблюдать правило диверсификации сбережений — хранить в нескольких валютах: доллар, юань, рубль.
Тлеш Мамахатов замечает, что, несмотря на все колебания, статусом мировых денег с высокой ликвидностью до сих пор считаются доллар и евро:
— Рассматривать вариант хранения денег в другой валюте, например в юанях или рублях, крайне нежелательно в силу ограниченности хождения в мире. Сейчас можно покупать валюту в наличном виде, так как из-за политики банков в России содержать валютные счета невыгодно и неудобно.
Что будет с ценами на жилье, продукты, недвижимость
Аяз Алиев Аладдин оглы считает, что отмена льготной ипотеки может сильно изменить ситуацию на рынке: не сразу, но приведет к росту цен и снижению спроса на жилье. При этом, по его мнению, на продукты резкого рост цен в ближайшем будущем не будет.
— Массовый отъезд россиян из страны после начала частичной мобилизации повлиял на цены на квартиры и аренду только в больших мегаполисах. Кроме этого, на рынке жилья уже накопилось немало факторов, способствующих снижению цен. Так, например, вырос средний срок ипотеки — около 23,5 года. Всего год назад это было 20 лет, а незадолго до пандемии он стабильно держался вблизи отметки 18 лет, — приводит данные Тлеш Мамахатов.
Мери Валишвили акцентирует внимание на том, что доля импорта продовольственных товаров составляет около 10%, следовательно, динамика курса валют не является определяющим фактором.
— Кроме того, высокий урожай, собранный в этом году, позволит сдерживать цены. В связи с чем существенного роста цен, выше уровня инфляции, на эту товарную группу не произойдет. Наибольшая зависимость российского производства наблюдается на машины и оборудование, что может увеличить косвенные затраты на прочие товарные группы. К текущей стоимости сладких газированных напитков добавит введение с 1 июля 2023 года акциза за данный продукт, — добавляет эксперт.
По мнению Мери Валишвили, динамика уровня цен на рынке недвижимости вполне предсказуема:
— Рост объема предложения на вторичное жилье с сентября 2022 года и рост ввода в эксплуатацию новостроек соответствует уровню спроса, в связи с чем цена квадратного метра вот многих регионах сокращается. Скорее всего, снижение цен продолжится, пока существенно не сократится предложение.
Ольга Валиева напоминает, что в период кризиса падают реальные располагаемые доходы населения, а также платежеспособный спрос на инвестиционные товары, к которым относится недвижимость и товары длительного пользования. И всё зависит от того, сможет ли государство выстроить политику поддержки ипотечного кредитования и поддержки отдельных отраслей.
— В краткосрочной перспективе, как мы уже наблюдаем, цены на жилье падают — нет спроса, нет свободных денег у населения, нет уверенности в стабильности. Что будет дальше — предсказать сложно. Сможет государство всё же продлить льготные программы кредитования — прекрасно, это хороший стимул для поддержки экономического роста. Но что-то мне подсказывает, что в обозримом будущем у государства будут более важные дела, есть социальные обязательства, есть бюджет — и это будет являться приоритетом, — предполагает Ольга Валиева.
Продукты при этом, говорит экономист, — это товары первой необходимости, их буду потреблять всегда, при любых ценах и погоде.
— Поэтому весь инфляционный риск перенесут на них, весь рост тарифов, цен на сырье и на комплектующие, рост цен на конечные товары и услуги из-за сломанных и выстроенных заново торгово-закупочных и производственных цепей. И в секторе товаров первой необходимости и товаров повседневного спроса будет всегда наблюдаться рост цен, — резюмирует Ольга Валиева.
Ранее мы рассказывали, какие продукты новогоднего стола уже подорожали сильнее всего.