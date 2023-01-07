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«Из всех вариантов реалистичны только плохой и очень плохой»: экономисты — о курсе доллара, ценах на продукты и жилье

Каким будет курс доллара и что произойдет с ценами на продукты и недвижимость в 2023 году

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Последствия санкций и ухода компаний из России в полной мере почувствуются в 2023 году, считает ряд экспертов

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Несмотря на то, что в современных реалиях сложно делать прогнозы, мы узнали у экономистов, каким они видят 2023 год. О курсе доллара, ценах на продукты и жилье читайте в нашем материале.

Чего ждать от 2023 года

Старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН и Центра исследований проблем безопасности РАН Тлеш Мамахатов замечает, что в целом экономический и финансовый прогноз на следующий год оставляет желать лучшего:

— Можно сказать, что из всех вариантов сейчас реалистичны только плохой и очень плохой. Последствия санкций и ухода компаний в полной мере должны раскрыться именно в 2023 году. Уже сейчас можно видеть исчерпание запасов товаров широкого потребления по ряду позиций. Параллельный импорт приводит к закономерному падению качества, отсутствию сервиса, техподдержки клиентов и, конечно же, подорожанию товаров.

Тлеш Мамахатов заявляет, что это будет касаться почти всех товаров и продуктов. По его словам, по многим отраслям традиционное ежегодное поднятие тарифов в январе следующего года уже случилось в ноябре 2022 года.

Эксперт говорит, что социально-экономические показатели развития страны сейчас практически полностью зависят от решений, принятых в политической плоскости.

Что будет с рублем и долларом

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили отмечает, что на фоне высоких цен на энергоресурсы курс рубля укрепился с мартовских значений в 120 рублей за доллар США до осенних в 60.

— По прогнозу социально-экономического развития Минэкономразвития России, до конца 2022 года ожидалось ослабление рубля, которое и произошло. Если не произойдет каких-либо глобальных событий, существенного изменения курса не будет в начале 2023 года. Среднегодовой курс составит 68,1 рубля за доллар США, а вот прогноз на будущую трехлетку более оптимистичен — около 66 рублей за доллар в период до 2025 года.

Кто-то из экспертов прогнозирует 68 рублей за доллар в среднем в 2023 году, а кто-то считает, что он может стоить и 80 рублей

Кто-то из экспертов прогнозирует 68 рублей за доллар в среднем в 2023 году, а кто-то считает, что он может стоить и 80 рублей

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Доцент кафедры финансов устойчивого развития Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев Аладдин оглы уверен, что установление потолка цен на российскую нефть негативно сказывается на курсе рубля. Из-за сокращения профицита торгового баланса рубль теряет позиции. Такая динамика будет продолжаться в следующем году, уверен он.

— Мы прогнозируем снижение рубля в диапазон 72–80 за доллар уже в первом квартале 2023 года. А на протяжении всего года не исключаем выхода котировок за эти границы — снижение до 85 рублей за доллар в течение 2023 года тоже нельзя исключать. Евро так и будет стоить дороже доллара, пока на мировом валютном рынке нефть торгуется выше паритета. Китайский юань в течение года может подорожать до 11–12 рублей, — считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В какой валюте можно хранить деньги тем, у кого они есть

Старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Валиева говорит, что с валютой сейчас всё очень сложно:

— Традиционные вложения населения в валюты теперь уже «недружественных стран» в качестве долгосрочных сбережений потеряли смысл. Их сложно хранить: необходимо в ряде случав платить проценты на открытых валютных счетах. Их сложно реализовать в необходимом количестве и в нужное время. Всегда есть риски замораживания валютных счетов. И именно эти факторы обусловили сегодня низкую привлекательность вложений в доллар и евро. Но остались валюты условной «тихой гавани», тот же юань, например.

Рубль потерял свои позиции по сравнению с долларом к концу 2022 года

Рубль потерял свои позиции по сравнению с долларом к концу 2022 года

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Хотя, добавляет экономист, риски в этом случае не меньшие, а может, и большие — из-за политической и экономической неустойчивости Китая:

— Торговые войны США и Китая, антиковидные ограничения, которые тормозят экономическое развитие и спрос на ресурсы со стороны китайских корпораций, внутренние периодически обостряющиеся проблемы. Поэтому сценариев для вложения временно свободных средств граждан остается не так уж много — это традиционные депозиты, рынок ценных бумаг и рынок долговых обязательств (государственных облигаций).

Риски сохраняются везде, уверена Ольга Валиева, потому что страна проходит очередную фазу экономического кризиса, и что-либо делать без консультаций профессиональных брокеров она не советует.

Аяз Алиев Аладдин оглы уверен, что в любом случае нужно соблюдать правило диверсификации сбережений — хранить в нескольких валютах: доллар, юань, рубль.

Тлеш Мамахатов замечает, что, несмотря на все колебания, статусом мировых денег с высокой ликвидностью до сих пор считаются доллар и евро:

— Рассматривать вариант хранения денег в другой валюте, например в юанях или рублях, крайне нежелательно в силу ограниченности хождения в мире. Сейчас можно покупать валюту в наличном виде, так как из-за политики банков в России содержать валютные счета невыгодно и неудобно.


Что будет с ценами на жилье, продукты, недвижимость

Аяз Алиев Аладдин оглы считает, что отмена льготной ипотеки может сильно изменить ситуацию на рынке: не сразу, но приведет к росту цен и снижению спроса на жилье. При этом, по его мнению, на продукты резкого рост цен в ближайшем будущем не будет.

— Массовый отъезд россиян из страны после начала частичной мобилизации повлиял на цены на квартиры и аренду только в больших мегаполисах. Кроме этого, на рынке жилья уже накопилось немало факторов, способствующих снижению цен. Так, например, вырос средний срок ипотеки — около 23,5 года. Всего год назад это было 20 лет, а незадолго до пандемии он стабильно держался вблизи отметки 18 лет, — приводит данные Тлеш Мамахатов.

Большая часть экспертов ожидает значительного роста цен на продукты

Большая часть экспертов ожидает значительного роста цен на продукты

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Мери Валишвили акцентирует внимание на том, что доля импорта продовольственных товаров составляет около 10%, следовательно, динамика курса валют не является определяющим фактором.

— Кроме того, высокий урожай, собранный в этом году, позволит сдерживать цены. В связи с чем существенного роста цен, выше уровня инфляции, на эту товарную группу не произойдет. Наибольшая зависимость российского производства наблюдается на машины и оборудование, что может увеличить косвенные затраты на прочие товарные группы. К текущей стоимости сладких газированных напитков добавит введение с 1 июля 2023 года акциза за данный продукт, — добавляет эксперт.

По мнению Мери Валишвили, динамика уровня цен на рынке недвижимости вполне предсказуема:

— Рост объема предложения на вторичное жилье с сентября 2022 года и рост ввода в эксплуатацию новостроек соответствует уровню спроса, в связи с чем цена квадратного метра вот многих регионах сокращается. Скорее всего, снижение цен продолжится, пока существенно не сократится предложение.

Ольга Валиева напоминает, что в период кризиса падают реальные располагаемые доходы населения, а также платежеспособный спрос на инвестиционные товары, к которым относится недвижимость и товары длительного пользования. И всё зависит от того, сможет ли государство выстроить политику поддержки ипотечного кредитования и поддержки отдельных отраслей.

— В краткосрочной перспективе, как мы уже наблюдаем, цены на жилье падают — нет спроса, нет свободных денег у населения, нет уверенности в стабильности. Что будет дальше — предсказать сложно. Сможет государство всё же продлить льготные программы кредитования — прекрасно, это хороший стимул для поддержки экономического роста. Но что-то мне подсказывает, что в обозримом будущем у государства будут более важные дела, есть социальные обязательства, есть бюджет — и это будет являться приоритетом, — предполагает Ольга Валиева.

Продукты при этом, говорит экономист, — это товары первой необходимости, их буду потреблять всегда, при любых ценах и погоде.

— Поэтому весь инфляционный риск перенесут на них, весь рост тарифов, цен на сырье и на комплектующие, рост цен на конечные товары и услуги из-за сломанных и выстроенных заново торгово-закупочных и производственных цепей. И в секторе товаров первой необходимости и товаров повседневного спроса будет всегда наблюдаться рост цен, — резюмирует Ольга Валиева.

Ранее мы рассказывали, какие продукты новогоднего стола уже подорожали сильнее всего.

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