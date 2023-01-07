«Из всех вариантов реалистичны только плохой и очень плохой»: экономисты — о курсе доллара, ценах на продукты и жилье

Тлеш Мамахатов заявляет, что это будет касаться почти всех товаров и продуктов. По его словам, по многим отраслям традиционное ежегодное поднятие тарифов в январе следующего года уже случилось в ноябре 2022 года.



Эксперт говорит, что социально-экономические показатели развития страны сейчас практически полностью зависят от решений, принятых в политической плоскости.



Что будет с рублем и долларом