Владимир Путин заявил, что российская экономика вышла на новый цикл роста

— Сегодня, в условиях больших сложностей со всех сторон, рынок труда стал у нас более комфортным, чем был ранее. У нас до пандемии был 4,7% [уровень] безработицы, а сейчас 3,7%, по-моему. Исторический минимум, — отметил президент.

Экономика страны, по словам главы государства, преодолела возникшие риски. Спад был зафиксирован только во втором квартале, уже в третьем и четвертом был рост.