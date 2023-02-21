Владимир Путин заявил, что российская экономика вышла на новый цикл роста

Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, отметил, что Россия не допустила просадки на рынке труда, а, напротив, добилась снижения безработицы.
— Сегодня, в условиях больших сложностей со всех сторон, рынок труда стал у нас более комфортным, чем был ранее. У нас до пандемии был 4,7% [уровень] безработицы, а сейчас 3,7%, по-моему. Исторический минимум, — отметил президент.
Экономика страны, по словам главы государства, преодолела возникшие риски. Спад был зафиксирован только во втором квартале, уже в третьем и четвертом был рост.
— Мы фактически вышли на новый цикл роста экономики, — заявил Путин. — По оценкам специалистов, его модель, структура обретают качественно иной характер. На первый план выходят новые перспективные рынки, включая АТР. Наш собственный внутренний рынок. Научная, технологичная, кадровая база. Не поставки сырья за рубеж, а поставки товаров с высокой добавленной стоимостью.
Глава государства заявил, что уже в 2023 году прогнозируется солидный рост внутреннего спроса, и выразил уверенность, что отечественные компании воспользуются этой возможностью, чтобы «нарастить производство и выпуск самой востребованной продукции» и занять ниши, которые освободились или освобождаются после ухода западных компаний.
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