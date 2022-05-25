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Кто владеет Тверской в столице. Показываем в одном коротком видео

В списке — экс-чиновник мэрии Москвы, известный ресторатор, сын экс-губернатора и помощник президента Казахстана

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Аренда торговых площадей на Тверской — главной торговой улице Москвы — стоит миллионы рублей в год. Журналисты MSK1.RU Анна Жилова и Иван Голунов изучили тех, кто эти миллионы зарабатывает.

Показываем самых крупных и интересных владельцев коммерческих площадей на Тверской в одном видео.

Среди владельцев нежилой недвижимости на Тверской — экс-чиновник мэрии Москвы, известный ресторатор, жена бывшего пресс-секретаря Бориса Ельцина, сын экс-губернатора, помощник президента Казахстана и другие. Мы публиковали расследование в двух частях. Первую читайте здесь, а вторую — тут.

Ранее мы рассказывали, кому принадлежат московские супермаркеты. А еще писали про продажу особняка, с которым связан бывший российский министр.

Самую оперативную информацию о жизни столицы теперь можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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