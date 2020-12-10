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Скончался генеральный директор новосибирской фабрики «Синар»

В компании сообщили, что Алексей Елезов умер после продолжительной болезни

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Кончина Алексея Елезова, по словам сотрудников компании, никак не связана с коронавирусом

Кончина Алексея Елезова, по словам сотрудников компании, никак не связана с коронавирусом

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О смерти гендиректора сети магазинов «Синар», 75-летнего Алексея Елезова, стало известно в этот четверг, 10 декабря. В компании подтвердили информацию, но подчеркнули, что его смерть не связана с коронавирусом.

— У него была продолжительная болезнь, — кратко пояснили в «Синаре».

Елезов Алексей Борисович — генеральный директор ОАО «Синар». Родился 30 апреля 1946 года, окончил Новосибирский электротехнический институт (ныне НГТУ) по специальности «самолетостроение». Начал карьеру на заводе имени В. П. Чкалова слесарем-сборщиком. В 1986 году был назначен генеральным директором Новосибирского производственно-швейного объединения им. ЦК Союза швейников (сейчас ОАО «Синар»).

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Швейно-чулочная фабрика «Автомат» открылась в Новосибирске в 1921 году. В первые годы существования на ней работало 60 человек и было 60 швейных машин марки «Зингер». Свое современное название — «Синар» — она получила в 1993 году, тогда же открылся и первый магазин в Новосибирске. Название стало сокращением от «Сибирского наряда». Сейчас товары «Синар» можно приобрести более чем в 350 магазинах розничной сети «Синар» и партнеров. Ткани закупают у поставщиков в Италии, Португалии, Испании, Турции, России и Китае. Подробнее о бренде и истории его успеха можно прочитать в обзоре НГС.

По данным системы «Контур.Фокус» на 2016 год, скончавшемуся Алексею Елезову принадлежали 64,90% акций «Синара», еще 15,98% — у его сына Алексея, оставшиеся 7,56% числятся за ООО «Перфект мода», гендиректором которого также является его сын.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Алексея Елезова.

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гендиректорСинар
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