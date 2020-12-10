Скончался генеральный директор новосибирской фабрики «Синар»

Швейно-чулочная фабрика «Автомат» открылась в Новосибирске в 1921 году. В первые годы существования на ней работало 60 человек и было 60 швейных машин марки «Зингер». Свое современное название — «Синар» — она получила в 1993 году, тогда же открылся и первый магазин в Новосибирске. Название стало сокращением от «Сибирского наряда». Сейчас товары «Синар» можно приобрести более чем в 350 магазинах розничной сети «Синар» и партнеров. Ткани закупают у поставщиков в Италии, Португалии, Испании, Турции, России и Китае. Подробнее о бренде и истории его успеха можно прочитать в обзоре НГС.

По данным системы «Контур.Фокус» на 2016 год, скончавшемуся Алексею Елезову принадлежали 64,90% акций «Синара», еще 15,98% — у его сына Алексея, оставшиеся 7,56% числятся за ООО «Перфект мода», гендиректором которого также является его сын.



Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Алексея Елезова.