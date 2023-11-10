По области до +7 градусов: синоптики дали прогноз на ближайшие три дня. Растает ли полностью снег в Новосибирске?

В Новосибирске ожидаются теплые выходные без сильных осадков. Перепадов температуры при этом не будет.
— Все три дня температура ночью ожидается около 0, днем +2...+4 градуса, ветер южный 3–8 м/с, — объяснила корреспонденту НГС Дарья Беспалова, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Снег не растает полностью, потому будет идти новый.
13 ноября ветер переменится на северо-западный, при этом будет чуть посильнее — 4–9 м/с. В области может быть даже теплее, чем в городе. В воскресенье, 12 ноября, воздух может прогреться днем до +7 градусов.
— Над Красноярским краем установился мощный антициклон, а мы находимся под влиянием его западной периферии и у нас южные потоки, — отметила эксперт.
Новосибирские синоптики составили долгосрочный прогноз погоды на ноябрь — к концу месяца ожидаются серьезные морозы.