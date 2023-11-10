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По области до +7 градусов: синоптики дали прогноз на ближайшие три дня. Растает ли полностью снег в Новосибирске?

Пока пуховики и шубы можно отложить

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Снег будет идти, но не сильный

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В Новосибирске ожидаются теплые выходные без сильных осадков. Перепадов температуры при этом не будет.

— Все три дня температура ночью ожидается около 0, днем +2...+4 градуса, ветер южный 3–8 м/с, — объяснила корреспонденту НГС Дарья Беспалова, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Снег не растает полностью, потому будет идти новый.

13 ноября ветер переменится на северо-западный, при этом будет чуть посильнее — 4–9 м/с. В области может быть даже теплее, чем в городе. В воскресенье, 12 ноября, воздух может прогреться днем до +7 градусов.

— Над Красноярским краем установился мощный антициклон, а мы находимся под влиянием его западной периферии и у нас южные потоки, — отметила эксперт.

Новосибирские синоптики составили долгосрочный прогноз погоды на ноябрь — к концу месяца ожидаются серьезные морозы.

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