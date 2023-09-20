К Новосибирску приближается арктический холод: когда город замерзнет и когда снова ждать тепло

— Сейчас поле повышенного атмосферного давления разрушается и на Новосибирск надвигается арктический холодный фронт со стороны Ханты-Мансийска. Однако похолодания на долго не задержатся в регионе и со следующей пятидневки температура нормализуется и будет в пределах нормы, — объяснила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

