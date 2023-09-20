К Новосибирску приближается арктический холод: когда город замерзнет и когда снова ждать тепло

В Новосибирске температура начнет опускаться к выходным дням — к городу приближается арктический холод из Ханты-Мансийска.
В четверг, 21 сентября в Новосибирске будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +8…+10 градусов, днем ожидается до +20…+22 градусов. Ветер западный 3–8 м/с.
В пятницу, 22 сентября температура воздуха ночью составит +8…+10 градусов, днем столбики термометра покажут +19…+21 градус. Преимущественно без осадков, ветер 5–10 м/с.
— Сейчас поле повышенного атмосферного давления разрушается и на Новосибирск надвигается арктический холодный фронт со стороны Ханты-Мансийска. Однако похолодания на долго не задержатся в регионе и со следующей пятидневки температура нормализуется и будет в пределах нормы, — объяснила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.
В субботу, 23 сентября ночью температура воздуха за окном составит +7…+9 градусов, днем +10…+12 градусов. Ветер северо-западный 10–15 м/с с порывами до 20 м/с. Ночью и днем местами ожидается небольшой дождь, возможно гроза.
В воскресенье, 24 сентября в Новосибирске ночью ожидается снижение температур до +2…+4 градусов, днем +9…+11 градусов. Ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 5–10 м/с.
Ранее синоптики рассказали какая погода ждет новосибирцев в третьей декаде сентября. По данным синоптиков в области ожидаются заморозки до -2 градусов.