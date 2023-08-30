Лето, до свидания. Новосибирцев еще ждет самый теплый день на неделе, а потом дожди и грозы

В последние дни новосибирцы наблюдают переменчивую погоду — на улице вроде бы солнце, но часто дует прохладный ветер. Синоптики рассказали, какой будет погода в городе в ближайшие дни.
— Сегодня самый теплый день, а также завтра, 31 августа. В целом, до конца недели нас ожидает умеренно теплая погода с дождями. 31 августа ночью и днем будет преимущественно без осадков. Во второй половине дня, ближе к вечеру местами ожидается небольшой дождь, гроза, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
В Новосибирске завтра, 31 августа, будет теплее, чем сегодня - это будет самый теплый день на неделе. Температура воздуха ночью будет в районе +14... +16 градусов, днем +25... +27 градусов. Ветер юго-восточный 6–11 м/с ночью, днем местами до 16 м/с. Ближе к вечеру небольшой дождь, гроза.
В пятницу, 1 сентября, ожидается небольшое похолодание — ночью будет +12... +14 градусов, днем +21... +23 градусов. Ветер южного направления 6–11, местами с порывами до 16 м/с, днем 4–9 м/с. Без осадков.
В субботу 2 сентября ночью преимущественно без осадков, днем ожидается гроза. Ночью температура будет в районе +11... +13 градусов, днем +21... +23 градуса. Ветер южный 4–9 м/с, днем местами до 14 м/с.
Ранее НГС писал о том, какой будет погода 1 сентября, когда дети Новосибирска пойдут на торжественные линейки.