МЧС выпустило экстренное предупреждение о погоде в Новосибирске: к чему готовиться
24 октября в городе возможны сильный ветер и снег
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Новосибирское управление МЧС разослало экстренные СМС о неблагоприятных погодных условиях. Они ожидаются
По данным из сообщений, в понедельник на территории Новосибирской области ожидается дождь, мокрый снег, гололед, ветер силой
По данным Новосибирского гидрометцентра, в городе завтра будет облачно с прояснениями, ночью возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит
Сегодня ночью в Новосибирске и области прошел сильный ураган. В результате у одного из домов ветер снес крышу. НГС собрал всё о последствиях стихии в онлайн-трансляции.