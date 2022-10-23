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МЧС выпустило экстренное предупреждение о погоде в Новосибирске: к чему готовиться

24 октября в городе возможны сильный ветер и снег

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Ветер может усилиться до 22 м/с

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Новосибирское управление МЧС разослало экстренные СМС о неблагоприятных погодных условиях. Они ожидаются 24 октября.

По данным из сообщений, в понедельник на территории Новосибирской области ожидается дождь, мокрый снег, гололед, ветер силой 17–22 м/с.

По данным Новосибирского гидрометцентра, в городе завтра будет облачно с прояснениями, ночью возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит 0... -2 градуса, днем — +2... +4.

Сегодня ночью в Новосибирске и области прошел сильный ураган. В результате у одного из домов ветер снес крышу. НГС собрал всё о последствиях стихии в онлайн-трансляции.

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