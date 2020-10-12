На Новосибирск надвигается холодный фронт: синоптики рассказали, какую погоду ждать в ближайшие дни

Похолодание и дожди ждут новосибирцев на этой неделе
Новосибирский Гидрометцентр составил прогноз погоды на ближайшие 3 дня. В городе ожидаются дожди и плюсовая температура.
— Ожидаем небольшое понижение днем. Ждем прохождение холодного фронта 15 октября, поэтому ветер будет усиливаться и температура в течение дня будет немного понижаться, — сообщили в Гидрометцентре.
13 октября ночью и днем ожидается дождь — ночью интенсивнее, днем небольшой. Ветер западный с переходом на северо-западный, 4–9 м/с. Температура ночью +5 ... +7 градусов, днем +7 ... +9 градусов.
14 октября преимущественно без осадков, ветер западный, ночью — 3–8 м/с, днем — 5–10 м/с. Ночью температура опустится до +3 ... +5 градусов, днем ожидается до +8 ... +10 градусов.
15 октября ночью существенных осадков не ожидается, днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный. Ночью 5–10 м/с, днем 8–13 с порывами до 18 м/с. Ночью ожидается температура +6 ... +8 градусов, днем +7 ... +9 градусов.
Ранее синоптики обещали теплую вторую декаду октября. На прошлой неделе они сначала сообщили о внезапном потеплении до +10 градусов на выходных, а на эту неделю обещали до +15 градусов.
Осень — время подъема заболеваемости ОРВИ. В этом году ситуацию осложнила пандемия коронавируса, поэтому важно делать прививки. Мы собрали 10 главных вопросов про прививки от гриппа и ковида и задали их главному новосибирскому вакцинологу. Ответы можно прочитать здесь.