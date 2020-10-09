Неожиданный прогноз: синоптики рассказали, когда в Новосибирске будет до +15 градусов

В Новосибирск идёт внезапное потепление до +15 градусов
Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в городе на выходных и в начале следующей недели.
После снегопадов и гололёда в Новосибирске температура поднимется до
— В предстоящие трое суток без осадков не обойдётся, всё время мы ожидаем небольшие осадки ночью в виде мокрого снега, днём — в виде дождя, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Завтра, 10 октября, температура ночью будет около нуля, днём —
При этом синоптики дают вторую декаду октября значительнее теплее, чем первую. По их предварительным прогнозам, дневные температуры на следующей неделе могут подняться до
Ранее НГС публиковал колонку новосибирского синоптика, который объяснил, почему в прогнозах погоды встречаются ошибки.