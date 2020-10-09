Неожиданный прогноз: синоптики рассказали, когда в Новосибирске будет до +15 градусов

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в городе на выходных и в начале следующей недели.

После снегопадов и гололёда в Новосибирске температура поднимется до +6 градусов , хотя вчера Гидрометцентр сообщил о резком потеплении до +10 градусов уже с 10 октября .



— В предстоящие трое суток без осадков не обойдётся, всё время мы ожидаем небольшие осадки ночью в виде мокрого снега, днём — в виде дождя, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.