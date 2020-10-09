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Неожиданный прогноз: синоптики рассказали, когда в Новосибирске будет до +15 градусов

Вторая декада октября ожидается теплее, чем первая

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Синоптики считают, что в Новосибирске ещё будут тёплые дни этой осенью&nbsp;

Синоптики считают, что в Новосибирске ещё будут тёплые дни этой осенью 

В Новосибирск идёт внезапное потепление до +15 градусов

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в городе на выходных и в начале следующей недели.

После снегопадов и гололёда в Новосибирске температура поднимется до +6 градусов, хотя вчера Гидрометцентр сообщил о резком потеплении до +10 градусов уже с 10 октября.

— В предстоящие трое суток без осадков не обойдётся, всё время мы ожидаем небольшие осадки ночью в виде мокрого снега, днём — в виде дождя, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

Завтра, 10 октября, температура ночью будет около нуля, днём — +3... +5 градусов. 11 октября ночные температуры — 0... +2 градуса. Дневные температуры поднимутся до +4... +6 градусов. В понедельник, 12 октября, ночью +1... +3 градуса. Днём +5... +7 градусов.

При этом синоптики дают вторую декаду октября значительнее теплее, чем первую. По их предварительным прогнозам, дневные температуры на следующей неделе могут подняться до +15 градусов тепла.

Ранее НГС публиковал колонку новосибирского синоптика, который объяснил, почему в прогнозах погоды встречаются ошибки.

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