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В Новосибирск придёт резкое потепление до +10 градусов

Вторая декада октября ожидается теплее, чем первая

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Потепление начнется в Новосибирске уже с 10 октября

Потепление начнется в Новосибирске уже с 10 октября

Синоптики рассказали о внезапном потеплении в Новосибирске в ближайшие дни.

— В конце первой декады и в начале второй декады октября мы ждём тёплую погоду с практически положительными температурами ночью. Днём порядка +4... +9 градусов и +5... +10 градусов тепла. Это, конечно, существенное потепление относительно сегодняшней погоды. К нам с запада будут смещаться более тёплые воздушные массы, поэтому мы ждём более высокий в связи с этим температурный фон, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

Сегодня утром в Новосибирске начался сильный снегопад. По прогнозам синоптиков, осадки в виде дождя и мокрого снега продолжатся в ближайшие три дня.

— Сейчас температура держится около нуля. В течение второй половины дня температура может опуститься ниже нуля, ночью будет -2... -4 градуса. Есть вероятность того, что снег сегодня пролежит весь день, но уже завтра подтает. Потому что завтра будет уже до +4 градусов, — добавили в Гидрометцентре.

Потепление до +10 градусов может начаться в Новосибирске уже с 10 октября, отметила Виноградова.

Синоптики предупреждают, что во второй половине дня возможен гололёд. Будьте осторожны, при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051.

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