В Новосибирск придёт резкое потепление до +10 градусов

Синоптики рассказали о внезапном потеплении в Новосибирске в ближайшие дни.



— В конце первой декады и в начале второй декады октября мы ждём тёплую погоду с практически положительными температурами ночью. Днём порядка +4... +9 градусов и +5... +10 градусов тепла. Это, конечно, существенное потепление относительно сегодняшней погоды. К нам с запада будут смещаться более тёплые воздушные массы, поэтому мы ждём более высокий в связи с этим температурный фон, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.