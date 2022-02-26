Audi Q7 задавил 5-летнего мальчика на самокате: мог ли водитель затормозить — изучаем результаты экспертизы

25 февраля в Советском районном суде Новосибирска состоялось очередное заседание по делу о гибели
Напомним, 8 июля водитель
Потом появилась видеозапись происшествия, где было видно, что сначала водитель пропускает старшую девочку на велосипеде, затем трогается, и в этот момент к «зебре» быстро подъезжает ребенок на самокате, который в момент начала движения автомобиля находится на расстоянии порядка 5 метров от «зебры». Через мгновение он выкатывается под автомобиль.
Следователем была назначена независимая автотехническая экспертиза, результаты которой были представлены на заседании. Она установила следующие обстоятельства:
- скорость автомобиля в момент ДТП составляла
7,2 км/ч, скорость ребенка на самокате — 12 км/ч;
- с момента возникновения опасности для водителя прошло 0,47 секунды, а остановочное время Audi в этих условиях 1,2 секунды, что больше, чем время с момента появления опасности;
- минимальное время реакции водителя на опасность 0,6 секунды, таким образом, он не имел ни технической возможности остановиться, ни вообще среагировать на опасность.
Присутствовавший в суде отец ребенка сказал, что оставляет наказание на усмотрение суда:
— Никакой неприязни, ни желания ни в коем случае мести. Буду рад, искренне рад, если суд смягчит наказание насколько можно, — заявил он.
Следующее заседание пройдет уже в марте.
Независимый юрист, адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский согласился с результатами экспертизы:
— По видеозаписи вычисляются скорости движения как ребенка, так и водителя, определяется момент возникновения опасности и самого наезда, устанавливается время между этими событиями. Полагаю, что времени 0,47 секунды с момента возникновения опасности до момента наезда на пешехода, естественно, недостаточно для предотвращения наезда. Существуют нормативы на время реакции человека в разных ситуациях — в среднем от 0,6 секунды до более 1 секунды в зависимости от дорожной обстановки. В любом случае время с момента возникновения опасности до момента наезда на пешехода 0,47 секунды — это ниже разумного порогового значения, когда бы водитель мог предпринять действия для избежания наезда. Полагаю, что при таких обстоятельствах водитель не имеет технической возможности избежать наезда.
Но в любом случае решение вопроса о виновности водителя — это исключительно прерогатива суда, эксперт не может и не должен давать ответы правового характера, объясняет Денис.
Он также отметил несовершенство существующих правил в части передвижения по дорогам детей, особенно на велосипедах, самокатах, скутерах.
— У нас до сих пор ПДД очень архаичны. Если с велосипедом еще хотя бы как-то отрегулировано, то что касается пешехода с ребенком, а если еще ребенок на самокате, то ПДД никаким образом не регулируют ситуацию. Абсолютно не устанавливается порядок действий пешеходов с детьми, ну хотя бы до 10, до 12 лет. Не регулируется обязанность взрослых пешеходов при наличии средств мобильности — самокатов, велосипедов и
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