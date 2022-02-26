Audi Q7 задавил 5-летнего мальчика на самокате: мог ли водитель затормозить — изучаем результаты экспертизы

Напомним, 8 июля водитель Audi Q7 совершал правый поворот с Морского проспекта на улицу Терешковой, пропустил на «зебре» девочку с велосипедом, затем начал движение и задавил 5-летнего мальчика с самокатом. Мать детей шла следом на отдалении около 14 метров, об этом мы писали в нашем подробном исследовании цепи роковых обстоятельств, приведших к ДТП. В частности, мы исследовали дорожные условия в этом месте — густую тень от берез, серые столбики ограждения, которые могли скрывать мальчика, высокий капот модели Audi Q7 , уменьшающий обзор.



Потом появилась видеозапись происшествия, где было видно, что сначала водитель пропускает старшую девочку на велосипеде, затем трогается, и в этот момент к «зебре» быстро подъезжает ребенок на самокате, который в момент начала движения автомобиля находится на расстоянии порядка 5 метров от «зебры». Через мгновение он выкатывается под автомобиль.