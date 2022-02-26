26 февраля суббота
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 4/10
usd 83.55
eur 93.60
Тема дняВ Новосибирск прибыли первые беженцы Донбаса
Все новости
Все новости

Audi Q7 задавил 5-летнего мальчика на самокате: мог ли водитель затормозить — изучаем результаты экспертизы

На новом заседании были оглашены результаты автотехнической экспертизы

264
1Обсудить

Поделиться

Заседание суда в Академгородке

Заседание суда в Академгородке

Поделиться

25 февраля в Советском районном суде Новосибирска состоялось очередное заседание по делу о гибели 5-летнего мальчика на самокате под колесами Audi Q7 — это произошло 8 июля 2021 года в Академгородке. Судят водителя автомобиля, теперь уже бывшего замдиректора по развитию физматшколы при НГУ Дмитрия Кожемякина. На заседании были оглашены результаты автотехнической экспертизы, которая показала, что водитель не имел физической возможности обнаружить опасность и остановиться. Подробнее об экспертизе — в нашем материале.

Напомним, 8 июля водитель Audi Q7 совершал правый поворот с Морского проспекта на улицу Терешковой, пропустил на «зебре» девочку с велосипедом, затем начал движение и задавил 5-летнего мальчика с самокатом. Мать детей шла следом на отдалении около 14 метров, об этом мы писали в нашем подробном исследовании цепи роковых обстоятельств, приведших к ДТП. В частности, мы исследовали дорожные условия в этом месте — густую тень от берез, серые столбики ограждения, которые могли скрывать мальчика, высокий капот модели Audi Q7, уменьшающий обзор.

Потом появилась видеозапись происшествия, где было видно, что сначала водитель пропускает старшую девочку на велосипеде, затем трогается, и в этот момент к «зебре» быстро подъезжает ребенок на самокате, который в момент начала движения автомобиля находится на расстоянии порядка 5 метров от «зебры». Через мгновение он выкатывается под автомобиль.

Следователем была назначена независимая автотехническая экспертиза, результаты которой были представлены на заседании. Она установила следующие обстоятельства:

  • скорость автомобиля в момент ДТП составляла 7,2 км/ч, скорость ребенка на самокате — 12 км/ч;
  • с момента возникновения опасности для водителя прошло 0,47 секунды, а остановочное время Audi в этих условиях 1,2 секунды, что больше, чем время с момента появления опасности;
  • минимальное время реакции водителя на опасность 0,6 секунды, таким образом, он не имел ни технической возможности остановиться, ни вообще среагировать на опасность.

Присутствовавший в суде отец ребенка сказал, что оставляет наказание на усмотрение суда:

— Никакой неприязни, ни желания ни в коем случае мести. Буду рад, искренне рад, если суд смягчит наказание насколько можно, — заявил он.

Следующее заседание пройдет уже в марте.

Независимый юрист, адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский согласился с результатами экспертизы:

— По видеозаписи вычисляются скорости движения как ребенка, так и водителя, определяется момент возникновения опасности и самого наезда, устанавливается время между этими событиями. Полагаю, что времени 0,47 секунды с момента возникновения опасности до момента наезда на пешехода, естественно, недостаточно для предотвращения наезда. Существуют нормативы на время реакции человека в разных ситуациях — в среднем от 0,6 секунды до более 1 секунды в зависимости от дорожной обстановки. В любом случае время с момента возникновения опасности до момента наезда на пешехода 0,47 секунды — это ниже разумного порогового значения, когда бы водитель мог предпринять действия для избежания наезда. Полагаю, что при таких обстоятельствах водитель не имеет технической возможности избежать наезда.

Но в любом случае решение вопроса о виновности водителя — это исключительно прерогатива суда, эксперт не может и не должен давать ответы правового характера, объясняет Денис.

Он также отметил несовершенство существующих правил в части передвижения по дорогам детей, особенно на велосипедах, самокатах, скутерах.

— У нас до сих пор ПДД очень архаичны. Если с велосипедом еще хотя бы как-то отрегулировано, то что касается пешехода с ребенком, а если еще ребенок на самокате, то ПДД никаким образом не регулируют ситуацию. Абсолютно не устанавливается порядок действий пешеходов с детьми, ну хотя бы до 10, до 12 лет. Не регулируется обязанность взрослых пешеходов при наличии средств мобильности — самокатов, велосипедов и т. д., — отмечает Денис.

Подробнее об анализе видеозаписи ДТП читайте тут.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТППДД
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter