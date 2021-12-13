Не всё так однозначно: публикуем видео наезда Audi Q7 на 5-летнего мальчика на самокате в Академгородке

В Советском районном суде Новосибирска в ближайшее время должен начаться процесс по громкому делу о сбитом насмерть ребенке. В июле в Академгородке под колесами кроссовера Audi Q7 погиб 5-летний мальчик, который выкатился на пешеходный переход на самокате. За рулем автомобиля находился 56-летний заместитель директора по развитию физматшколы (ФМШ) при НГУ Дмитрий Кожемякин — Следственный комитет обвинил его по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сегодня, 13 декабря, НГС получил в свое распоряжение ранее не опубликованную видеозапись камер наблюдения, раскрывающую обстоятельства ДТП. А обвиняемый водитель дал комментарий авторедактору НГС Дмитрию Косенко.
8 июля этого года водитель кроссовера Audi Q7 совершал правый поворот с Морского проспекта на улицу Терешковой, пропустил на зебре девочку с велосипедом, затем начал движение и задавил 5-летнего мальчика с самокатом. Мать детей шла следом на отдалении порядка 14 метров, об этом мы писали в нашем подробном исследовании цепи роковых обстоятельств, приведших к ДТП. В частности, мы исследовали дорожные условия в этом месте — густую тень от берез, серые столбики ограждения, которые могли скрывать мальчика, высокий капот модели Audi Q7, уменьшающий обзор.
В середине ноября Следственный комитет, занимавшийся расследованием этого дела из-за его высокой резонансности, сообщил, что предъявил Дмитрию Кожемякину официальные обвинения. Водителю инкриминировали нарушение ПДД, неполную остановку автомобиля и несоблюдение мер безопасности на пешеходном переходе.
— Подъехав к регулируемому пешеходному переходу, оснащенному дорожной разметкой и светофором для движения пешеходов, расположенному вблизи дома 32 на улице Терешковой, фигурант по делу не совершил полную остановку автомобиля и продолжил движение, не убедившись в его безопасности, — гласило заключение СК.
До последнего момента оставалось непонятно, как именно мальчик катился на самокате и в какой момент оказался на зебре, и вот теперь новая видеозапись проливает свет на обстоятельства ДТП. Мы видим, что автомобиль совершает всё же полную остановку и пропускает старшую девочку с велосипедом согласно пункту 14.1 ПДД «Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть».
Затем машина начинает движение, в этот момент к зебре быстро подъезжает ребенок на самокате, который в момент трогания автомобиля находится на расстоянии порядка 5 метров от зебры. Через мгновение он выкатывается под автомобиль, который проехал метра 2–3.
Водитель Дмитрий Кожемякин в беседе с НГС не стал комментировать происшествие, лишь выразил соболезнования семье погибшего и надежды на предстоящий суд.
— Безусловно, произошла трагедия, и я еще раз выражаю искренние соболезнования семье погибшего ребенка. Судебное заседание запланировано на 20 декабря. Я очень рассчитываю, что суд сумеет разобраться во всех нюансах этого непростого дела и не будет однобоко смотреть на имеющиеся факты и материалы, — заявил Кожемякин.
Ранее мы сообщали, что обвиняемый водитель свою вину официально не признаёт. В суде будут оглашены результаты важнейшей автотехнической экспертизы, которая, возможно, укажет, что не было теоретической возможности среагировать на помеху и технической возможности остановить автомобиль.