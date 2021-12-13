Не всё так однозначно: публикуем видео наезда Audi Q7 на 5-летнего мальчика на самокате в Академгородке

8 июля этого года водитель кроссовера Audi Q7 совершал правый поворот с Морского проспекта на улицу Терешковой, пропустил на зебре девочку с велосипедом, затем начал движение и задавил 5-летнего мальчика с самокатом. Мать детей шла следом на отдалении порядка 14 метров, об этом мы писали в нашем подробном исследовании цепи роковых обстоятельств, приведших к ДТП. В частности, мы исследовали дорожные условия в этом месте — густую тень от берез, серые столбики ограждения, которые могли скрывать мальчика, высокий капот модели Audi Q7, уменьшающий обзор.



В середине ноября Следственный комитет, занимавшийся расследованием этого дела из-за его высокой резонансности, сообщил, что предъявил Дмитрию Кожемякину официальные обвинения. Водителю инкриминировали нарушение ПДД, неполную остановку автомобиля и несоблюдение мер безопасности на пешеходном переходе.

— Подъехав к регулируемому пешеходному переходу, оснащенному дорожной разметкой и светофором для движения пешеходов, расположенному вблизи дома 32 на улице Терешковой, фигурант по делу не совершил полную остановку автомобиля и продолжил движение, не убедившись в его безопасности, — гласило заключение СК.