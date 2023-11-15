«Был перемотан на много раз»: сибирячка нашла ласкового рыжего кота, которого засунули в мешок

Как рассказала НГС Евгения, инцидент произошел примерно в 9 утра, гуляя со своим питомцем, женщина услышала фырканье, показалось, что рядом кот, но животных вокруг не было.

— Шипел, как будто ежик. Посмотрела, лежит только мешок плотный из-под сахара. Подхожу, вижу, что из туго завязанного веревкой мешка торчат когти. Он был перемотан на много раз, несколько минут пыталась развязать. Размотала, смотрю там рыженький кот, взрослый, я его достала, взяла на руки, прижала к себе, аккуратно посадила в сторону, он начал ластиться — рассказала женщина.