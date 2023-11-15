«Был перемотан на много раз»: сибирячка нашла ласкового рыжего кота, которого засунули в мешок

Сибирячка во время прогулки с собакой в частном секторе на улице Искитимской 2-й нашла рыжего кота в мешке. Животное, по ее словам, завязали так, что пришлось разматывать несколько минут.
Как рассказала НГС Евгения, инцидент произошел примерно в 9 утра, гуляя со своим питомцем, женщина услышала фырканье, показалось, что рядом кот, но животных вокруг не было.
— Шипел, как будто ежик. Посмотрела, лежит только мешок плотный из-под сахара. Подхожу, вижу, что из туго завязанного веревкой мешка торчат когти. Он был перемотан на много раз, несколько минут пыталась развязать. Размотала, смотрю там рыженький кот, взрослый, я его достала, взяла на руки, прижала к себе, аккуратно посадила в сторону, он начал ластиться — рассказала женщина.
По словам Евгении, кот сначала не убегал и как будто не понимал что надо сделать. Собаку в это время сибирячка убрала подальше. Спустя несколько минут кот запрыгнул на дерево, по словам женщины, питомец ласковый, похож на домашнего. Забрать себе чудом найденное животное сибирячка не смогла из-за того, что у мужа аллергия на котов.
Соседи, отмечает сибирячка, предполагают, что так кто-то решил избавиться от животного под видом мусора, потому что по средам приезжает машина и забирает пакеты с улицы.
Недавно зооволонтер спасла слепого пса, который был похож на живой скелет. Животное выходили, подлечили и теперь ему ищут новый дом.