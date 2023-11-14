«Видит мир чувствами»: сибирячка спасла слепого пса Брюса, похожего на живой скелет. Показываем, как он преобразился

— Жизнь Брюса протекает не только на диване. И не только в четырех стенах. Он гуляет, бегает(!), играет даже с собаками. Не часами, конечно, но факт — активничает. Да, казусы бывают. В силу того, что он слепой, может на что-то наткнуться или что-то попадает в глаза. Все эти происшествия мы минимизируем, но полностью исключить не можем. Фактически, в этом ничего нет. Он — собака, и он, как все, интересуется. Видит мир немного иначе, чувствами, — отмечает Дарья Слабухо. — Пристраиваем Брюса лучше в частный, огороженный дом, внутрь, на диван! Пес ласковый, со всеми дружит: с детьми, с кошками, собаками, никогда ни на кого не рычит.