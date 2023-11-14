«Видит мир чувствами»: сибирячка спасла слепого пса Брюса, похожего на живой скелет. Показываем, как он преобразился

Жительница Новосибирска и зооволонтер Дарья Слабухо спасла слепого пса, который был похож на живой скелет. Пса выходили, подлечили и теперь ему ищут новый дом.
Сибирячка рассказала редакции НГС, что часто видела эту бездомную дворнягу в окрестностях педуниверситета и даже пыталась узнать, чей пес. Однажды в мае, по ее словам, он лег у колес ее припаркованной машины. Девушка зашла в магазин, а вернувшись увидела толпу людей вокруг истощенной собаки. Прохожие сообщили, что бедолага «пришел, и всё, лег здесь».
Дарья уже два года помогает бездомным животным и также решила помочь и этому псу, которого назвали Брюсом.
Дарья отвезла собаку на Базу реабилитации животных в Кольцово — выяснилось, что пес давно болен сахарным диабетом и полностью ослеп. Ему каждый день нужны уколы инсулина и специальное питание, рассчитанное по граммам, а также гигиенический уход.
— Брюс падал в канализационный колодец, вымазался в мазуте. Шерсть просто слиплась, отваливалась кусками, — вспоминает зооволонтер.
Два месяца понадобилось, чтобы Брюс опять смог сам ходить и есть — только тогда его вернули Дарье. Однако он требует неустанного внимания, поэтому находится на платной передержке. Дарья нашла сподвижников в телеграме, и вместе они собирают необходимые средства, чтобы Брюс жил в отдельных условиях. Пес уже окреп, теперь ему ищут хозяев.
— Жизнь Брюса протекает не только на диване. И не только в четырех стенах. Он гуляет, бегает(!), играет даже с собаками. Не часами, конечно, но факт — активничает. Да, казусы бывают. В силу того, что он слепой, может на что-то наткнуться или что-то попадает в глаза. Все эти происшествия мы минимизируем, но полностью исключить не можем. Фактически, в этом ничего нет. Он — собака, и он, как все, интересуется. Видит мир немного иначе, чувствами, — отмечает Дарья Слабухо. — Пристраиваем Брюса лучше в частный, огороженный дом, внутрь, на диван! Пес ласковый, со всеми дружит: с детьми, с кошками, собаками, никогда ни на кого не рычит.
Ранее НГС писал, что сибирячка выкупила с передержки измученного шпица. Ему предстоит долгое лечение.