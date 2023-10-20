Сибирячка выкупила с передержки измученного шпица — фото собаки, которая лысеет и не ходит

В Новосибирске выкупила за 3 тысячи рублей с передержки измученного шпица. Сейчас собака не может ходить и лысеет.



— Фото шпица в местных чатах увидела неравнодушная девушка и связалась со мной. Я связалась с семьей, у которой он находился. По их словам, им собаку дали на передержку знакомые, но так не забрали. Я сказала, что очевидно пёс нуждается в лечении, а она в ответ: «мои дети уже к нему привязалась». Когда я предложила три тысячи рублей за собаку, об этой «привязанности» мигом забыли, — рассказала НГС волонтер Ольга, забравшая шпица.