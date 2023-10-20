Сибирячка выкупила с передержки измученного шпица — фото собаки, которая лысеет и не ходит

В Новосибирске выкупила за 3 тысячи рублей с передержки измученного шпица. Сейчас собака не может ходить и лысеет.
— Фото шпица в местных чатах увидела неравнодушная девушка и связалась со мной. Я связалась с семьей, у которой он находился. По их словам, им собаку дали на передержку знакомые, но так не забрали. Я сказала, что очевидно пёс нуждается в лечении, а она в ответ: «мои дети уже к нему привязалась». Когда я предложила три тысячи рублей за собаку, об этой «привязанности» мигом забыли, — рассказала НГС волонтер Ольга, забравшая шпица.
По словам Ольги, шпицу диагностировали менингоэнцефалит (заболевание нейроинфекционной природы, которое протекает с сочетанным поражением мозгового вещества и оболочек), из-за чего животное не может самостоятельно передвигаться. Ему требуется дорогостоящее лечение, волонтер возит пса по клиникам для анализов.
— Потом я уже выяснила, что алопеция у шпица уже давно началась, но взявшая его на передержку семья ничего не предпринимала, чтобы выяснить причины очевидного ухудшения здоровья. Тогда он еще ходил, а теперь только лежит. Довели собаку, — сетует Ольга.
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