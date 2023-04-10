«Родился в яме»: странному лысому щенку с хохолком ищут дом — в Мексике такие считаются национальным достоянием

В Новосибирске ищут дом странному лысому щенку. Он — помесь редкой породы ксолоитцкуинтли и дворняги. Он родился в Алтайском крае восемь месяцев назад, оттуда его привезли в Новосибирск. Собаку назвали Сэт.
— Родился в деревне, в глухомани, в земляной яме. От дворняги: черной, небольшой, лохматой. А кобель-папа скорее всего был ксоло из приезжих, — объяснила Евгения Борисенко, волонтер группы «Осиротевший». — Было семь щенков — четыре лысых, три лохматых. Все они разъехались по семьям.
Но Сэту не повезло — новая хозяйка сильно заболела и не могла больше о нем заботиться.
Сейчас Сэт находится на передержке. Его готовят к прививкам и кастрации.
— Ищем семью понимающую, знающую, как заботиться о лысой собаке. Только в свое жилье, людям старше 25 лет, в Новосибирске, — добавила волонтер. — У этих собак очень непростой характер. Они очень упертые и будут стоять на своем до последнего. Очень умные, хитрые. Для них нужно быть лидером. Выбирают в семье одного хозяина, которого слушают, а с остальными просто живут вместе.
Ксолоитцкуинтли — одна из древнейших пород собак в мире. Происхождение примерно 5000–3000 лет до
Сэт — кобель, поэтому уже начинает доминировать.
— Одежда нужна, но как показывает практика — их нужно правильно закалять. Они могут ходить зимой до -20 градусов без одежды, — объяснила Евгения. — Сэт долго адаптируется к новому месту. Могут быть перебои с туалетом. На новом месте жительства, если он остается один и даже есть другие животные, то он начинает выть, лаять, скулить без человека. Он орет так, что его слышно с 1-го по 9-й этаж.
В середине февраля в Новосибирске породистый доберман оказался в мороз на улице в наморднике и куртке. Собаку привязали недалеко от «Приюта Академгородка» для собак. Перед этим ее несколько раз перепродавали и передавали из рук в руки.