«Родился в яме»: странному лысому щенку с хохолком ищут дом — в Мексике такие считаются национальным достоянием

Сейчас Сэт находится на передержке. Его готовят к прививкам и кастрации.

— Ищем семью понимающую, знающую, как заботиться о лысой собаке. Только в свое жилье, людям старше 25 лет, в Новосибирске, — добавила волонтер. — У этих собак очень непростой характер. Они очень упертые и будут стоять на своем до последнего. Очень умные, хитрые. Для них нужно быть лидером. Выбирают в семье одного хозяина, которого слушают, а с остальными просто живут вместе.