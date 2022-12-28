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Домашнему каракалу в Новосибирске потребовалось переливание крови — откликнулись 8 кошек

Дикому животному необходима помощь обычных домашних питомцев

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Каракалу подойдет кровь домашних кошек

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Пользователи соцсетей репостят призыв о помощи домашнему каракалу в Новосибирске. Животному необходимо переливание крови.

— Срочно!!! Нужна кровь для мальчика каракала! Обращаться только к хозяйке, — говорится в сообщении, которое опубликовано на фоне фотографии кота.

Корреспондент НГС связался с хозяйкой животного по номеру, указанному в посте. Женщина отметила, что не хотела бы афишировать причины, по которым каракалу понадобилась медицинская помощь.

— Я бы не хотела афишировать. На сегодняшний день в ветклинику обратились хозяева восьми или девяти котов, чья кровь подойдет для переливания. Этого должно хватить, — пояснила она.

От дальнейшего обсуждения женщина отказалась.

Минувшим летом хозяева ручного африканского сервала по кличке Афоня обратились за помощью в поисках своего питомца. Животное выпрыгнуло из окна частного дома в СНТ под Бердском и сбежало. Кота нашли через 17 дней.

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