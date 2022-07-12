Сбежал из дома без GPS-ошейника: африканский сервал бродит в окрестностях Новосибирска

Вчера утром, 11 июля, потерялся ручной африканский сервал по кличке Афоня. Животное выпрыгнуло из окна дома в СНТ «Береговое» недалеко от Бердска. По словам хозяйки, днем сервал будет прятаться в кустах, камышах или оврагах, а вечером передвигаться.



Как рассказала хозяйка Афони — Анна Рябова, у нее на даче были гости, окно оказалось плохо прикрыто, именно в него мог выпрыгнуть сервал. Вокруг дачного общества, где потерялся Афоня, много оврагов и лесов, в которых он может прятаться.