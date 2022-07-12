Сбежал из дома без GPS-ошейника: африканский сервал бродит в окрестностях Новосибирска
По словам хозяйки, дорогу обратно животное найти само не сможет
Вчера утром, 11 июля, потерялся ручной африканский сервал по кличке Афоня. Животное выпрыгнуло из окна дома в СНТ «Береговое» недалеко от Бердска. По словам хозяйки, днем сервал будет прятаться в кустах, камышах или оврагах, а вечером передвигаться.
Как рассказала хозяйка Афони — Анна Рябова, у нее на даче были гости, окно оказалось плохо прикрыто, именно в него мог выпрыгнуть сервал. Вокруг дачного общества, где потерялся Афоня, много оврагов и лесов, в которых он может прятаться.
— Я не проверила окно, потому что его никогда так не раскрываем. Афоня будет прятаться в оврагах, лесах, он боится людей, особенно мужчин: рычит, шипит, убегает. Однако сам не нападает, он только сидит и прячется, — сообщили Анна.
У сервала есть ошейник с GPS, но в день пропажи он заряжался. Афоня обычный день на даче проводил в вольере, либо гулял на поводке по тросу, натянутому по участку. Днем он лежал в кустах, либо у водоема на участке, к вечеру начинал играть с водой, мячиками.
— В жару он точно лежать будет, я его искала вечером до двух часов ночи — не нашла. Афоня всегда откликается на голос, в прошлом году убежал через окно на втором этаже — нашла его в лесу, вышел на мой голос. В этот раз мог убежать куда-то в трясину, камыши, — рассказала Анна Рябова.
Афоне четыре с половиной года, его Анна купила маленьким у заводчицы из Санкт Петербурга. По словам хозяйки, питомец ласковый и любит детей.
— Обратно дорогу он сам не найдет, потому что не умеет и боится всего. Через несколько месяцев может дойти до Бердска. Я кормлю его мясом, в природе может выжить, если сам начнет ловить мышей, ящериц. Вообще сервалы — однолюбы, они преданные, у них только один хозяин, поэтому может начать страдать один, — поделилась хозяйка.
Вчера НГС писал о том, что 10 июля в Академгородке пропал лис по кличке Яша, который выбежал через открытую дверь. Вечером хозяйка лиса сообщила, что его нашли.