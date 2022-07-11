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«Он уже почти сутки ничего не ел»: в Академгородке пропал домашний лис

Лис по кличке Яша убежал вчера вечером

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У Яши рыжая шерсть, темные лапы и белый кончик хвоста

У Яши рыжая шерсть, темные лапы и белый кончик хвоста

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Вчера, 10 июля, в районе Академгородка пропал домашний лис по кличке Яша. Животное может находиться в районе Бердска или окрестностях Академгородка.

Как сообщила хозяйка Яши — Наталья Дёмина, вчера, когда открылась входная дверь, лис выбежал из дома. Она предполагает, что он хотел погулять, потому что было жарко. Наталья искала его по коттеджному поселку в Академгородке, но не нашла.

— Яше четыре года. Он жил у нас в доме полгода и раньше никогда не сбегал. Это домашняя ручная лиса, которая сильно отличается от дикой. Яша упитанный, пушистый и ухоженный. Лисенок, как домашний питомец: дети с ним играли, — рассказала хозяйка.

Хозяйка переживает, что Яша может не выжить на улице

Хозяйка переживает, что Яша может не выжить на улице

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Наталья уверена, что в лесу Яша вряд ли выживет, он уже почти сутки ничего не ел. По словам хозяйки, в диких условиях животное может погибнуть: в отличие от собак лисы не могут вернуться домой по запаху.

— Яша наверняка выйдет к людям, главное, чтобы его кто-то увидел, он может быть около дороги и около дачных обществ, — поделилась Наталья Дёмина.

Лис в Новосибирске разводит и продает институт цитологии и генетики (ИЦиГ).

Напомним, что детенышей корсаков недавно увидел замначальника отдела лесных отношений по Ордынскому лесничеству Дмитрий Вихарев в ордынском лесу.

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