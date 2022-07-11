«Он уже почти сутки ничего не ел»: в Академгородке пропал домашний лис

Вчера, 10 июля, в районе Академгородка пропал домашний лис по кличке Яша. Животное может находиться в районе Бердска или окрестностях Академгородка.



Как сообщила хозяйка Яши — Наталья Дёмина, вчера, когда открылась входная дверь, лис выбежал из дома. Она предполагает, что он хотел погулять, потому что было жарко. Наталья искала его по коттеджному поселку в Академгородке, но не нашла.

— Яше четыре года. Он жил у нас в доме полгода и раньше никогда не сбегал. Это домашняя ручная лиса, которая сильно отличается от дикой. Яша упитанный, пушистый и ухоженный. Лисенок, как домашний питомец: дети с ним играли, — рассказала хозяйка.