В ордынском лесу заметили лисят корсака — посмотрите, как они играются в траве
Животные были в лесу без мамы, поэтому их решили накормить
В ордынском лесу в Новосибирской области заметили детенышей корсаков — их увидел замначальника отдела лесных отношений по Ордынскому лесничеству Дмитрий Вихарев.
Как рассказали в Министерстве природы региона, лисята были в лесу без матери-лисицы. Дмитрий Вихарев решил вернуться к ним, чтобы накормить.
Корсаки — это хищное млекопитающее рода лисиц семейства псовых. У животных хорошо развито обоняние, зрение и слух, поэтому корсаки — хорошие охотники. На охоту лисы выходят ночью и в одиночестве, но могут активничать и днем.
Свою потенциальную добычу лис чувствует издалека, труся за ней против ветра. Заприметив жертву, корсак стремительно ее настигает, но, как рыжая родственница лисица, мышковать не способен. Если охота не идет, корсак может питаться падалью, но растительную пищу не ест, рассказывают в министерстве.
— Фауна региона очень разнообразна, в наших силах постараться сохранить среду обитания диких животных. Помните: то, что для нас «улица», для них — дом, — добавили в Минприроды.
Зимой 2021 года на дорогах Новосибирска заплутал баран. Животное выбежало на дорогу, а затем попало на глаза очевидцу, который заметил его на парковке перед многоэтажкой.