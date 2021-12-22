«Нам некуда садить этого товарища»: баран заплутал на дорогах Новосибирска — его никто не может поймать

В Новосибирском центре по проблемам домашних животных корреспонденту НГС сообщили, что не занимаются отловом сельскохозяйственных животных.



— Когда-то летом по Нарымскому скверу бегало парнокопытное, то ли баран, то ли овца. Нас атаковали, наши сотрудники были в тех краях, мы объехали ту территорию в районе сквера и по району Железнодорожному — барана так и не нашли. Видимо, нашелся владелец, потому что больше сообщений не было, — объяснила руководитель НЦПДЖ Светлана Слесарева. — А где мы будем барана содержать? В одном вольере с собаками? Садить этого товарища нам будет просто некуда — на цепь не привяжешь, в будку не посадишь.

