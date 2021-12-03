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По Ордынскому району прогулялся верблюд — местные жители заявили на него в Минприроды

Необычное для Сибири животное сняли на видео

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Животное сейчас ищут, как и его хозяина

Животное сейчас ищут, как и его хозяина

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Министерство природы Новосибирской области получило несколько сообщений от жителей Ордынского района, которые ночью 3 декабря заметили верблюда.

— Районный госинспектор отдела охраны животного мира выясняет информацию. Нужно установить местонахождение животного и его хозяина, — рассказали корреспонденту НГС в ведомстве. Там уточнили, что информация о животном поступала из разных частей района.

Среди сельских хозяйств, которые есть в Ордынском районе, не обнаружены те, что специализируются на разведении верблюдов.

Верблюда сняли очевидцы и выложили в группу «АСТ-54». Животное степенно ходило по дороге.

Вечером во вторник, 23 ноября, в Кировском районе Новосибирска около магазина люди заметили трех поросят, которых удалось заснять на видео.

В 2017 году в центре Новосибирска тоже замечали верблюда, тогда проходила необычная акция: напротив ЦУМа его водили люди с ненастоящими автоматами.

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верблюдвидеоверблюд на трассе
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