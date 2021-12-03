По Ордынскому району прогулялся верблюд — местные жители заявили на него в Минприроды

Министерство природы Новосибирской области получило несколько сообщений от жителей Ордынского района, которые ночью 3 декабря заметили верблюда.
— Районный госинспектор отдела охраны животного мира выясняет информацию. Нужно установить местонахождение животного и его хозяина, — рассказали корреспонденту НГС в ведомстве. Там уточнили, что информация о животном поступала из разных частей района.
Среди сельских хозяйств, которые есть в Ордынском районе, не обнаружены те, что специализируются на разведении верблюдов.
Верблюда сняли очевидцы и выложили в группу «АСТ-54». Животное степенно ходило по дороге.
Вечером во вторник, 23 ноября, в Кировском районе Новосибирска около магазина люди заметили трех поросят, которых удалось заснять на видео.
В 2017 году в центре Новосибирска тоже замечали верблюда, тогда проходила необычная акция: напротив ЦУМа его водили люди с ненастоящими автоматами.