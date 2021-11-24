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Житель Новосибирска заметил трех поросят около магазина на Петухова — публикуем видео

Они бегали по улице без хозяина

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Вероятно, животные прибежали из частного сектора, который находится неподалеку

Вероятно, животные прибежали из частного сектора, который находится неподалеку

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Трех поросят около магазина заметили жители Новосибирска

Вечером во вторник, 23 ноября, в Кировском районе Новосибирска около магазина по адресу улица Петухова, 156 люди заметили трех поросят, которых удалось заснять на видео.

— Подъехал к магазину, а там поросята выбежали из-за угла. Телефон в кармане был, вот заснял. От кого-то сбежали. Там рядом частный сектор. От кого-то убежали, скорее всего, — рассказал НГС автор видео Константин.

Он также добавил, что за десять минут, которые находился около здания, хозяин животных так и не объявился.

Пару лет назад на парковке около ТЦ «Континент» новосибирцы заметили настоящего крокодила. Позже выяснилось, что его зовут Вадик и он сбежал из цирка.

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магазинчастный секторпоросята
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