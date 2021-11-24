Житель Новосибирска заметил трех поросят около магазина на Петухова — публикуем видео

Вечером во вторник, 23 ноября, в Кировском районе Новосибирска около магазина по адресу улица Петухова, 156 люди заметили трех поросят, которых удалось заснять на видео.

— Подъехал к магазину, а там поросята выбежали из-за угла. Телефон в кармане был, вот заснял. От кого-то сбежали. Там рядом частный сектор. От кого-то убежали, скорее всего, — рассказал НГС автор видео Константин.

Он также добавил, что за десять минут, которые находился около здания, хозяин животных так и не объявился.