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По центру Новосибирска носится овца — очевидцы сняли видео с перепуганным животным

Местные жители опасаются, что она может пострадать или кого-то покалечить

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Животное очень напугано и выскакивает на дороги

Животное очень напугано и выскакивает на дороги

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По центру Новосибирска носится перепуганная овца

В Новосибирске на улице 1905 года заметили овцу. Перепуганное животное бегает по району и выскакивает на дороги. Его сняли на видео местные жители.

Местные жители опасаются, что она может сама пострадать или кого-то покалечить.

В Новосибирском центре по проблемам домашних животных сообщили, что не занимаются отловом сельскохозяйственных животных. В управлении ветеринарии города Новосибирска сказали, что этим вопросом должны заниматься в управлении ветеринарии Новосибирской области.

— Мы не уполномочены заниматься отловом сельскохозяйственных животных. Оставление сельскохозяйственного животного без присмотра в неположенных местах регулируется у нас законом Новосибирской области. Это административное правонарушение, которым должна заниматься мэрия, — рассказал специалист управления ветеринарии Новосибирской области Алексей Коцун. — У нас нет даже специалистов по этому вопросу.

Он пообещал, что обратится в мэрию с просьбой как можно скорее разобраться с ситуацией. НГС также отправил запрос в мэрию Новосибирска по ситуации.

После публикации новости в Новосибирском центре по проблемам домашних животных сообщили, что будут отлавливать животное.

В Новосибирской области в Колыванском районе всё чаще стали выходить к людям медведи. Нескольких животных заметили у села Новотроицкого. Ранее медведь задрал корову в селе Королевка.

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животноецентр города
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