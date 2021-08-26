По центру Новосибирска носится перепуганная овца
В Новосибирске на улице 1905 года заметили овцу. Перепуганное животное бегает по району и выскакивает на дороги. Его сняли на видео местные жители.
Местные жители опасаются, что она может сама пострадать или кого-то покалечить.
В Новосибирском центре по проблемам домашних животных сообщили, что не занимаются отловом сельскохозяйственных животных. В управлении ветеринарии города Новосибирска сказали, что этим вопросом должны заниматься в управлении ветеринарии Новосибирской области.
— Мы не уполномочены заниматься отловом сельскохозяйственных животных. Оставление сельскохозяйственного животного без присмотра в неположенных местах регулируется у нас законом Новосибирской области. Это административное правонарушение, которым должна заниматься мэрия, — рассказал специалист управления ветеринарии Новосибирской области Алексей Коцун. — У нас нет даже специалистов по этому вопросу.
Он пообещал, что обратится в мэрию с просьбой как можно скорее разобраться с ситуацией. НГС также отправил запрос в мэрию Новосибирска по ситуации.
После публикации новости в Новосибирском центре по проблемам домашних животных сообщили, что будут отлавливать животное.
В Новосибирской области в Колыванском районе всё чаще стали выходить к людям медведи. Нескольких животных заметили у села Новотроицкого. Ранее медведь задрал корову в селе Королевка.