Местные жители опасаются, что она может сама пострадать или кого-то покалечить.

В Новосибирском центре по проблемам домашних животных сообщили, что не занимаются отловом сельскохозяйственных животных. В управлении ветеринарии города Новосибирска сказали, что этим вопросом должны заниматься в управлении ветеринарии Новосибирской области.

— Мы не уполномочены заниматься отловом сельскохозяйственных животных. Оставление сельскохозяйственного животного без присмотра в неположенных местах регулируется у нас законом Новосибирской области. Это административное правонарушение, которым должна заниматься мэрия, — рассказал специалист управления ветеринарии Новосибирской области Алексей Коцун. — У нас нет даже специалистов по этому вопросу.