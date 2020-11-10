Белые медведи-двойняшки повзрослели в зоопарке — теперь их сложно отличить от мамы

Белые медвежата выросли в Новосибирском зоопарке
Белым медведям-двойняшкам в Новосибирском зоопарке скоро исполнится два года — за это время они сильно изменились и сейчас их уже сложно отличить от матери Герды. Недавно они попали на очередное видео постоянной посетительницы зоопарка Нины Курбаткиной — в ролике заметно, что разница в медведях стала минимальной.
Герда плавает с игрушкой, а её дети гуляют рядом с бассейном
Автор: Нина Курбаткина
Медвежата Шайна и Норди появились на свет 11 декабря 2018 года — тогда они были очень пушистыми и милыми.
Имена дали мишкам в День медведей — 26 мая 2019 года.
В японском зоопарке ждут потомства от новосибирской медведицы Шилки — если всё пойдет по плану, то медвежата родятся зимой.
Накануне новосибирцы ринулись с детьми в зоопарк — у входа выстроилась длинная очередь.