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Белые медведи-двойняшки повзрослели в зоопарке — теперь их сложно отличить от мамы

Смотрим, как изменились Норди и Шайна, и сравниваем их с Гердой

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Медвежата-близняшки стали такими же большими, как и их мама

Медвежата-близняшки стали такими же большими, как и их мама

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Белые медвежата выросли в Новосибирском зоопарке

Белым медведям-двойняшкам в Новосибирском зоопарке скоро исполнится два года — за это время они сильно изменились и сейчас их уже сложно отличить от матери Герды. Недавно они попали на очередное видео постоянной посетительницы зоопарка Нины Курбаткиной — в ролике заметно, что разница в медведях стала минимальной.

Герда плавает с игрушкой, а её дети гуляют рядом с бассейном

Медвежата Шайна и Норди появились на свет 11 декабря 2018 года — тогда они были очень пушистыми и милыми.

Новосибирцы придумывали имена двум маленьким медвежатам

Новосибирцы придумывали имена двум маленьким медвежатам

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Имена дали мишкам в День медведей — 26 мая 2019 года.

Первое время малыши ни на шаг не отходили от Герды

Первое время малыши ни на шаг не отходили от Герды

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Вот так забавно играли медвежата и встречали свою первую осень&nbsp;

Вот так забавно играли медвежата и встречали свою первую осень 

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Сейчас медвежата такие же большие, как и их мама-медведица

Сейчас медвежата такие же большие, как и их мама-медведица

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Вот так белые медведи состязаются друг с другом в воде

Вот так белые медведи состязаются друг с другом в воде

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Какие лохматые мишки после поединка&nbsp;

Какие лохматые мишки после поединка 

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Герда зимой научилась очень мило просить еду. Интересно, мама уже успела передать этот опыт медвежатам?

Герда зимой научилась очень мило просить еду. Интересно, мама уже успела передать этот опыт медвежатам?

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В японском зоопарке ждут потомства от новосибирской медведицы Шилки — если всё пойдет по плану, то медвежата родятся зимой.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Накануне новосибирцы ринулись с детьми в зоопарк — у входа выстроилась длинная очередь.

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НовосибирскНовосибирский зоопаркбелый медведьзоопарк
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