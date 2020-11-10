Белые медведи-двойняшки повзрослели в зоопарке — теперь их сложно отличить от мамы

Белым медведям-двойняшкам в Новосибирском зоопарке скоро исполнится два года — за это время они сильно изменились и сейчас их уже сложно отличить от матери Герды. Недавно они попали на очередное видео постоянной посетительницы зоопарка Нины Курбаткиной — в ролике заметно, что разница в медведях стала минимальной.