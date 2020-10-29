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«Всё у нее хорошо»: в японском зоопарке ждут потомства от новосибирской медведицы Шилки

Если всё пойдет по плану, то медвежата родятся зимой

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Специалисты не могут определить по внешнему виду, беременна Шилка или нет

Специалисты не могут определить по внешнему виду, беременна Шилка или нет

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Белая медведица Шилка из новосибирского зоопарка ждет малыша в Японии

Шестилетняя медведица Шилка, которую в 2015 году увезли из Новосибирска в Японию, возможно, находится в положении.

Информация о беременности белой медведицы появилась на японском сайте NHK. В новости говорится, что после встреч с самцом Гого поведение Шилки изменилось. Сейчас к медведице не допускают посетителей, а сотрудники зоопарка тщательно следят за ее состоянием. Сообщается, что по внешнему виду трудно определить, действительно ли Шилка беременна. Если это так, то роды могут начаться в период с конца ноября по январь.

Зоопарк города Осака уже сообщил Новосибирскому зоопарку информацию о возможной беременности Шилки.

— Всё у нее хорошо, предположительно ожидает детеныша, — подтвердил НГС директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.

Шилка стала первым медвежонком, который родился в Новосибирске за 40 лет. Это произошло в 2014 году. В возрасте 11 месяцев ее отселили от родителей, а позже увезли в японский зоопарк — НГС публиковал фоторепортаж об этом. В прошлом году Шилке исполнилось 6 лет. Почитайте воспоминания о ней.

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Япониязоопаркмедведица
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